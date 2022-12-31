搭捷運就能到！尋冬日限定美景～北市3處落羽松秘境 加碼雙心跳石溪底步道、漸層落羽松隧道

隨著天氣轉冷，各地的落羽松漸漸轉為黃紅，迎來這冬季限定的美景，台北市裡也有三處搭大眾交通工具就可以抵達的落羽松秘境，不用擔心跑大老遠又人擠人的問題，網美網帥們快收下、踩點拍美照去囉～

圖／台北市工務局 大地工程處

圖／台北市工務局 大地工程處

1、南港九如社區-麗山農民廣場

一到南港九如社區的麗山農民廣場，就能看見落羽松的夢幻風貌，11月開始逐漸轉黃的落羽松，到了1月會再由黃轉紅，不同時段到訪可以享受不一樣的美景；除了落羽松之外，麗山農民廣場對面的四分溪裡，打造了雙心造型跳石及溪畔步道，早期水質混濁、惡臭，幾乎沒有生物生存的四分溪，經過社區居民、政府、河川保育團體通力合作，封溪護漁多年才生態逐漸恢復，成為幽靜又唯美的景點；另外步道中還有一幢隱身樹林的百年古宅-永安居，可以順遊古宅見證了先民開墾的歷史。

圖／台北市工務局 大地工程處

圖／台北市工務局 大地工程處

交通方式：

搭乘捷運板南線「昆陽站」或「動物園站」後，轉搭「小12」公車到「麗山橋」站下車，沿研究路四段步行至麗山公園(麗山農民廣場)

圖／台北市工務局 公園路燈工程管理處

2、大安森林公園

也許已經有許多人知道這個台北市中心的落羽松景點，近年再度升級；種植落羽松的位置在大生態池南池畔，配合週邊的生態池水域及大型賞鳥平台，和新植落羽松步道區，創造出夢幻新景色，最棒的是搭捷運就能抵達，不用塞在車陣裡，很適合在忙碌的日子中偷閒、喘口氣放鬆，讓美景療癒自己的小秘境。

圖／台北市工務局 公園路燈工程管理處

交通方式：

捷運淡水信義線「大安森林公園站」，出站即達。

圖／台北市工務局 公園路燈工程管理處

3、捷運復興崗站

位於北投捷運復興崗站旁、座落在機捷與車水馬龍的中央北路之間，約380公尺的步道兩側種植了117棵落羽松，形成了「落羽松隧道」，成了只有當地人才知道的秘境！目前已漸漸變色的落羽松，為年末增添一絲浪漫色彩；市府還貼心地以架高式木棧道及水泥地來設計步道，避免大家被落羽松的膝根絆倒受傷，讓許多網美們前仆後繼的來拍美照，快揪閨蜜好友們來拍個過癮！

圖／台北市工務局 公園路燈工程管理處

交通方式：

捷運淡水信義線「復興崗站」出口右轉，步行約2分鐘即達。

除了上面三個落羽松秘境外，台北市還有「大湖公園」與「碧湖公園」有種植落羽松，想就近欣賞這冬季限定的浪漫美景也別忘了這兩個地方！

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