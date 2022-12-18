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璀璨燈光秀在基隆 迎接全球首座元宇宙實境館 限額免費體驗！

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圖片提供／智崴集團
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1217璀璨燈光秀－全球首座元宇宙實境館登陸基隆；圖片提供／智崴集團
1217璀璨燈光秀－全球首座元宇宙實境館登陸基隆；圖片提供／智崴集團

今年六月基隆舉辦的2022城市博覽會可說相當成功，再度讓這港口城市成為吸啨與旅遊焦點。再持續形塑基隆新時代城市風貌的努力下，基隆市政府這次力邀國際飛行劇院領導品牌—智崴集團，翻轉基隆舊火車站空間，打造全球首座元宇宙實境體驗館—ANIVERSE KEELUNG。基隆市長林右昌也於12月17日出席ANIVERSE KEELUNG登入記者會，啟動「基隆光芒」璀璨燈光展演，為這座國門新地標揭開序幕。

戴爾塔飛艇；圖片提供／智崴集團
戴爾塔飛艇；圖片提供／智崴集團

愛普生航線；圖片提供／智崴集團
愛普生航線；圖片提供／智崴集團

ANIVERSE KEELUNG登入記者會中備受矚目的「基隆光芒」璀璨燈光展演，由超過700顆捕魚燈具組合而成的巨型公共藝術作品「山海鳴光」拉開序幕，從呼應海洋文化的船鳴聲開始，璀璨燈光依傍著港灣內的溫柔波浪逐步點亮基隆舊火站前廣場，展演高潮於ANIVERSE KEELUNG上方乍現，以科技光束點亮基隆夜空，為這座山海比鄰、市港相依的城市，注入嶄新的科技體質與能量，成為翻轉新起點。典禮之後更有FREE NIGHT PARTY，限額開放觀眾入內免費體驗，相關資訊詳洽ANIVERSE KEELUNG臉書粉絲專頁

ANIVERSE KEELUNG；圖片提供／智崴集團
ANIVERSE KEELUNG；圖片提供／智崴集團

來自臺灣的智崴集團，目前為全球主題遊樂園頂尖供應商，其中飛行劇院在全世界擁有近九成市佔率，合作夥伴包含世界各地的《樂高樂園LEGOLAND》、澳洲最大樂園-夢幻世界《Dreamworld》、德國最大樂園-歐洲公園《Europa-Park》等知名遊樂園。智崴將匯聚多年體感產業經驗之能量，投入ANIVERSE KEELUNG，整合獨家軟硬體技術，打造全球首座元宇宙實境體驗館，為這座城市打開科技旅遊及娛樂文化新扉頁。

阿爾法航艙；圖片提供／智崴集團
阿爾法航艙；圖片提供／智崴集團

ANIVERSE KEELUNG；圖片提供／智崴集團
ANIVERSE KEELUNG；圖片提供／智崴集團

【延伸閱讀】＞i-Ride飛行劇院《會飛的清明上河圖》顛覆你對世界名畫的想像！

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編輯／蘇琨峰攝影／智崴集團

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基隆 遊樂園 歐洲

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