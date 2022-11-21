旬味嘗鮮～基隆市山藥大餐 創意料理滿桌

山藥大餐－鮮魚米粉鍋。 圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度山藥大餐又來囉！為了推廣基隆市的山藥，基隆市政府和農會每年都會合作舉辦山藥大餐活動，希望透過各式佳餚邀請民眾共享當季最在地的山藥料理，本年度基隆市山藥大餐限量100桌，將在12月10日(六)晚間6點在基隆港海產樓登場，目前開放訂購中。

▲基隆市府和農會合作舉辦山藥大餐活動，邀請民眾共享當季山藥料理。 圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

市府與基隆市農會輔導本市農民栽種山藥已行之有年，有基隆山藥及白雪玉等品種，多雨低溫的氣候，造就其口感更加綿密，加上山藥本身就有豐富的營養成分，是十分優良的保健食材，為了持續推廣本市優質農產，市府與基隆市農會每年皆推出山藥大餐，邀請民眾品質優良的山藥。

▲基隆山藥每年產量約7～8公噸，雖遇乾旱減產仍無損山藥的好品質。 圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

基隆市農會理事長余松次表示，基隆山藥每年產量約7～8公噸，今年因逢乾旱山藥減產，產量僅剩約不到3成，但為持續推廣農民辛苦栽種的山藥，農會克服困難協調農友供應山藥提供山藥大餐使用，因此今年特別珍貴，有興趣的朋友要搶要快，也多多體恤農友，用行動以訂購支持農友。每一年的山藥大餐都充滿巧思，餐廳運用在地山藥搭配時令食材做出一道道的佳餚，充滿了屬於基隆的山珍與海味！

基隆市政府產業發產處黃健峰處長表示，山藥大餐是每年民眾最期待也是引頸期盼的美食饗宴，也是本年度的最終場，往年總是秒殺，告訴民眾吃當季、用當季的理念，是我們努力推廣「旬農慢食」的目標，來到基隆，一起感受山海美味及美景交織的美好，歡迎大家來嘗鮮！

▲山藥大餐－櫻花蝦米糕。 圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

▲山藥大餐－琉璃翡翠。 圖：基隆市政府 產業發展處海洋及農漁發展科／提供

今年山藥大餐也同樣以山藥做為主角，利用山藥與海鮮的美味提襯變化出不一樣的驚喜，讓大家在享受美味之餘也兼顧健康！在主廚精心設計的山藥菜單中，將搭配海鮮的美味提襯，把山藥的新鮮及脆度融入料理，山海的搭配絕對讓您食指大動、欲罷不能。依照往年報名狀況，多是早早秒殺，因此要搶要快！

活動餐券於基隆市政府產業發展處及基隆市農會兩處同步進行販售，每處各有50桌名額，共計100桌；山藥大餐每桌市價5,500元，民眾只需繳交5,000元，享優惠500元，每人限購2桌，餐券售完為止。

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