秒出國！新北「牛仔莊園」：三芝美國西部大草原，鄉村風牧場好Chill

新北三芝新景點牛仔莊園，常滑IG的朋友一定知道這裡，仿佛美國西部大草原，根本網美聖地。不但有大片的草原牧場，還有親人的馬兒，拍照效果100分，平日來訪很悠閒，餐點跟服務都在水準以上，算是很不錯的景觀餐廳。

三芝牛仔莊園停車場

三芝牛仔莊園的位置較為偏遠，前來的客人大部分都是開車。這裡有廣大的停車場，只要是入園的客人都可以免費停車。

三芝牛仔莊園環境

門口掛上大大的COW BOY MANOR字樣，未免也太有美國西部的感覺。

餐廳的部分就是這個紅白配色的建築，是不是像極了美國鄉下的大穀倉呢！！最上面還有小閣樓耶，真是可愛極了。

不僅是建築是紅白相間，就連桌椅和陽傘也都有呼應到，超難駕馭的紅白色格紋椅，放在牛仔莊園就是百分之百的合理且match啊！！

哇哇，還有煙囪耶，但不知道是不是有真的在使用，知道的朋友歡迎留言告訴我。

牛仔莊園的每一處角落都有造景，超級好拍照，想拍網美照來這裡就對了。

牛仔莊園的室外座位很搶手，可以呼吸新鮮空氣，邊吃美食邊看著綠地和馬兒，但戶外座位就是天氣決定一切，來訪的這天陽光有點太熱情，店員還貼心的招呼客人坐在比較涼爽的座位。

室內座位區給人感覺較為溫暖，木質地板和白色磚牆，以及隨處可見的西部牛仔元素。

這此帽子都是提供客人借用的道具，可以戴到戶外來拍照。

牛仔莊園的桌數不少，但假日人潮眾多，建議平日來訪比較有悠閒的氣氛，平日來比較少人，就能自由選擇想要的位置。

餐廳旁邊就是草原，有可愛的馬兒在草原上走來走去，整個畫面超療癒。

這匹馬兒好美唷，牠的毛色在陽光下閃閃發亮，想必牛在莊園一定對牠疼愛有加。

另一側有色彩繽紛的木椅，這裡是超棒的拍照點，在這裡會讓人拍到欲罷不能，哈哈！！景太美了，每一張都好喜歡。

木造的馬兒裝置也好可愛。

就連廁所都那麼講究，主人真的很用心打造整個園區。

三芝牛仔莊園菜單

牛仔莊園的菜單滿豐富的，各類飲品、點心、飯麵類、排餐，還有早午餐和午茶可以點用。

三芝牛仔莊園美食

由於我們是午後時間抵達，已經用過午餐，所以就點了午茶套餐和炸雞來解解饞。東西還不錯吃喔，雖然價格有一點點高，但口味很OK，重點是用餐環境很Chill，氣氛棒棒的。

網美級的飲料和蛋糕，尤其是那杯水果茶也太浮誇。

頭上的牛仔帽，是店家提供給客人拍照用的，來到這裡當然要戴著牛仔帽，跟美景拍拍照呀！

牛仔莊園的馬兒很溫馴，也相當親人，可以跟牠們互動，店員將馬兒從圍欄牽出來後，會慢慢地走走散步，想跟馬兒拍照的話要把握時間喔～

我覺得傍晚的牛仔莊園，又是另一種感覺，很浪漫。如果不趕著離開，很想一直待在這裡，感受夕陽西下的美好。

對了，傍晚時店員很貼心地遞上了防蚊貼片，這個暖心舉動非常加分。

我們待了一個下午才離開，實在有點捨不得走，牛仔莊園的空間沒有想像中大，但環境和裝潢真的很棒，還有可愛的馬兒，也很適合親子一同前來，食物不錯，服務也親切，大家有來三芝玩的話，別忘記排進行程裡～～

三芝牛仔莊園

三芝牛仔莊園官網

地址：新北市三芝區古庄108之1號

電話：04 2512 3393

營業時間：10:00-21:00

文章來源：YUKI'S LIFE FB：YUKI'S LIFE

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