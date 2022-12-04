台北歷史建築新生命！ 到台北記憶倉庫、撫臺街洋樓 來一趟歷史巡禮

從台北車站一路往北門的方向走，沿途有許多歷史悠久的建築，而且這些建築很多都不只能夠欣賞它們的外觀，它們已經被賦予了新的意義、有了新的功用，像是臺北記憶倉庫、國家攝影文化中心、撫臺街洋樓等等。本文將帶大家來一場知性與感性兼具的歷史巡禮，一起來看看這些老建築嶄新的面貌！

臺北記憶倉庫

@taiwan_history_face

臺北記憶倉庫的前身為「舊三井物產株式會社北門倉庫」，是在日治時期建造的紅磚造二層建築，這棟歷史建築本身還保留著當時三井集團的菱形商標。在翻修完成、經歷了一次遷移後，這棟歷史建築搖身一邊成為現今的展覽空間，開放大家入內參觀。一樓的常設展介紹了台北城的發展歷史以及臺北記憶倉庫與三井集團之間的歷史淵源等，二樓則有不定期更換的特展，就如同場館「記憶倉庫」之名，這裡儲藏了許多過去珍貴的記憶，等待大家來了解。

@taiwan_history_face

除了館舍內的展覽之外，臺北記憶倉庫經常在週末舉辦市集、表演等，也會舉辦走讀、講座等各式精彩的活動，如果週末有空，不妨到這座滿載了過去與現在的記憶倉庫走走！

@wenny0330

地址：台北市中正區忠孝西路一段265號

開放時間：週二～週日 11:00-19:00

川流之島書店

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臺北記憶倉庫的一樓處還設有獨立書店「川流之島」，店內販售了歷史、文化、環境、音樂、攝影等相關書籍，其中，營業所得的 5% 將會資助川流之島流域學校的人文生態調查與教育工作，致力於推廣連結環境與文化的關係。此外，川流之島內也有咖啡廳，提供台灣特色茶飲、咖啡、甜點等，除了室內的咖啡廳空間之外，也能夠坐在室外享受悠閒的時光。

@wenny0330

地址：台北市中正區忠孝西路一段265號

營業時間：週二～週日 11:00-19:00

國家攝影文化中心

圖／@moi.mollie

去年剛開幕的國家攝影文化中心前身為日治時期的「大阪商船株式會社臺北支店」，二戰後，這裡則是變成了臺灣航業有限公司和臺灣省公路局。國家攝影文化中心也是台灣目前唯一一座國家級攝影與影像專門機構。館內展示了許多攝影、影像相關的作品，規劃了精彩的特展可供大家入內參觀。此外，一樓處也設有咖啡廳，逛累了也可以稍作休息，對攝影與影像創作有興趣的話，一定不能錯過！

圖／@moi.mollie

地址：台北市中正區忠孝西路一段70號

開放時間：週二～週日 11:00-18:00

撫臺街洋樓

圖／@duffy_lifediary

有著「石頭厝」暱稱的撫臺街洋樓是個有著百年歷史的建築，它不僅見證了臺北的都市變革，同時也是台北舊城區內現存年代最早的民間建築。除了能夠欣賞建築的外觀、在撫臺街洋樓外拍美照之外，這棟市定古蹟目前也有開放讓民眾入內參觀，館舍內也經常舉辦特展和相關的講座、走讀活動，如果想要進一步了解舊臺北城和這棟歷史悠久的洋樓，也能夠進到建築內細細感受、用心觀察。

圖／@duffy_lifediary

地址：台北市中正區延平南路26號

開放時間：週一～週六 10:00-18:00

京町 8 號

圖／@samlaiig

逛完撫臺街洋樓後，如果想找個地方坐下來休息，不妨到對面的「京町8號」喝杯咖啡，還能夠坐在店內舒舒服服地欣賞著對面的撫臺階洋樓。京町8號是由老屋改建而成，店內除了有提供咖啡之外，還有甜點和三明治、鹹派、咖哩等輕食，如果逛累了想要坐下來吃頓飯，也沒有問題。坐在京町8號的戶外座位區，看著對街的撫臺街洋樓，滿滿的異國風情就有如置身海外。

圖／@samlaiig

地址：台北市中正區博愛路8號

營業時間：週一～週五 11:00-18:00、週六 12:00-18:00

山小孩咖啡

圖／@misaki1012

山小孩咖啡北門店純白色的外觀，搭配上木質餐桌以及玻璃窗，相當引人注目。此外，這間店剛好就正對著臺北府城北門（承恩門），坐在二樓的座位區，就能夠與紅磚城門相望。店內提供了各式咖啡、茶飲，還有提供氣泡酒、啤酒等酒精飲品，每天也會有當天的甜點品項可供選擇。不論是想要喝杯咖啡，還是小酌一杯都可以，還能夠望著窗外美景，度過愜意自適的時光。

圖／@misaki1012

地址：台北市中正區忠孝西路一段126號

營業時間：8:00-22:00

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