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新開店！道地美墨餐館藏濃郁起司醬薯條、秘製牛肉醬熱狗堡 一口一口接不停

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者皓小月
圖／Okey Dokey美墨廚房臉書
圖／Okey Dokey美墨廚房臉書

美式料理的漢堡、牛排吃膩了？去年年中才開幕、位於北醫吳興街商圈的「Okey Dokey美墨廚房」提供美式及墨西哥料理，主打熱狗堡、塔可餅跟有著濃郁淋醬的醬料薯條，再搭配店家秘製醬料及滿滿配料，好吃好看又好拍，快讓味蕾來趟美墨之旅過過出國的癮～

圖／Okey Dokey美墨廚房臉書
圖／Okey Dokey美墨廚房臉書

店內的熱狗堡均採用較有彈性的德式香腸，除了淋上蕃茄醬及黃芥末的經典原味外，還有放上特製焦糖洋蔥、烤蕃茄及秘製蕃茄大蒜醬的「紐約特製焦糖洋蔥熱狗堡」，以及「升級版」、加了費心熬煮辣牛肉醬的「Okey Dokey辣牛肉醬起司熱狗堡」，如果不喜歡重口味的熱狗堡，可以試試招牌的蕃茄大蒜醬點綴手切莎莎、清爽系的「莎莎酪梨熱狗堡」；特製醬料還是外酥內軟的薯條的好夥伴，放上焦糖洋蔥再淋上濃郁邪惡的起司醬、撒上酥脆培根碎，最後用蕃茄醬、秘製千島醬收尾的「洛城薯條」，是一定要試試的罪惡美食！

圖／Okey Dokey美墨廚房臉書
圖／Okey Dokey美墨廚房臉書

圖／Okey Dokey美墨廚房臉書
圖／Okey Dokey美墨廚房臉書

另外一個店內的招牌的墨西哥塔可餅，雞肉、炸魚、牛肉或鮮蝦等等肉類為基底，堆上滿滿的手切莎莎醬，雖然邊吃會邊掉餡、有點忙但超過癮！以及少見的、沾秘製蕃茄大蒜醬吃的墨西哥炸餅皮，也可以跟莎莎醬搭配，吃起來嘴裡更沒有負擔，還可以一次擁有主食、零食的享受！想嘗鮮記得先打電話預訂，才不會等餐點等到生氣唷～

圖／Okey Dokey美墨廚房臉書
圖／Okey Dokey美墨廚房臉書

圖／Okey Dokey美墨廚房臉書
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Okey Dokey美墨廚房

台北市信義區莊敬路405號1樓

02-27202668

營業時間：

週一公休、週二17：30～21：00、週三～週日11：30～21：00

圖／Okey Dokey美墨廚房臉書
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墨西哥 薯條 醬料 牛肉 漢堡

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