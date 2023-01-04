新北市「首座美術館」即將完工！「5大亮點」蘆葦叢中開放式最美藝術空間

新北市美術館；圖片提供／新北市政府

2015年經歷激烈的新北市美術館國際競圖後，最後由大元建築師事務所以「蘆葦叢中的現代美術館」為概念下的開放式空間、如純白藝術品並結合鶯歌當地地景的作品勝出，不僅將成為鶯歌新地標，未來配合鄰近的三鶯線交通建設規劃和鶯歌車站的互通下，便可和和鄰近的鶯歌陶瓷博物館與三峽老街串聯成藝術聚落圈，令人相當期待！

五大亮點亮點一 純白蘆葦外觀下的現代感運用三峽鶯歌當地常見到的蘆葦群型態，以高低錯落的銀白色管狀裝置在美術館外立面，讓訪客在視覺上彿彷有著行走在蘆葦群中的光影錯落感，配合著經內部大片落地窗灑進的日光，也讓管狀線條在室內形成連接不斷的光影，也成了室內有趣的光影變幻空間，讓地景也成為了設計元素之一。

以當地蘆葦群意象設計的新北市美術館外立面；圖片提供／新北市政府

亮點二 開放式空間超大除了美術館主體及兒童美術館外，設計上特別規劃戶外藝術區。在美術館除了可欣賞展覽外，在視覺穿透感十足的開放式設計下透過穿透的視覺效果，還能邊遊逛時邊欣賞戶外的三鶯山河景色和戶外藝術區的雕塑作品，彷彿讓藝術作品連結於室內外的空間，也讓自然環境融成為了美術館的一部份。

新北市美術館室內外的空間視覺穿透性十足；圖片提供／新北市政府

亮點三 佔地超廣新北市立美術館預計為地下3層、地上8層，以及屋頂有著約2層樓高空間的建築物，除了內部規劃展廳、餐廳、書店及兒童美術館等空間外，戶外則設置藝術街區及戶外雕塑展區等開放式園區，相當適合親子同樂，大人小孩們並能各自找到屬於自己喜愛的空間。美術館基地大小約2.5公頃，室內面積約9,800坪左右，除了上述的美術館主體、兒童美術館及戶外藝術街區三大區外，也提供了展覽及表演場地，讓你能待上個一整天都覺得玩不夠！

新北市美術館占地大小約2.5公頃；圖片提供／新北市政府

亮點四 串聯「三鶯藝術聚落」交通便利在預定於2023年「捷運三鶯線」完工後，除了搭乘火車至鶯歌車站外，未來也搭乘捷運三鶯線來到鶯歌，再經由鋼構空橋步行約600公尺的距離即可到達新北市立美術館，同時距離三鶯藝術村和藝術村觀景平台也相當近，在新北市美術館落成後將可與三鶯藝術聚落圈串連。

新北市美術館；圖片提供／新北市政府

亮點五 新北市首座美術館鶯歌濃厚的陶瓷歷史與產業，加上這二年由社研院協助推行的「T22產業復興計劃」下，讓鶯歌原有的人文氣息與在地特色更加明顯。在這樣的條件下，加上新北市美術館的落成，勢必讓新北市美術館更能為鶯歌的藝術與人文氣息加分不少。同時值得一提的是，新北市立美術館也是國內近年大型公共工程案中，第一次由台灣建築設計團隊獨立取得首獎的案例！

新北市美術館夜景示意圖；圖片提供／大元聯合建築師事務所

現代的美術館在功能上已擺脫以往封閉式空間，訪客或內外部環境無法連結對話的設計，而朝向成為當地居民能自由進出、休憩，甚至讓展品與觀賞者能有更近距離與互動的可能性。因此在新北市立美術館的規劃下，以開放式為方向，打造出「美術館主體」、「兒童美術館」及「戶外藝術巨」等三大區塊，而以當地常見蘆葦地景為發想，以高低不一的垂直管狀結構構成的外立面創造出如同行走在蘆葦群中朦朧美感的外立面，也讓新北市立美術館更具吸引力。

新北市美術館；圖片提供／新北市政府

==========編輯／蘇琨峰攝影／新北市立美術館、新北市政府

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