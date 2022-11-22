快訊

日本自衛隊「艦娘」吸軍武宅拚招募 國軍想用這招恐層層阻礙

陳時中、黃珊珊爭搶「討厭國民黨」票 對蔣萬安反而有利？

世足賽首次冬天舉行！FIFA主席曝「曾問北韓要不要主辦」台灣這次為何冷感？

豐盛早午餐橫掃IG美食圈！台北超人氣網美級早午餐特集來囉

Funliday／ Funliday - 旅遊規劃社群平台
照片授權：IG@timefortea2pm、IG@jm__irene、IG@928yihungchien
照片授權：IG@timefortea2pm、IG@jm__irene、IG@928yihungchien

作者：Funliday

和煦陽光、微風吹來，賴床賴到心滿意足了才出門覓食，這時候若是能夠吃到一份精緻、美味又豐盛早午餐盤，根本是堪比今年度最佳的周末約會時光！那就不要錯過全新落腳於台北信義A11的貴婦早午餐 M One Café，以及隱身大安巷弄裡的韓系早午餐 Brun不然、南港社區內的北歐風早午餐BACKMOUNT.後山咖啡，除了享受豐盛早午餐，也能來到兼顧料理和設計品味的Tokyobike Taiwan新富町和SunDay 酉日咖啡吧，感受各界文青的講究選品與裝潢擺飾。筆記準備好了嗎？開吃囉！



照片授權：IG@__ireneeee09

台北信義人氣早午餐 M One Café A11館｜森林系貴婦早午餐



照片授權：IG@xxpin_yenxx

說到台北早午餐，怎能錯過超過十年人氣不減，被稱作台北貴婦名媛必吃的的M One Café？這次不來大安館，而是前進2022年全新進駐信義商圈的A11館，一樣供應招牌薯絲、什錦蛋捲、班尼迪克蛋和牛小排早餐，再加上營造美國加州摩登風格的裝潢設計，環繞橄欖綠與奶茶色等大地色調家具家飾之中用餐，既是愜意又是愉悅。



照片授權：IG@cyndi8885



照片授權：IG@jm__irene

台北信義早午餐一日遊：

台北大安人氣早午餐 Brun不然｜韓系清新風格早午餐



照片授權：IG@timefortea2pm

愛拍照的網美們，最近都起個大早來到台北信義區一座新的空中花園早午餐咖啡廳－BRUN 不然。位於信義路四段繁忙馬路邊，純白系建築的二樓戶外露台和三樓中庭花園，與翠綠樹蔭相應，當周末陽光灑上餐桌，心情都不自覺愉悅起來，店內提供全日早午餐、米食料理、甜食料理和炸物輕食，其中又以澳洲炒蛋和法式炒蛋2.0最得早起網美的青睞。



照片授權：IG@agnes.the.foodie



照片授權：IG@timefortea2pm

台北大安早午餐一日遊：

台北南港人氣早午餐 BACKMOUNT.後山咖啡｜簡約北歐風格早午餐



照片授權：IG@spshahaha

後山咖啡是南港在地私房的社區咖啡廳，大面的落地窗、質感書牆和窗邊木質座位，空間布置充滿格調，窗外則是南港公園餐點提供中式、美式、英式、酪梨和健康圓形食物的各式大早餐盤，人氣餐點亦有鐵板吐司、彩虹希臘優格碗、肉桂捲及自家烘豆的手沖單品咖啡，值得一提的是後山咖啡屬半自助式，不收服務費，座位旁有許多插座，而且用餐不限時。





照片授權：IG@928yihungchien



照片授權：IG@928yihungchien

台北南港早午餐一日遊：

台北萬華人氣早午餐 Tokyobike Taiwan｜單車生活的咖啡漢堡三明治



照片授權：IG@hannahenng

享用早餐之餘，也能逛逛單車生活選物。被形容是全球單車界文藝青年的指標品牌tokyobike，正式插旗台北萬華新富町文化市場後方的日式木造古蹟，經營單車販售與維修保養、單車生活選物店，以及融入台灣在地風味的創意漢堡和三明治的複合式咖啡廳，店內也經常與台灣在地插畫家、服裝品牌、花藝師聯合策展，坐在老屋吃著早餐，還能欣賞各界人士設計品味，擄獲不少好感度。



