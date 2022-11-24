美味不縮水！滿足味蕾又沒罪惡感的MINI SIZE手作小漢堡餐車

【圖／文：行遍天下】

主廚暨創辦人 JJ 趙若帆

餐飲業的人，一半都想自己創業當老闆，MINI B 的夢想是推廣小漢堡（Slider）文化，堅持手工製作，不牛豬混肉，愛得純粹！

「MINI B漢堡餐車」創業於2018 年，一開始只賣美式小漢堡（Slider），後來加入了漢堡（Burger）和墨西哥捲餅（Burrito）。熱愛美式文化的老闆JJ在紐約看到街頭的美式餐車販賣小漢堡，從事餐飲業多年的她，決定自行創業，並在餐車開設後又擴增了永和工作室，不少超級死忠的粉絲會追到永和去吃漢堡。

▲用餐時刻大排長龍

一開始大家對美式小漢堡挺陌生，JJ和夥伴Elina總是熱情介紹Slider的餡料和一般漢堡一樣，只是麵包體積較小。這幾年愈來愈多人迷上Slider，像是少食澱粉和健身族群。MINI B手作漢堡的Slider選用全麥小餐包，burger使用黑麥麵包，不同於坊間牛豬混肉漢堡，MINI B堅持選用純粹食材，雞肉漢堡也是親自以雞胸肉打成絞肉塑型雞堡排，並捨棄奶油、美乃滋，使用自製特調醬。

▲使用自製特調醬，捨棄了常見的奶油、美乃滋。

招牌漢堡有切達起司牛肉、墨西哥莎莎雞和雙層牛肉主義，還有超邪惡的「花生什麼堡」超rich的餡料：牛肉、培根、花生醬加雞蛋！想吃多點肉的也可以點選不同組合。「MINI B漢堡餐車」活躍於大台北各大活動、市集，也深獲劇組應援、企業訂餐喜愛，錯過追餐車的吃貨朋友也可以到他們位於新北市永和的工作室唷。

▲切達起司牛肉burger / 140元。以純粹的牛肉漢堡排經鐵板香煎後塗上自製BBQ煙燻醬，加上番茄、高山萵苣、炒洋蔥，搭配黑麥麵包，道地美式漢堡好滋味！

▲雙層牛肉主義 /240元。想吃多些牛肉的人當然要點雙層牛肉主義！醬料有莎莎醬、BBQ和吉比花生醬3種選擇，香嫩多汁的牛肉搭配濃醇起司好好味！

▲墨西哥莎莎雞 / 140元。選用低熱量的雞胸絞肉製成漢堡排，以番茄、洋蔥、青椒、義大利香料、特製辣粉製成獨家莎莎醬，沒加香菜，微小辣，香氣迷人！





餐車資訊

MINI B漢堡餐車

地址：新北市永和區忠孝街22號（工作室）

電話：0953-362-737

FB：miniBxbloodydairy

IG：minibfoodtruck

備註：如果需要洽談活動或是大量訂餐，請先告知預計的活動時間/地點/預算。





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