新舊融合2日遊！迪化街求姻緣、米其林小吃，住進古蹟裡喝星巴克

台北大同區大稻埕的新舊融合是最迷人之處。體驗昔日商業鼎盛富庶時光，更有迪化街巷弄傳承小吃和寧夏夜市米其林推薦，有豐富多元的亮點。跟著阿嬤從入住的台北互舍酒店出發，來到大稻埕景點迪化街霞海城隍廟參訪，求姻緣的信眾面容虔誠，令人動容。大稻埕美食必吃的佳興魚丸店和永樂市場庶民小吃，寧夏夜市米其林報導美食，就算排隊也甘願。大稻埕交通有捷運又近台北車站，非常便利。這一趟二日遊，在星巴克保安市的古蹟裡來杯手沖，更是愉快的收尾。

星巴克保安店，在古蹟裡喝手沖

星巴克典藏咖啡保安門市是是市定古蹟，是日治時期台灣鳳梨大王大稻埕富商葉金塗的仿巴洛克風豪宅呢，充滿巴洛克式建築語彙，紅磚壁面裝飾捲草，迴廊的連續拱圈美不勝收。因為也是攝影愛好者朝聖地，進門時您會發現真是門庭若市。

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星巴客保安門市：台北市保安街11號

營業時間：早上07：00至晚上22：30

霞海城隍廟：大稻埕求姻緣

霞海城隍廟有來自國內外慕名而來求姻緣的虔誠者，香火非常鼎盛。廟方也很有經驗的引導如儀，結束後不妨再停留參觀建築之美。

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廟址：台北市大同區迪化街一段61號

服務時間：每日早上7點至晚上7點

電話：02-2558 0346

迪化商圈總有古韻

老綿成燈籠店是西元1915年創立的商行。圓潤的燈籠帶著光明和吉祥的喜氣。我走過時，看到圓拱下懸掛盞盞紅色燈籠，越發覺得點亮大稻埕的年味重了。

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店址：台北市大同區迪化街一段298號

營業時間：早上9點30分到晚上7點30分

電話：02-2557 8856

迪化街周邊推薦小吃

永樂市場旁邊有一攤賣臭豆腐肉圓攤販，是已經賣了幾十年的「老釘子戶」。愛吃辣的饕客有福了，自製辣椒醬完全無敵。我去時，正播放陳文茜的廣播節目，不愧媒體採訪過的超酷老店。

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地點：永樂市場旁邊

營業時間：下午三點多賣到六點多（不過，有時攤位會移動到人潮多的路口繼續賣）

佳興魚丸店是巷弄美食的前三名。阿嬤鼓吹遊客不要放棄穿巷覓弄來的任何機會，一定來吃上一碗傳承70年美味的魚丸燕丸貢丸綜合湯。

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店址：台北市大同區延平北路二段210巷21號

營業時間：早上9點到傍晚6點30分（周日休息）

電話：02-2553 6470

寧夏夜市訪米其林

寧夏夜市以傳統小吃為主，充滿濃濃的台灣味。飲食攤有140多攤，營業超過一甲子的有60多攤啊，更有米其林推薦美食，勇闖時要準備好幾個胃，幾乎攤攤大排長龍。

台北互舍酒店，住進鳳梨大王葉家豪宅

台北互舍酒店位於大同區的熱鬧地段，斜對面就是家樂福，同棟就有星巴克保安店，離迪化街商圈和寧夏夜市都是走路就會到。捷運大橋頭站二號出口上來，走5-8分鐘就來到酒店。喜歡走路的人，走去台北車站也只有2公里，地點非常便利。

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店址：台北市大同區重慶北路二段172號

入住：下午3點

退房：中午12點

電話：02-2553 3919

酒店位在葉家巴洛克豪宅的市定古蹟裡，內部已經改裝轉變成商務與來台北旅遊的遊客喜歡的4星酒店。房間寬敞且床褥乾爽隔音好，浴室有乾溼分離，甚至備有泡澡浴缸。雖然早餐品項並不多，足以有溫暖飽食。還有，我非常喜歡的二點，就是可以12點再退房，必備有停車場。

跟著Lucas阿嬤愛旅行：大稻埕二日遊

台北市大同區的大稻埕，除了年貨大街的熱鬧滾滾，平日來細細品味傳統與新創的交融，更是妙不可言。

文章來源：LUCAS阿嬤愛旅行 FB：LUCAS阿嬤愛旅行

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