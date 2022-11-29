「獨旅企劃：給自己一場心靈旅行」探訪寶藏巖國際藝術村，與自己共處的一日遊

@laijusthank

生活意義究竟何尋而得？我好像也很難簡明地闡明其答案與方法，但我們仍能暗自慶幸世界未將所有與人類情感連結的事物給剝奪，就像收音機和隨身聽仍有為了停歇而設下的暫停鍵-我們還是能在這樣的循環體系裡按下暫停鈕，暫時退出這場已知定局的遊戲，踏上旅程另尋未知的存在與道路。

若你認為這樣的時刻過於孤單，其實並不然；這全然是一場能與自已心靈交流的大好機會，而單獨旅行便是了這樣的道理存在的最佳選擇。踏上旅行的步伐，充斥著喧囂的生活就戛然而止。生活中那些太多來不及應付的紊亂與隨波逐流，特別在旅行的日子裡顯得格外耀眼與振奮人心，今天要拿出來一一檢視與分類。

@laijusthank

本次ReadyGo決定重整心態出發，推出「獨旅-給自己的一場心靈旅行」全新企劃。首篇特地挑選了位於北市鬧區和郊區之間的寶藏巖國際藝術村，集聚了藝術與人文歷史脈絡外更有許多美食和特色小店待你挖掘。ReadyGo誠摯邀請你一同體驗旅行新玩法，獨自踏上這條漫長且未知的旅程，在這條路上找回自己被現實所埋沒的心靈。

寶藏巖國際藝術村 特色

坐落於公館水岸旁的「寶藏巖國際藝術村」，泛指六、七〇年代依附於古蹟寶藏巖寺所衍生的違章建築聚落。錯落於蜿蜒巷弄間的居所自有一套屬於這個村落繁複卻明瞭的結構，進而演變成現今台灣特殊聚落代表之一。而這樣完美呈現了台灣獨特聚落現象的寶藏巖於2004年正式登錄為歷史建築，並以活化歷史建築為名進行長達四年的修繕工程，直至2010年10月以「寶藏巖國際藝術村」（以下簡稱為寶藏巖）正式營運。

@laijusthank

寶藏巖以聚落共生為概念將多項計劃引入，試圖以文化歷史、藝術居所等共生法將聚落鑲入新生命。目前已設有10間以上藝術家工作室，作為國內外駐村藝術家工作及生活的空間；並擁有室內外展演空間及排練室。在這樣人文與自然交織的空間場域內，獨自步上蜿蜒步道，便能在每一屏呼吸間嗅間一絲屬於寶藏巖的精神。

@laijusthank

寶藏巖美食 尖蚪

尖蚪位於寶藏巖入口不遠處的一棟老房閣樓內，就連簡約的招牌也隱身於樹蔭中，若無仔細觀察極有可能會與這樣的秘密基地擦身而過。而店裡隨處可見的書籍與海報將整體氛圍渲染成緩慢且寧靜的流動，還有陣陣食物香氣從廚房隨之飄來。

@nonxku

@nonxku

即便菜單上有許多不同選項，每次前往尖蚪的我仍會毫不猶豫地說出：「一份貓飯和宇治檸檬冰茶，謝謝！」，這是一份無論吃上幾回仍會按捺不住等待出餐的絕配組合。貓飯雖看著樣貌平平，卻是一股純樸又滿足的味道，而抹茶濃郁的香氣搭配恰到好處的酸甜，絕對是味覺一大享受。另尖蚪也有其他鹹食與甜食可選擇，若你尚未體驗過尖蚪魅力，ReadyGo在這邊誠摯推薦體驗屬於尖蚪的慢生活步調與其完美融合的食物。

@nonxku

@nonxku

寶藏巖美食 秋紅肚房

將「秋紅肚房」的店名解構，會發現秋紅其實是主理人母親的名字，而肚房就像是廚房的台語發音，將兩組詞組合出對家庭與親情的懷念。從外觀便可得知室內甚是狹小的用餐空間，但是這樣的地方除了美食外也總是充滿了溫暖的人情味。

@510g

店裡的招牌料理之一為腱肚溏心拌麵，麵體採用關廟細麵，搭配上肉質細膩的牛肚與牛腱以及酸菜、菇類等佐料，尾聲最精華之筆就在於那顆流心的溏心蛋，儼然是一道提升了味蕾層次的料理。而主理人也會依時節不定時推出限定餐點，隨時歡迎顧客登門回味老味道與嚐鮮。在有著這樣溫柔故事與樸實食物的小店裡，總能讓生活裡交雜纏繞的思緒清晰了不少。

@510g

寶藏巖住宿 閣樓寶藏巖青年會所

閣樓寶藏巖青年會所是由原居住民自立改造而成，共有7間住房、18個床位提供國內創意人士及一般大眾入住。而與平時常見的建築結構不同的是，閣樓寶藏巖青年會所從外觀上即能發現由許多不尋常的錯綜結構組成，甚難從外觀辨別內部構造。內部軟裝與規劃則多採用台灣小農及寶藏巖居民製作之商品，希望能以此方式宣揚與藝術共生和地放創新等觀念。

@sybil_1990

@sybil_1990

繼續往樓上的房間探勘，一片大窗就坐落在眼前；日落後剩下的車水馬龍與燈火通明在原處的高架橋上繼續上演，明日清晨的景色又搖身一變成通透的日光河景，配上在河堤上悠悠地騎自行車的人們，無論陰晴都別有一番風味。偶爾將眼前的風景置換，自己所處的位置與輪廓又清晰了些。

@sybil_1990

@sybil_1990

寶藏巖特色小店 寶店柑仔村

在寶藏巖中有著另一種復古魅力的寶村柑仔店就藏在崎嶇的樓梯下，光是傳統雜貨店的外觀就能勾起許多人兒時點點滴滴的回憶。而這裡的柑仔店除了販賣古早味零食與飲品外，最不能錯過的就是茶葉蛋和現煮泡麵與水餃

@bspwang

店裡沒有餐桌與座位，買完了食物就坐在店門口正對面的木椅上，泡麵散發出的香氣又或是偶爾因棒棒糖染上色素的舌頭與手指，在這樣的畫面裡顯得再諧和不過。往左望便是僅存的「家庭電影院」字樣斑駁在遠處白牆上，現代與歷史的融合就如此衝突卻又和平的出現在所及視角了，生活的意義好像也是這樣存在的。

@bspwang

結語：

寶藏巖聚落，說遠也不遠的距離、說都市也不都市的位址，儼然是為了想轉變生活意象的都市人開始思考自我與生活而生的場域。除了本篇介紹過的四處去處，仍有許多富含故事的地點待你去發現；而寶藏巖現今仍有居民居住，在旅行的同時也別忘了放低音量並尊重當地居民的生活。

唯有與自身的對話，才能找回生活真正的意義。試著把自己放進未知，才是一趟旅途真正的開始。而在旅途中遇見的，最終會回饋到自己身上。把意識交給旅途，給自己一場心靈的對話，有了發散再收斂的過程，才能更期待下一次的出發。哪裡還有未知的存在，就有旅行意義的存在。

@bspwang

延伸閱讀>>生活花藝｜帶你了解「日式花藝」三大流派和歷史，還有盆景藝術點活空間之美！

想知道更多熱門主題旅遊內容，請上「ReadyGo出發前」