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元旦連假賞花去！ 4000坪「古亭河濱公園花海」紫爆超浪漫 加碼夜間光雕、搭捷運就能到

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@chih07090616授權、台北工務局提供
圖／IG@chih07090616授權、台北工務局提供

元旦連假推薦北部朋友賞花去！ 位於台北永福橋至中正橋間的「古亭河濱公園」綠地廣闊，在台北市工務局細心裁種下，每年天冬都會一大片浪漫花海盛開，今年「古亭河濱公園花海」花期落在元旦開始，預估一路綻放至明年2月中，快趁連假美拍一波吧！

圖／台北工務局
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圖／IG@chih07090616授權
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佔地4000坪，公園面積約27.3公頃的「古亭河濱公園花海」，今年預計在1/1~2/15登場，相較往年的花海總面積擴增1.3倍，超大面積的紫爆花海，包括一串紫、紫鳳凰、薰衣草等，形成多彩拼貼的藝術，宛如來到歐洲花海氛圍，充滿偽出國感。

圖／台北工務局
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圖／台北工務局
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前往古亭河濱公園花海，在Google地圖上搜尋古亭河濱公園籃球場即可，搭乘捷運於公館站出來往自來水博物館方向抵達公館水岸。現在已經悄悄提早開花，今年不僅有白天賞花，還加碼夜間光雕展，草地上一顆顆白色可愛光球、巨型愛心光雕隧道等，公館附近除了文青咖啡廳外，還有自來水博物館、公館夜市等，建議可以規畫成一日遊或半日遊，快趁跨年連假來去美拍一波！

圖／台北工務局
圖／台北工務局

2023 古亭河濱公園花海

時間：112/01/01-112/02/15

地點：古亭河濱公園(近永福橋側)

活動詳情及花況，可至2022花IN台北官網查詢

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