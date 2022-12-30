國際名兔米飛登陸台灣！六大亮點、近千件展品規模超大 萌力滿滿陪大家過兔年

來自荷蘭、邁入68週年的Miffy米飛兔，趕在2022跨年之前來到松山文創園區，現場有近20幅從荷蘭來的原版版畫、近千件結合台灣創意的米飛兔作品，還有光影區可以與米飛兔互動，這場規模超級龐大的展覽將一直陪伴大家到明年3/12，還有許多療癒週邊小物等著你帶回家，快趁著跨年假期、農曆年節走春安排一場與Miffy的約會吧～

圖／松山文創園區 SCCP Taipei臉書

展覽從「認識Miffy」開始，帶大家了解米飛兔的作者及創作源起，建構出Miffy的世界；接著由30位台灣設計大師與100位全球未來新秀，聯手幫Miffy打造時尚穿搭，秀出濃濃台灣味的「時尚Miffy」；還有30位台灣模型界大師、近千位未來的藝術之星及文藝巨擘，結合即將到來的兔年，用公仔詮釋台灣意象的「狂想Miffy」、「青春Miffy」、「藝術Miffy」等展區，最後還能進入Miffy的世界的光影互動區「嬉戲Miffy」，六大展區亮點讓人能夠全方位感受米飛兔的寧靜魅力。

圖／松山文創園區 SCCP Taipei臉書

展場除了各色週邊小物，這次還結合商家推出兔年禮盒及米飛兔造型的餐飲，有得玩還有得吃，還能帶走禮盒當作新年禮物，米飛兔的粉絲們一定要去朝聖！

圖／松山文創園區 SCCP Taipei臉書

玩玩兔-米飛創意展

展期：2022/12/29～2023/3/12 每日10：00～18：00 (2023/2月延長營業時間至21：00)

地點：松山文創園區－北向製菸工廠一樓

票價：一般票350元、優惠票(學生/敬老)300元

圖／松山文創園區 SCCP Taipei臉書

延伸閱讀：

．第2人只要1元！ 迎元旦連假「全台樂園優惠」一次看 曙光摩天輪+煙火秀超美必追

．元旦連假賞花去！ 4000坪「古亭河濱公園花海」紫爆超浪漫 加碼夜間光雕、搭捷運就能到