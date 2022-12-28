東北角曙光迎浪、元旦迎新 相聚外澳微酵餐桌千份好禮送

【旅奇傳媒/編輯部報導】2022年即將邁入倒數，東北角也即將迎來喚醒沿岸山城的首道金光，成為備受旅人青睞的觀光景點，交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處（簡稱東北角管理處）今年也蓄勢待發，於宜蘭頭城外澳服務區推出「Waiao（外澳）曙光迎浪－東北角微酵餐桌」活動，以充滿在地特色、富含儀式感形式迎接新年第一道光，邀請旅人在2023年1月1日清晨前往外澳海灘，共度美好的微笑進行曲。

▲1/1早晨相約宜蘭頭城外澳服務區，一起來「Waiao（外澳）曙光迎浪-東北角微酵餐桌」活動。 圖：東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

位於東北角管理處轄區內的外澳服務區，坐擁得天獨厚美景，而「Waiao曙光迎浪－東北角微酵餐桌」更是專屬東北角、獨一無二的迎新活動。戶外沙灘區將設置「微酵餐桌」體驗區，輔以燈光、花藝妝點，這次餐點特別攜手在地品牌「燈泡魚甜點工作室」、「外澳九號咖啡」合作研發，融入宜蘭藏酒酒莊微酵麵包食材設計，將陪伴遊客享受愜意的東北角微笑食光。

活動序曲由弦樂三重奏「曙光樹影」以大小提琴交織的旋律帶出追逐光影意境；再由聲林之王人氣歌手吱吱-郭芝吟與龔德，以靈魂嗓音帶來振奮歌曲「追浪」，由歌詞中高低起伏的浪潮，象徵人生中不同階段的際遇，鼓勵人們勇敢向前。

微酵餐桌美好食光則由Oneness 聲波療癒樂團接續音樂旅程，以手碟、古箏、水晶缽、水晶豎琴、澳洲木管、頌缽....等多元形式，演繹出清新自然又富有典雅的異國神秘色彩樂風，祈願連結天地、宇宙、自然萬物的精神，引領現場的民眾，回歸心靈的寧靜與喜悅。

此外，Waiao曙光迎浪‧東北角微酵餐桌系列活動更準備了多款活動分享禮，期待與民眾一起將新年的感動封存於心，典藏屬於東北角的幸福印記，「千份入場禮」早安微酵－金棗酒粕麵包、「千份打卡禮」新年祈福－虎字碑紀念餅、「112份限定溫暖搶先送」清水地熱體驗券，還有「龜山朝日迎曦」立體紀念明信片，滿滿賦有儀式感的各種體驗活動要與全國民眾一起溫暖迎接2023年第一道曙光！

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