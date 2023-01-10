基隆「崆茶屋」！以在地防空洞特色結合山陰植物 夜晚茶屋變山中酒吧

位於基隆中正公園山頂的「崆茶屋」；圖片提供/基隆市文化局

基隆在都市美感設計與文化推動上近幾年表現相當亮眼，像是2022 城市博覽會、好港生活節，以及國民廣場玻璃屋開放等等，而19層高的「基隆塔」空橋也即將完工！在今年農曆年後，由邱文傑建築師事務所設計以基隆防空洞及結合在地自然景觀及植物為特色的「崆茶屋 Teahouse K」」也將正式試營運囉！

「崆茶屋」就位於中正公園（希望之丘）上，在19層高景觀電梯及高架人行棧橋的「基隆塔」完工後更能由基隆港東岸直接坐電梯到中正公園，而位於山頂「崆茶屋」便是一覽基隆城市景觀的最佳位置，也成了連結新舊基隆標誌性地標與遊客休閒遊程的樞紐景點。

歷史防空洞意象 獨特品茶空間基隆擁有全臺最多近700處二戰後留下的防空洞遺址，目前有部份也已改造成有趣獨特的餐飲及展覽空間。這次以防空洞意象所打造的洞穴茶室及酒吧空間，入口處以防空洞的入口意象為概念、一旁的樓梯設計映射出山城的起落線條感、特有的横向長條型觀景窗重新帶出位於防空洞裡的神密感，同時也引進大量的光線。而設計團隊之一的山廟共感設計製造所也特地在基隆山中進行當地植物的採集與研究，將在地但不常被注意的山陰植物以原木裝飾一同植入空間之中。同時特地規劃成席地而坐與透過天井落下的光線，也營造出舊時身處防空洞中的神密氛圍等，讓「崆茶屋」結合了大自然、原木與防空洞等在地特性，成了一處清幽與在地味十足的茶屋體驗空間。

以在地山陰植物為室內植入綠意空間；圖片提供/基隆市文化局

「崆」字面上拆解自「山＋空」，在台語發音上也有「洞」的意思，有著「來自山上的空間」含義。基隆自清朝時便是軍事海防重地，在台灣早期就是相當重要的商港、漁港、各國文化與人文多元交融之地，加上海港山城的獨特地理景象，「崆茶屋」不論在位置上，在意象上，成為了一處能喚起這舊時海港山城歷史故事與自然環境的簡單與靜心的空間，以一杯茶的時間來體驗基隆的山海之美。

「崆茶屋」；圖片提供/基隆市文化局

基隆文化發展科長鄭鼎青表示，崆茶屋的空間營運預計會在2023年農曆年後正式開始試營運，白天為茶席空間，由天泉人文茶館的主理人鄭智元規劃「茶」的五感體驗；夜間則會配合基隆塔的開放時段，營運基隆夜間山海景觀的「基隆山吧」，由大稻埕的琴酒吧「發琴吧」帶出在地風味，一同在崆茶屋感受基隆的多元化之美。

「崆茶屋」晚間將成為酒吧空間；圖片提供/基隆市文化局

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開幕時間：2023年農曆年後公吿 地址：基隆信義區中興路3號（近玉兔橋）

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編輯／蘇琨峰攝影／基隆市文化局

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