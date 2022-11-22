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買一鍋、送一鍋！ 北車爆炒石頭火鍋「石研室」強勢回歸 買1送1再加碼好評送肉
火鍋控快看！ 北車「石研室」爆炒石頭火鍋歷經整修強勢回歸，於「和憶北車」帶來重新開幕重磅活動「買一鍋、送一鍋」，一口氣能吃到多種經典熟悉台灣味，快與同事、同學相揪痛快吃一波。
主打台式爆炒石頭火鍋，「石研室」提供多種風味，無論是強強滾爆炒系列有爆炒沙茶、爆炒薑母鴨鍋，還有台灣味系列，可選擇半斤八兩塔香蛤蜊鍋、六杯雞鍋、醬爆黃金蒜蝦，或爆炒海霸龍蝦鍋等，每一種都讓人食指大動，冬天更不能錯過必吃經典涮涮鍋，可選擇香草雪花豬、鮮嫩雞柳等不同湯底，還可搭配「蔬菜自助吧、飲料」無限量供應，就是讓火鍋控吃得又飽又划算。
「石研室」和億北車店強勢回歸，自即日起至11/25強勢推出「買一鍋、送一鍋」優惠活動，成為會員並在Google地圖留下五星評論即可享有全品項任一鍋物，買一鍋送一鍋。另有11/28至11/30加碼推出「好評送肉」活動，免費送「特選牛五花、西班牙豬五花」，火鍋控絕不可錯過快揪團！
石研室 和億北車店
地址：台北市中正區忠孝西路一段36號和億北車站B1F
電話：02-23715580
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