堆高如山！南京復興站人氣烤肉飯「ONE GOOD」 肉量多多還能免費加飯

【ONE GOOD烤肉飯】南京復興店位於北捷南京復興站周邊，店內主打精緻的盛食便當，不僅配菜多，連肉的份量也給的超大方，成為肉食主義者的最愛！若是胃口較大的顧客，甚至還能免費加飯，高CP值的用餐體驗自開店以來漸成為鄰近上班族的午食天堂。

不同於台式的烤肉飯，ONE GOOD烤肉飯口味更偏向日、韓料理，肉品幾乎都以炙燒和燒烤為主要烹調，也因嚴選好肉，透過簡單調味搭配水煮青菜，一餐吃下來不僅滿足又吃的均衡。





雖然是便當店，但店內環境簡約、明亮，且上桌的托盤相當復古，以木頭搭配海棠花玻璃，顯得有質感又充滿懷舊風情。此外，每份便當都會附一碗湯品，內用還能可樂、氣泡水、雪碧、檸檬紅茶等飲料無限暢飲。

松阪豬烤肉飯

高人氣餐點「松阪豬烤肉飯」選用西班牙豬，僅撒上椒鹽、鹽巴調味，加上燒烤火候控制得宜，造就松阪豬外酥脆、內軟嫩的口感，相當迷人。 而且肉的份量也不手軟，直接擺滿整個碗面，相當大心！

牛肋條烤肉飯

此道為每日限量的菜色，為管控食材的品質和新鮮度，每天只販售20至30碗，其中牛肋條僅用鹽巴和黑胡椒調味就送進烤盤，烤製約7分熟，再稍微炙燒逼出油香，也讓肉質吃起來更有嚼勁，感受咀嚼中的甘甜肉汁。

明太子雞烤肉飯

選用雞柳條吃起來口感較軟嫩，而上頭的明太子則是用鱈魚卵、蝦卵和美玉白滋調製而成，再淋上雞肉炙燒，最後撒一點海苔粉點綴，入口感受新鮮海味搭配軟嫩的雞肉，風味層次相當豐富，且不同於市面上吃到的明太子醬，稍微放久一點就會變乾，ONE GOOD烤肉飯所調配的仍還保有滋潤口感。

除了醬燒類的豬五花、牛培根2款便當外，其他的品項都會淋上老闆特調的醬汁，吃起來口感像帶點甜味的韓式醬料，但不會感到膩口。

配菜的部分相當固定，分別是九分熟水煮蛋、玉米筍、海帶芽和水蓮，後面兩項會隨季節更換，若是有不喜歡的蔬菜，也可以告知店家更換便當的其他配菜。

ONE GOOD烤肉飯是老闆一手創立的品牌，以過去在居酒屋的工作經驗投入店內烤肉飯的品項主食當中，讓人有種在居酒屋選擇串燒的感覺，而 店內菜單更分為單拼、雙拼、無敵總匯和海陸餐，其中雙拼可選擇2款熱門單拼搭配，後面兩類則是4款主食，若是想調整主餐的搭配，也可以告知店家，有超高的客製化服務。





目前已有兩間分店，分別是松山總店、南京復興店，未來三重區也將開第三間店，造福更多肉食主義的顧客。

【ONE GOOD烤肉飯-南京復興】

店家地址：台北市中山區遼寧街141號1樓

店家電話：0958303703

營業時間：周一~周六11:00～19:20

粉絲專頁：http://bit.ly/3UU4oAm





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