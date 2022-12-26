無名隱藏版傳奇！一開賣就排到巷口，只賣「這2樣」賣到嚇嚇叫

三重五華街上有許多美食，有不少間隱藏版躲在巷子裡，這家五華街無名雞排雞塊就是其中之一的傳奇，只要一開賣就排到巷子口，人氣之高，只有實際排過隊伍才知道。

前陣子因為疫情以及兩個老人家想休息，所以歇業了一陣子，12/19再度營業，一聽到消息的在地人馬上蜂擁而至，大家都懷念這股味道了。

只賣兩種炸物，就是雞塊跟雞排，目前已漲價到雞塊65元、雞排55元，不過以份量來說還是很超值。

五華街雞排雞塊的營業時間是15:30-20:00，每週三四日公休，不要白跑一趟囉。

雖然排隊的人很多，但炸鍋沒停過，一鍋一鍋的起鍋速度蠻快的，很多人都一大袋一大袋的買。

各買一包兩種都吃得到。

雞排的炸衣很酥，有點像派克雞排的口感，裡面的雞肉很軟嫩、多汁，有醃過帶有一種甜味跟梅粉的味道，調味上不同於其他家。

不想啃骨頭的話就選雞塊，一大包雞塊塞好塞滿，跟雞排的口感不一樣，比較像雞柳條的口感，沒有明顯的炸衣脆度，薄嫩juicy，同樣帶著甜甜的滋味，相較下個人比較愛雞塊的口感。

喜歡五華街雞排雞塊味道的老饕們，可以準備再來排隊囉～

五華街雞排雞塊

地址：新北市三重區五華街87巷1號

營業時間：15:30–20:00（週三、週四、週日公休）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

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