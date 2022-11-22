豐盛早午餐橫掃IG美食圈！台北超人氣網美級早午餐特集來囉

和煦陽光、微風吹來，賴床賴到心滿意足了才出門覓食，這時候若是能夠吃到一份精緻、美味又豐盛早午餐盤，根本是堪比今年度最佳的周末約會時光！那就不要錯過全新落腳於台北信義A11的貴婦早午餐 M One Café，以及隱身大安巷弄裡的韓系早午餐 Brun不然、南港社區內的北歐風早午餐BACKMOUNT.後山咖啡，除了享受豐盛早午餐，也能來到兼顧料理和設計品味的Tokyobike Taiwan新富町和SunDay 酉日咖啡吧，感受各界文青的講究選品與裝潢擺飾。筆記準備好了嗎？開吃囉！





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台北信義人氣早午餐 M One Café A11館｜森林系貴婦早午餐





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說到台北早午餐，怎能錯過超過十年人氣不減，被稱作台北貴婦名媛必吃的的M One Café？這次不來大安館，而是前進2022年全新進駐信義商圈的A11館，一樣供應招牌薯絲、什錦蛋捲、班尼迪克蛋和牛小排早餐，再加上營造美國加州摩登風格的裝潢設計，環繞橄欖綠與奶茶色等大地色調家具家飾之中用餐，既是愜意又是愉悅。





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台北信義早午餐一日遊：





台北大安人氣早午餐 Brun不然｜韓系清新風格早午餐





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愛拍照的網美們，最近都起個大早來到台北信義區一座新的空中花園早午餐咖啡廳－BRUN 不然。位於信義路四段繁忙馬路邊，純白系建築的二樓戶外露台和三樓中庭花園，與翠綠樹蔭相應，當周末陽光灑上餐桌，心情都不自覺愉悅起來，店內提供全日早午餐、米食料理、甜食料理和炸物輕食，其中又以澳洲炒蛋和法式炒蛋2.0最得早起網美的青睞。





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台北大安早午餐一日遊：





台北南港人氣早午餐 BACKMOUNT.後山咖啡｜簡約北歐風格早午餐





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後山咖啡是南港在地私房的社區咖啡廳，大面的落地窗、質感書牆和窗邊木質座位，空間布置充滿格調，窗外則是南港公園餐點提供中式、美式、英式、酪梨和健康圓形食物的各式大早餐盤，人氣餐點亦有鐵板吐司、彩虹希臘優格碗、肉桂捲及自家烘豆的手沖單品咖啡，值得一提的是後山咖啡屬半自助式，不收服務費，座位旁有許多插座，而且用餐不限時。









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台北南港早午餐一日遊：





台北萬華人氣早午餐 Tokyobike Taiwan｜單車生活的咖啡漢堡三明治





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享用早餐之餘，也能逛逛單車生活選物。被形容是全球單車界文藝青年的指標品牌tokyobike，正式插旗台北萬華新富町文化市場後方的日式木造古蹟，經營單車販售與維修保養、單車生活選物店，以及融入台灣在地風味的創意漢堡和三明治的複合式咖啡廳，店內也經常與台灣在地插畫家、服裝品牌、花藝師聯合策展，坐在老屋吃著早餐，還能欣賞各界人士設計品味，擄獲不少好感度。





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台北萬華早午餐一日遊：





台北民生社區人氣早午餐 SunDay 酉日咖啡吧｜喝咖啡配生吐司





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比起一般的咖啡店，酉日咖啡吧更像是一間結合咖啡跟酒吧的空間。窗戶刻意貼滿靛藍色系玻璃紙，擺放的是皮革沙發、復古燈具和吧檯高腳椅，匆忙步調也瞬間緩了下來。任何時候都可以叫上一盤招牌的生吐司厚片，搭配店家特調的花生榛果可可、藍莓奶油乳酪、肉桂蘋果奶酥或大蒜蜂蜜起司等口味，無論待在1樓酒吧咖啡廳或2樓坐在戶外陽傘下的小木桌，都能享受都市難得的片刻寧靜吧！





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台北民生社區早午餐一日遊：





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