美味不縮水！滿足味蕾又沒罪惡感的MINI SIZE手作小漢堡餐車
【圖／文：行遍天下】
主廚暨創辦人 JJ 趙若帆
餐飲業的人，一半都想自己創業當老闆，MINI B 的夢想是推廣小漢堡（Slider）文化，堅持手工製作，不牛豬混肉，愛得純粹！
「MINI B漢堡餐車」創業於2018 年，一開始只賣美式小漢堡（Slider），後來加入了漢堡（Burger）和墨西哥捲餅（Burrito）。熱愛美式文化的老闆JJ在紐約看到街頭的美式餐車販賣小漢堡，從事餐飲業多年的她，決定自行創業，並在餐車開設後又擴增了永和工作室，不少超級死忠的粉絲會追到永和去吃漢堡。
一開始大家對美式小漢堡挺陌生，JJ和夥伴Elina總是熱情介紹Slider的餡料和一般漢堡一樣，只是麵包體積較小。這幾年愈來愈多人迷上Slider，像是少食澱粉和健身族群。MINI B手作漢堡的Slider選用全麥小餐包，burger使用黑麥麵包，不同於坊間牛豬混肉漢堡，MINI B堅持選用純粹食材，雞肉漢堡也是親自以雞胸肉打成絞肉塑型雞堡排，並捨棄奶油、美乃滋，使用自製特調醬。
招牌漢堡有切達起司牛肉、墨西哥莎莎雞和雙層牛肉主義，還有超邪惡的「花生什麼堡」超rich的餡料：牛肉、培根、花生醬加雞蛋！想吃多點肉的也可以點選不同組合。「MINI B漢堡餐車」活躍於大台北各大活動、市集，也深獲劇組應援、企業訂餐喜愛，錯過追餐車的吃貨朋友也可以到他們位於新北市永和的工作室唷。
餐車資訊
MINI B漢堡餐車
地址：新北市永和區忠孝街22號（工作室）
電話：0953-362-737
備註：如果需要洽談活動或是大量訂餐，請先告知預計的活動時間/地點/預算。
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