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浪漫見證！ 拍下兒童新樂園約會求婚照 日系婚戒贈送專屬情人好禮

聯合新聞網／ 台北訊
圖／I-PRIMO提供
圖／I-PRIMO提供

浪漫見證愛情23年！ 日系婚戒領導品牌「I-PRIMO」為慶祝來台15周年，日前在台北兒童新樂園盛大舉辦「幸福節」活動，透過親子家庭日與求婚儀式的雙主打活動，陪伴每一對佳偶與親子共度美好悠閒時光。此外，加碼推出浪漫祝福，即日起至明年3月，出示於兒童新樂園拍下的情侶求婚照即贈專屬好禮！

1999年發跡於東京，於2007年正式進軍台灣的日系婚禮珠寶品牌I-PRIMO，以其柔美淡雅的設計風格及日本職人的精湛工藝，不僅受到許多名人青睞，更成為女孩心中完美婚戒首選，成為許多台灣人心中「日系婚戒」的代名詞。

圖／I-PRIMO提供
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為歡慶來台滿15周年，I-PRIMO聯手台北兒童新樂園推出「I-PRIMO幸福節」，除了為結婚新人打造求婚練習式，貼心設計遊園動線與闖關內容，引導新人一關一關走向遊樂園內的最佳求婚地點、在摩天輪前互相告白「Say Yes」，更以長達2分鐘的高空煙火秀畫下美好句點。

圖／I-PRIMO提供
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為延續幸福氛圍，加碼推出即日起至2023/3/31前，攜伴於兒童樂園約會或求婚拍照，至I-PRIMO門市購戒並出示照片，即贈送一組價值5,000元的精緻水晶對杯作為祝福，諧音意味著「一輩子」，讓每對愛侶都能感受I-PRIMO的用心與祝福！

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