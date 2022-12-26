快訊

獨／阿BEN奉獻百萬、小甜甜10萬給宋逸民教會 最後都不安離開

嘉義獼猴緊抱的小黑狗掛樹亡 「脊椎全斷」被活活餓死

議長選舉跑票嚴重 國民黨：花蓮基隆台南明開考紀會

無名隱藏版傳奇！一開賣就排到巷口，只賣「這2樣」賣到嚇嚇叫

Irene's 食旅．時旅／ 文、圖／Irene

udn走跳美食／Irene

三重五華街上有許多美食，有不少間隱藏版躲在巷子裡，這家五華街無名雞排雞塊就是其中之一的傳奇，只要一開賣就排到巷子口，人氣之高，只有實際排過隊伍才知道。

前陣子因為疫情以及兩個老人家想休息，所以歇業了一陣子，12/19再度營業，一聽到消息的在地人馬上蜂擁而至，大家都懷念這股味道了。

只賣兩種炸物，就是雞塊跟雞排，目前已漲價到雞塊65元、雞排55元，不過以份量來說還是很超值。

五華街雞排雞塊的營業時間是15:30-20:00，每週三四日公休，不要白跑一趟囉。

雖然排隊的人很多，但炸鍋沒停過，一鍋一鍋的起鍋速度蠻快的，很多人都一大袋一大袋的買。

各買一包兩種都吃得到。

雞排的炸衣很酥，有點像派克雞排的口感，裡面的雞肉很軟嫩、多汁，有醃過帶有一種甜味跟梅粉的味道，調味上不同於其他家。

不想啃骨頭的話就選雞塊，一大包雞塊塞好塞滿，跟雞排的口感不一樣，比較像雞柳條的口感，沒有明顯的炸衣脆度，薄嫩juicy，同樣帶著甜甜的滋味，相較下個人比較愛雞塊的口感。

喜歡五華街雞排雞塊味道的老饕們，可以準備再來排隊囉～

五華街雞排雞塊

地址：新北市三重區五華街87巷1號

營業時間：15:30–20:00（週三、週四、週日公休）

文章來源：Irene's 食旅．時旅 FB：Ireneの吃喝玩樂

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

炸物 三重美食

相關新聞

無名隱藏版傳奇！一開賣就排到巷口，只賣「這2樣」賣到嚇嚇叫

udn走跳美食／Irene 三重五華街上有許多美食，有不少間隱藏版躲在巷子裡，這家五華街無名雞排雞塊就是其中之一的傳奇，只要一開賣就排到巷子口，人氣之高，只有實際排過隊伍才知道。 前陣子因

基隆第一座！「和平島地質公園」萬人堆、千疊敷、豆腐岩統統都在這

【旅奇傳媒/編輯部報導】基隆市和平島地質公園位於基隆和平島北端，可西望野柳岬，北眺基隆嶼，是觀賞北海岸特殊景觀的重要觀景點，交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（下稱北觀處）於109年依文化資產

耶誕花鐘在台北！繽紛「三色聖誕紅」免費拍到飽，打卡公園限定絕美花毯

聖誕節只拍聖誕樹？現在，在台北市就能拍到超美「三色聖誕紅」與應景耶誕裝飾，而且就在公園裡面，帶著小朋友前去放放電，大人還能愜意賞景、野餐Chill過聖誕，還有到訪必拍耶誕限定「浪漫花鐘」，繽紛色彩打卡

月底沒錢來報到！ 物價飆漲時代，竟還有一碗15元的魯肉飯、一份滷豬後腿肉也只要30元

udn走跳美食／Irene 看起來很不起眼的小吃店，斗大的招牌上寫著魯肉飯15元，這種便宜的價格實在很難不吸引路人的目光，招寶豬腳腿肉飯在熱鬧的龍門路上，雖然在後段，但生意也不算太差，想省錢飽足

2022台北IG景點合集！北部5大網美爆紅的跨領域文化園區

當人人都在拍美食，與景點地標拍照比YA到此一遊時，IG網美早已挖掘一個個新奇又絕美的拍照秘境，其中又以純白系、奇幻系、復古系等風格場景，成功橫掃IG與社群目光。

貓奴必朝聖！巨貓出沒淡水古蹟 2日加碼限定「喵的市集」 榨乾鏟屎官們

淡水古蹟群有貓咪出沒？聽說有賓士、橘白兩隻巨貓現身「淡水古蹟群」，露出粉嫩肉球、卡在牆上的渾圓屁屁及又大又圓的「鈴鐺」，正等著貓奴們前往捕捉！原來是今年的「光映淡水」一連串的貓咪相關的主題展覽及活動，時間從12月中旬一路到明年，這些穿梭在古蹟之間的大小貓咪們，要帶給鏟屎官們一個不一樣的聖誕節和跨年！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。