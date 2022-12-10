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邊看世足直播賽、邊品嘗江振誠牛肉麵！　信義區「ONCOR」頂級娛樂空間 奢華饗宴派對

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圖片／ONCOR提供
圖片／ONCOR提供

想和親朋好友一邊享用美食，一邊觀看精彩的世足賽嗎？

ONCOR請來國際名廚江振誠親自設計米其林等級專屬菜單；圖片/林芳如攝

11月初才開幕的「新世代頂級娛樂空間ONCOR」取得完整足球賽事合法公播，可以在媲美五星級飯店環境，同時具有多功能的娛樂空間，享受精緻貼心的服務，無論支持哪一支足球隊，都可以和親朋好友相約在此盡情吶喊、不受人干擾！同時享受國際名廚江振誠設計的米其林等級料理，擁有難忘又美好的觀賽體驗。

星級美食到異國派對餐飲 深夜觀戰不間斷

無論是一日球迷或是資深熱血球迷，都可在這裡感受到現場賽事的刺激；圖片／ONCOR提供

ONCOR取得2022國際體壇最盛大足球賽事合法公播，每間私人包廂都設有中華電信MOD獨立機台，在高畫質4K大螢幕與演唱會等級音響設備的環繞下，營造出如臨現場的真實感。無論是一日球迷或是資深熱血球迷，都可在這裡感受到現場賽事的刺激；即便在中場等候時間也不無聊，可以使用KTV、DJ Show等多樣化功能，享受奢華熱鬧的歡樂時光。

而熬夜看球賽，當然少不了涮嘴小食解饞，看累了就來碗熱騰騰宵夜飽腹，吶喊時再暢飲一杯調酒微醺助興。

江振誠設計「鹽酥雞與好朋友」；圖片／ONCOR提供

江振誠設計「牛三寶滷水綜和拼盤」；圖片／ONCOR提供

ONCOR力邀國際名廚江振誠操刀設計菜單，從台味十足的「鹽酥雞與好朋友」、「牛三寶滷水綜和拼盤」、「醇香四溢烤肉串組」，到川味、炭香滿溢的「大紅袍炭香紅燒牛肉麵」等；亦有各式令人垂涎的世界街頭小吃，美國、墨西哥、韓國、日本等道地料理一應俱全。隨心所欲在舌尖品嚐各國道地美食。

江振誠設計「大紅袍炭香紅燒牛肉麵」；圖片／ONCOR提供

即日起至12月18日最終決賽，別錯過ONCOR帶來精彩刺激的足球賽事體驗。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

編輯／Sasa

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江振誠 牛肉麵 名廚

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