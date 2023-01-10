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士林新公園來啦！欣賞無遮掩「百萬夕照」、尋找隱藏「愛心池」打卡拍美照

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／台北市政府工務局
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看夕陽不用再到淡水！士林剛落成的雙溪濕地公園裡的擁有視野廣闊的觀景平台，可以欣賞無死角的「百萬夕照」美景，還有可以讓人體驗「走入水中」的水中步道，以及心型的小池塘，兼具打卡美拍與親子教育的功能，目前鮮有人知，想收集新景點的人還不快來踩點看看！

圖／台北市政府工務局
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佔地約2.3公頃的雙溪濕地公園，屬於小型公園，園區利用坡度，引入士林抽水站前池水源，水流經沉澱池、密植區，最後抵達生態池，發揮了大自然的力量，把污水慢慢淨化為清水，讓大家可以近距離觀察淨化的過程；還建造了一條像是走入水中、讓水域環繞在身邊的「水中步道」，家長們可以帶著小朋友在生態池，觀賞週遭棲息的動植物；更可以登上公園的制高點的「展望平台」眺望全景，找找公園裡暗藏的「愛心池」；傍晚時能欣賞大屯山壯麗山景，還有雙溪與基隆河等河川匯流的夕照，景色超浪漫，完全有成為熱門打卡景點的實力！

圖／台北市政府工務局
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雙溪濕地公園與鄰近的兒童新樂園、科教館、天文館及美崙公園構成「三館二園」的遊憩休閒區塊，看完展覽可以到附近走走，公園廣闊的視野讓大家在忙碌的生活中找到讓心情放鬆的小天地，假日不妨帶著心愛的她/他來走走，或是爸媽和小朋友來場生態小旅行；最後要提醒大家的是，因週邊環境沒有太高的遮蔽物，風勢很大，冬天記得做好保暖唷！

圖／台北市政府工務局
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地址：台北市士林區承德路五段150巷1號(承德路旁、近士林抽水站)

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