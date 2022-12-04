鍍金重磅巨星演唱會 12／10、11 HIGH翻新北耶誕城

「巨星耶誕演唱會」將於12月10日、11日連續兩天盛大開唱(資料照)。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部整理】吸引國內外旅客朝聖的冬季盛典「2022新北歡樂耶誕城」自11月11日開城至今，美照狂洗IG，耶誕城風潮席捲各大社群版面，也成為全臺民眾最期待一睹迷人風采的璀璨雪白之城！而每年耶誕城最受大家期待的重磅活動「巨星耶誕演唱會」，今年將於12月10日、11日連續兩天盛大開唱，從晚上6點至10點於市民廣場HIGH翻新北的夜晚！演唱會兩日共20組巨星輪番上陣，金鐘、金曲光環閃耀新北歡樂耶誕城，搭配國際級演唱規格華麗登場，勢必讓巨星耶誕演唱會「聲」勢驚人！

重磅雙壓軸卡司揭曉！韋禮安、動力火車、瘦子E.SO、蔡健雅陣容超堅強

新北市副市長陳純敬出席卡司記者會，表示今年新北歡樂耶誕城已邁入第12年，成為亞洲必朝聖的冬季盛事，寫下非常難得的紀錄，而巨星耶誕演唱會更是每一年最受矚目的音樂盛會，歡迎大家在這個特別的時刻，來到新北歡樂耶誕城和家人朋友分享濃厚耶誕風情，在這美麗的冰雪世界中感受巨星們的超強熱力！

▲「2022新北歡樂耶誕城」開城至今，美照席捲各大社群版面。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

巨星耶誕演唱會兩日也有超堅強主持陣容，三金主持人黃子佼在12月10日將與威廉、謝雨芝、風田共同主持，12月11日則與林莎、大文、李易搭檔主持。記者會上也揭曉今年的演唱會雙壓軸卡司！12月10日的壓軸為今年發行新專輯、宣布結婚雙喜臨門的「金曲創作才子」韋禮安，以及經典不敗的「實力派金曲組合」動力火車，現場將帶來千萬點擊金曲，勢必引起現場觀眾大合唱；12月11日則由超強饒舌唱功的「嘻哈男神」瘦子E.SO，以及四度金曲破紀錄榮獲歌后寶座，擁有穿透力美聲的「金曲創作天后」蔡健雅壓軸，連續兩天的超豪華雙壓軸組合，不論是在表演豐富度或精采度都令人引頸期盼，眾多實力派歌手保證讓演唱會絕無冷場！

而今年人氣爆棚，擄獲全臺少女心的「超人氣潮流男團」Ozone，將首次登上「巨星耶誕演唱會」舞臺，消息一出就引發粉絲熱烈討論。其他超人氣歌手包含（按姓氏筆劃順序）：小春Kenzy、大淵MUTA、八三夭、小樂 吳思賢、五堅情WOLF(S)、告五人、李東軒、陳勢安、陳威全、熊仔、閻奕格、戴愛玲等巨星都將齊聚新北歡樂耶誕城，集結搖滾、抒情、饒舌、唱跳等多元風格，華麗陣容絕對不能錯過，新成軍的「機智男孩 IT BOYZ」，也將在舞臺上帶來精彩的唱跳演出。

▲12月10日巨星耶誕演唱會藝人海報。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

打造「冰雪城堡」舞臺 首創延伸舞臺拉近民眾距離

演唱會表演舞臺也呼應今年雪白之城主題，以「冰雪城堡」作為設計概念，將城堡的尖角窗框風格融入舞臺之中，搭配一旁如冰雪般淺藍色系的造型燈箱，創造魔幻空間般的視覺享受，增添舞臺層次，並首創左右迴廊式的延伸舞臺，擴大表演範圍，讓歌手們可以更近距離與兩邊的民眾們面對面熱情互動。此外，透過AR(擴增實境)科技融合現場演唱會實景，精彩動畫特效搭配歌手一同演出，帶來豐富聲光效果與絕佳觀影體驗，讓電視機前收視的觀眾彷彿身臨其境。

▲12月11日巨星耶誕演唱會藝人海報。 圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

2022新北歡樂耶誕城－巨星耶誕演唱會，將於12月10日（六）、12月11日（日）一連二天，同時在「TVBS 歡樂臺」、「TVBS 精采臺」、「TVBS Asia」、「新北旅客」臉書及YouTube、「TVBS NEWS」臉書及YouTube、「下午茶星聞」臉書及YouTube、「TVBS新聞網」、「CATCHPLAY多元免費看TVBS專區」等平臺同步實況轉播。也提醒民眾多利用大眾運輸工具參與巨星耶誕演唱會活動，可搭乘捷運板南線至板橋站下車後步行5分鐘至新北市市民廣場，誠摯邀請各位民眾參加耶誕季節最熱鬧、充滿歡樂的「巨星耶誕演唱會」，與超強卡司陣容度過一個顛覆想像的夢幻耶誕慶典！更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

相關資訊：

「2022新北歡樂耶誕城」活動官網 christmasland.ntpc.gov.tw

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