照片授權：IG@macaron0116



照片授權：IG@macaron0116

台北萬華早午餐一日遊：

台北民生社區人氣早午餐 SunDay 酉日咖啡吧｜喝咖啡配生吐司



照片授權：IG@__ireneeee09

比起一般的咖啡店，酉日咖啡吧更像是一間結合咖啡跟酒吧的空間。窗戶刻意貼滿靛藍色系玻璃紙，擺放的是皮革沙發、復古燈具和吧檯高腳椅，匆忙步調也瞬間緩了下來。任何時候都可以叫上一盤招牌的生吐司厚片，搭配店家特調的花生榛果可可、藍莓奶油乳酪、肉桂蘋果奶酥或大蒜蜂蜜起司等口味，無論待在1樓酒吧咖啡廳或2樓坐在戶外陽傘下的小木桌，都能享受都市難得的片刻寧靜吧！



照片授權：IG@sky_jj.foodie



照片授權：IG@yanjhen

台北民生社區早午餐一日遊：

本文經 Funliday 授權轉載於 udn 聯合新聞網，未經同意請勿轉載！

延伸閱讀：豐盛早午餐橫掃IG美食圈！台北超人氣網美級早午餐特集來囉！

連結世界各地旅人的旅遊社群，都在「Funliday」精彩追蹤「Funliday-旅遊規劃」

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

早午餐 咖啡廳 IG

延伸閱讀

台灣國際咖啡展開跑 新北鶯歌燒品牌參展

美拍下午茶+開心擼貓！ 宜蘭壯圍全新After Coffee咖啡廳 欣賞田園風光，再來杯氣泡咖啡好愜意

草莓季來啦～浮誇系早午餐「Meat Up」超高101草莓塔、舒芙蕾 呼喚草莓控來挑戰

天母人哭了！爆餡貝果MIOPANE天母東旗艦店驚傳停業

相關新聞

豐盛早午餐橫掃IG美食圈！台北超人氣網美級早午餐特集來囉

和煦陽光、微風吹來，賴床賴到心滿意足了才出門覓食，這時候若是能夠吃到一份精緻、美味又豐盛早午餐盤，根本是堪比今年度最佳的周末約會時光！那就不要錯過全新落腳於台北信義A11的貴婦早午餐 M One Café，以及隱身大安巷弄裡的韓系早午餐 Brun不然、南港社區內的北歐風早午餐BACKMOUNT.後山咖啡，除了享受豐盛早午餐，也能來到兼顧料理和設計品味的Tokyobike Taiwan新富町和SunDay 酉日咖啡吧，感受各界文青的講究選品與裝潢擺飾。筆記準備好了嗎？開吃囉！

新北必吃宵夜美食！ 浮誇系「啊母啊姆鍋燒麵」超狂爆蛋紅蟳意麵+爆量蚵仔肉燥飯

udn走跳美食／痴吃的玩 新北最浮誇用料的鍋燒意麵『啊母啊姆鍋燒麵』搬新家囉！不只環境升級現在餐點也是狂上再狂啊，這碗浮誇爆量的蚵仔肉燥飯，加20多顆蚵仔多道看不到飯，還有爆蛋紅蟳意麵，三大隻紅

台北5大飯店「聖誕節」優惠搶先看！甜點、火雞大餐與調酒統統都有

馬上就要來到一年一度的12月，也是引頸期盼的聖誕節，不少餐飲或飯店業者紛紛推出聖誕節相關專案或優惠吸引賓客消費。UDN小編特地整理台北5大餐飲優惠懶人包，從蛋糕甜點、火雞分享餐再到調酒等統統都有。

炸雞控終於等到了！台中CP值最頂「法大炸雞」插旗板橋，11／22試營運先領9折券

台中CP值最頂的熱門炸雞品牌北上！台中超人氣炸雞品牌「法大炸雞」進駐新北板橋，將於11/22起試營運，現在到店家FB粉專參與活動留言，即可取得「9折優惠券」，搶先開嗑多汁炸雞及多種炸物。 台中C

登老鷹岩眺海天一色　全新開幕沉浸式海洋館探祕

基隆的情人湖很多人一定都不陌生，但由此再往上走一小段路，還藏有一處能俯瞰大武崙沙灘、北海岸海景的小祕境老鷹岩，這條緩坡森林步道，沿途還會經過歐風古堡造型的瞭望台，能360度遠眺山海美景。除了這處小祕境，到新登場的潮境智能海洋館，看看海底生物，或是來大武崙沙灘踏浪戲水、喝杯海景相伴的下午茶，這趟基隆輕旅行，十足療癒人心。

四四南村「光雕牆」免費拍！手榴彈與軍事標語等統統都有

光雕免費拍！位於四四南村的「LIGHT UP 南村有光」冬日最新「DATAPOEM 」光雕秀，採用3D數據編寫滿滿科技感十足的「軍事」相關作品，從軍事標語再到手榴彈模型老牆等都有，限定即日起每天晚上7點開始，快把握機會拍一波！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。