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落羽松「搭捷運就看得到」！近100株超美打卡必拍
落羽松的漸層色與高聳的陳列，時常是許多攝影師、民眾或網路打卡必拍的景點之一。現在不用勞車駑鈍到了，捷運士林站附近的士林官邸公園就看得到了，近百株幻化的美，非常適合農曆春節走走！
士林官邸公園是台北市非常有名的景點之一，也被稱為「台北市的後花園」，佔地超過9公頃，時常會伴隨不同活動舉辦各式花展，也是國內外旅客假日休憩的旅遊地之一。
這回節氣的變化，近百株落羽松從橙黃、紅、紅棕、黃、綠等顏色漸層都看得到，尤其羅列在水川周遭，更顯壯觀，現在變色是最美的顏色，簡直美不勝收，怎麼拍都好看。
若要前往建議搭乘捷運抵達，從士林站，若是從士林站1號，出站口右轉沿中正路直行至中山北路右轉，步行約15分鍾即可抵達士林官邸；或士林站2號出口左轉過中山北路，步行約7分鐘可抵達。
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