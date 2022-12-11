銅板價午茶！排隊老牌「陳季炸雞 北投店＆蔡家紅茶」 多汁雞排只要50元 搭配隔壁古早味紅茶超滿足

北投必吃炸雞喝古早味紅茶，尤其是北投中繼市場對面這一家陳季炸雞，是在地超人氣排隊名店，CP值超高，五支雞翅只要100元，香雞排甚至只要50元，還有其他如杏鮑菇、地瓜、魷魚圈等都好好吃，就是台式古早味的那種炸雞，隔壁還有古早味紅茶可以買，吃炸雞配紅茶剛剛好。

陳季炸雞 北投店＆蔡家紅茶｜交通位置

就位於北投中繼市場對面，這裡有收費停車場，路邊也有停車格。

其實陳季炸雞有許多分店，但聽說北投店還是最好吃的。北投紅茶店也不少家，但貪圖方便，隔壁就有蔡家紅茶可以順買。

以前陳季炸雞 現炸香雞翅6支只要100元，通膨影響變成5支100元，對我來說還是很便宜啦。

看到香雞排只要50元也覺得很便宜！難得來沒在考慮價格，喜歡的通通各買一份。

其實陳季炸雞以前更便宜的，雞排甚至只要40元一個，六支雞翅才100元，但台灣雞肉真的漲不少，據我所知今年牛肉更是貴翻天。

檯上的都是預炸好的炸物，現點後會再回炸搶酥，一人負責秤重包裝收錢，一人負責炸。

兩人合作無間而且速度很快。

預炸的炸物本身看起來就很酥脆了，回炸搶酥後更好吃。

香雞排只要50元，我們這邊市場雞排還沒這個價呢。

雞翅真的是必買的

地瓜也很古早味，很好吃。

魷魚是我本人愛好，這裡炸的軟Q還帶嚼勁，好吃。

每個人來都是買一大包回去。

炸的香酥以外還有中藥胡椒的香氣，就是我們很熟悉的那種台式古早味。

魷魚真的很酥脆很好吃。

雞翅熱熱酥酥的，肉質滑嫩還帶肉汁。

趁熱吃真的是人間美味

古早味炸地瓜，地瓜很甜還有水分，好吃。

雞排只要50元這麼大一塊。

肉質還很嫩口多汁，炸粉就是我們熟悉的市場炸雞口感。

蔡家紅茶

本來還想去找好喝的紅茶店，但好不容易停好車就懶得走了，直接買了陳季炸雞旁邊的蔡家紅茶，其實就是熟悉的古早味紅茶，很濃厚的紅茶香氣。

除了紅茶以外還有賣其他飲料

朋友是說燕麥奶茶是新產品喝喝看，但喝過後不推就是了。

古早味紅茶沒有無糖可以選擇，只有半糖、全糖可選。

中杯跟大杯的差別

古早味紅茶我是覺得好喝，而且中杯古早味紅茶也才20元，大杯也才加價5元，但燕麥奶茶就不推了，沒什麼味道很淡。總之吃炸雞配古早味紅茶很涮嘴喔。

陳季炸雞 北投店

地址：台北市北投區公舘路5號

電話：02-28917758

時間：上午11:00 – 凌晨12:30

文章來源：Mika出走美食日誌 FB：Mika出走美食日誌

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