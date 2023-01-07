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一秒走進北歐小木屋！ 「CHALET V」台北最美早午餐空間

欣傳媒／ 欣傳媒

隱身大直的「CHALET V」有著台北最美早午餐餐廳的稱號；圖片提供／CHALET V

「CHALET」意指北歐度假小木屋，配合上北歐設計風格下的常見的簡潔線條、淺色木製家具、流線設計感單椅、室內暖色系色調、適時的人造燈光並搭配些許鐵件配件等，自然地襯托出如北歐具大自然般的寧靜，應該是不少人心中夢想的室內空間氛圍。在大直就有間隱身在都市中的「CHALET V」早午餐餐廳，主理人試圖把在北歐的生活經驗能透過這樣的設計傳達給也喜歡如此風格的朋友。

「CHALET V」亦可做為婚宴場地；圖片提供／CHALET V

「CHALET V」；圖片提供／CHALET V

「CHALET V」有著小木屋般的斜屋頂、廚房區的岩片牆面、義大利陶磚、壁爐、舒服沙發、北歐風簡潔線條的桌椅加上暖黃色調的燈光、挑高空間以及大片的落地窗加上大片草皮的戶外庭院，讓「CHALET V」有著台北最美早午餐餐廳的稱號，也讓訪客如走進北歐木屋的舒適感。主理Diane和Va曾在北美生活，在體驗過當地的度假風格、小木屋的溫暖感及慢步調的生活節奏後，決定在大直開設一間以「山林木屋」為主題的早午餐空間，就這樣一步步把北美山林小木屋設計感帶回台灣，而為了打造如此舒適的空間，二人也耗費多時，從桌椅、餐具桶、帳單小樹、古銅開關設計的菜單夾以到毛氈置物籃等各種物品的挑選等，就這樣堆疊出令人如一秒走進北歐世界的質感空間。

具北歐原始特色的岩片牆面；圖片提供／CHALET V

「CHALET V」；圖片提供／CHALET V

「CHALET V」的室內用餐空間相當寬闊，挑高的斜屋頂、淺色的木頭裝潢及大片落地窗，讓整體視覺感與用餐空間更加舒適。以木柱創造出如走廊般的空間讓室內外有了像是以陽光所隔出的過渡空間，岩片牆面帶來了北歐戶外的原始感，入口山牆意象及室內牆面上波浪狀的切割設計似乎呈現著北美連綿不絕的山脈景象。除了空間設計的用心外，「CHALET V」的餐點設計及擺設也完全不馬虎，不管是「洛神花果開放三明治」或是「甜菜鷹嘴豆泥」或是北美經典的「緞帶薯條」等都讓人覺得用心。若坐在窗邊，能邊享用美食邊曬著暖暖冬陽的陽光，在城市的生活與空間裡可說是一次難得的體驗。

「CHALET V」早午餐餐點；圖片提供／CHALET V

「CHALET V」早午餐餐點；圖片提供／CHALET V

舒適的沙發區；圖片提供／CHALET V

==========編輯／蘇琨峰攝影／CHALET V

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/209360

早午餐 義大利 薯條

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