全家第一間咖啡店登場！從早上開到晚上，滴淬咖啡、單品咖啡、輕食、三明治、克拉芙棒統統有

全家日前才在天母開了「一人燒肉店」，近期又在中山雙連商圈開了全家第一間咖啡店！以自家多年的咖啡經驗，加上日本咖啡大廠UCC的技術指導，研發出多達20多款咖啡飲品，搭配上三明治、輕食、甜點等，讓民眾從早上就能來享用早餐，隨時來場咖啡饗宴。

轉角的Let’s Café PLUS深藍色招牌超醒目，新品牌帶來全新的視覺感受。

自助式用餐方式，40坪室內空間約有30個座位，自己找位子坐下後再到櫃台點餐。

用完餐後須自行將餐具、餐盤放至回收處。

請來IF OFFICE馮宇、有靚設計、APUJAN詹朴三大知名設計團隊，打造出超有質感的舒適氛圍。

服務人員很親切，遞了一張Menu說可以回座位慢慢看，看好再到櫃台點餐。

07:30~10:30有三明治加咖啡的經典組合，來吃個早餐好像不錯。

原本要點冰滴咖啡（純粹因為瓶子美），沒有注意點到熱的義式經典美式（NT.80），好在Let’s Café PLUS的美式蠻好喝的。不喝咖啡的朋友也沒關係，Let’s Café PLUS提供多款唐寧茶飲、現打果昔等，讓不喝咖啡的民眾也能有其它飲品可以選擇。

點了兩份克拉芙棒，一甜一鹹，一份克拉芙棒是放一盤，我把兩份擺在一起拍照。

Let’s Café PLUS的「克拉芙棒」是吸引我來的主因之一，以比利時鬆餅為發想，模樣超可愛，口味有5種，甜鹹都有。幾乎每桌都會點的莓麗佳人（NT.120），串上木棒就像冰淇淋。

莓麗佳人顧名思義就是草莓口味，淋上草莓巧克力醬，粉嫩迷人，底下看起來像比利時鬆餅，吃起來卻是類似可頌的口感，酥酥鬆鬆的，搭配上甜美的草莓巧克力醬，濕潤又帶酥脆，適時配著黑咖啡一起享用，幸福的時光。

本身喜歡鹹食，加上是明太子控，因此明太子起司（NT.120）就成了選擇之一，幾上明太子醬後再鋪上起司片，雖然不像莓麗佳人那麼洋溢少女心，但明太子的鹹鮮讓我很喜歡。因為是蓬鬆的口頌感，所以飽足感比鬆餅來的低，當下午茶點心剛好。

聽說Let’s Café PLUS的吐司蠻好吃的，時間允許的話來場早餐之約也不錯，中山雙連商圈逛累了坐著休息喝杯咖啡吃份甜點，或是姊妹們來場聚會聊聊天，都不失是一處好選擇。

Let’s Café PLUS

電話：02-2581-7356

地址：台北市中山區中山北路二段71號1樓

營業時間：07:30~21:00

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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