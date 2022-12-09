不藏私！ 新北耶誕城「隱藏網美點」 專業攝影師美拍攻略看過來

借用白色燈球的光源與垂落的燈條，就能拍出相當有風格的美照。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】開城已經兩週的「2022新北歡樂耶誕城」至今累計超過330萬參觀人次，網路聲量居高不下，各大社群也成為新北耶誕城美拍分享的主要平台。新北市觀光旅遊局邀請到連續7年鑽研拍攝耶誕城美照、同時也是「2023新北消防形象月曆」的攝影師鄭名宏（Justin Cheng），教大家只要懂得使用小技巧，用手機一樣能拍出專業美照，這麼強的攻略教學還不收藏起來！

▲向前傾身的小技巧再加上廣角拍照模式，就能擋住後方路人，拍出空景般照片。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

攝影師鄭名宏（Justin Cheng）表示，大多數民眾不會專程攜帶單眼相機或是打光燈組等專業攝影器材，但只要掌握以下幾個拍照技巧，再加上儘量避開人潮最尖峰時刻，就算用手機也能拍出神級網美照片！

開城之後總是人山人海的雪白燈飾天橋「綺麗光廊（新府路天橋）」，想要拍到好照片，首先得尋找兩側都沒有人站的點位，並使用手機的廣角模式，再借模特兒站姿或向前傾身的位置就能擋住後方遊客，拍出宛若空景般的照片；或是使用手機的人像模式，利用燈飾當前景，帶出局部特寫，也能拍出絕美照片。

隱藏版燈區「閃耀期待（環狀線板橋站南廣場）」則是輕易能避開人多情形的美拍私藏點，因裝置採用大量燈飾和多角度結構，非常輕易就能找到避開路人的點位，拍出非常獨特的耶誕城美照；攝影師建議此處可以攜帶一隻輕便手電筒，讓光源更充足，同時等待燈飾的黃色光源，拍出來的模特兒皮膚色調就會是最佳的效果；或是讓模特兒的臉與白色燈球呈現平行狀態，借用白色燈球的光源與垂落的燈條，同樣能拍出令人驚豔的畫面。

▲運用燈飾與鋼架之間的縫隙，就會有不同感覺的呈現。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

「站前廣場燈區」絕對是不能錯過的耶誕城網美聖地，首先一般人都會直接站在「銀色派對」的迎賓拱門下方拍照，攝影師教妳怎麼拍才能跟別人不一樣！運用燈飾與鋼架之間的縫隙，不僅可以避開後方遊客，這個角度的照片在IG上也不容易跟人撞照，呈現出具有個人風格的畫面！

來到拱門旁的「水晶球屋」，裡面零下溫度的體感讓人瞬間像來到下雪的國度，避開後方白色隔板線條，找乾淨的牆面當背景，模特兒輕捧雲朵，同時帶出部分花朵裝置當畫面點綴，即使整體都是白色的色調，拍出的照片也非常有層次感。

▲在浮冰小屋裡只要掌握構圖再加上人像模式，就能不失手拍出美照。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

最後就是同樣位在站前廣場燈區的「浮冰小屋」，這裡一樣建議使用手機的人像拍照模式，以特寫方式讓背景呈現散景，輕捧燈泡球，就是非常神級網美的一張照片；除此之外，「浮冰小屋」的屋簷也是一處能拍出特殊照片的點位，在平日人潮相對沒那麼洶湧、不會影響到其他遊客動線時，可以借用裝置燈牌的光源作為打光，讓模特兒輕靠屋簷，拍出來的照片也十分唯美。

新北市觀光旅遊局局長楊宗珉表示「2022新北歡樂耶誕城」年年有創新、處處有驚喜，也透露將在12月初推出第二支的光雕秀，屆時兩隻光雕秀將於每日點燈後每半點、整點輪流播放，誠摯邀請民眾闔家大小、攜家帶眷一起到新北歡樂耶誕城留下美麗的照片與回憶。

還沒來朝聖？不知道怎麼拍出美照？看到這篇拍照攻略教學也躍躍欲試？快把握即日起到2023年1月2日止前的展期，帶上充飽電的手機盡情拍一波，讓社群平台的朋友圈點爆按讚你(妳)的神級美照吧！

「2022新北歡樂耶誕城」活動官網：christmasland.ntpc.gov.tw

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