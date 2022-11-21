快訊

北市松山新建住宅工地 40歲工人遭土方活埋命危送醫急救

遭討500萬生活費...汪小菲承認「崩潰了」 放話明天就回台北

連兩周確診數低於15萬 口罩令解禁近了？王必勝這麼說

旬味嘗鮮～基隆市山藥大餐 創意料理滿桌

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

山藥大餐－鮮魚米粉鍋。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
山藥大餐－鮮魚米粉鍋。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】一年一度山藥大餐又來囉！為了推廣基隆市的山藥，基隆市政府和農會每年都會合作舉辦山藥大餐活動，希望透過各式佳餚邀請民眾共享當季最在地的山藥料理，本年度基隆市山藥大餐限量100桌，將在12月10日(六)晚間6點在基隆港海產樓登場，目前開放訂購中。

▲基隆市府和農會合作舉辦山藥大餐活動，邀請民眾共享當季山藥料理。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
▲基隆市府和農會合作舉辦山藥大餐活動，邀請民眾共享當季山藥料理。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

市府與基隆市農會輔導本市農民栽種山藥已行之有年，有基隆山藥及白雪玉等品種，多雨低溫的氣候，造就其口感更加綿密，加上山藥本身就有豐富的營養成分，是十分優良的保健食材，為了持續推廣本市優質農產，市府與基隆市農會每年皆推出山藥大餐，邀請民眾品質優良的山藥。

▲基隆山藥每年產量約7～8公噸，雖遇乾旱減產仍無損山藥的好品質。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
▲基隆山藥每年產量約7～8公噸，雖遇乾旱減產仍無損山藥的好品質。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

基隆市農會理事長余松次表示，基隆山藥每年產量約7～8公噸，今年因逢乾旱山藥減產，產量僅剩約不到3成，但為持續推廣農民辛苦栽種的山藥，農會克服困難協調農友供應山藥提供山藥大餐使用，因此今年特別珍貴，有興趣的朋友要搶要快，也多多體恤農友，用行動以訂購支持農友。每一年的山藥大餐都充滿巧思，餐廳運用在地山藥搭配時令食材做出一道道的佳餚，充滿了屬於基隆的山珍與海味！

基隆市政府產業發產處黃健峰處長表示，山藥大餐是每年民眾最期待也是引頸期盼的美食饗宴，也是本年度的最終場，往年總是秒殺，告訴民眾吃當季、用當季的理念，是我們努力推廣「旬農慢食」的目標，來到基隆，一起感受山海美味及美景交織的美好，歡迎大家來嘗鮮！

▲山藥大餐－櫻花蝦米糕。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供
▲山藥大餐－櫻花蝦米糕。　圖：基隆市政府產業發展處海洋及農漁發展科／提供

▲山藥大餐－琉璃翡翠。　圖：基隆市政府 產業發展處海洋及農漁發展科／提供
▲山藥大餐－琉璃翡翠。　圖：基隆市政府 產業發展處海洋及農漁發展科／提供

今年山藥大餐也同樣以山藥做為主角，利用山藥與海鮮的美味提襯變化出不一樣的驚喜，讓大家在享受美味之餘也兼顧健康！在主廚精心設計的山藥菜單中，將搭配海鮮的美味提襯，把山藥的新鮮及脆度融入料理，山海的搭配絕對讓您食指大動、欲罷不能。依照往年報名狀況，多是早早秒殺，因此要搶要快！

活動餐券於基隆市政府產業發展處及基隆市農會兩處同步進行販售，每處各有50桌名額，共計100桌；山藥大餐每桌市價5,500元，民眾只需繳交5,000元，享優惠500元，每人限購2桌，餐券售完為止。

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

基隆 海鮮 餐券

延伸閱讀

遭綠批沒資格助選 馬英九回嗆：選情急了才語無倫次

影／馬英九再到基隆陪謝國樑掃街 肯定謝出線是基隆的福音

總統視察基隆城際轉運站 整合國道公路客運及市公車動線

瑞芳發現基隆河面有人漂流…基隆境內救起 女子明顯死亡

相關新聞

新北必吃宵夜美食！ 浮誇系「啊母啊姆鍋燒麵」超狂爆蛋紅蟳意麵+爆量蚵仔肉燥飯

udn走跳美食／痴吃的玩 新北最浮誇用料的鍋燒意麵『啊母啊姆鍋燒麵』搬新家囉！不只環境升級現在餐點也是狂上再狂啊，這碗浮誇爆量的蚵仔肉燥飯，加20多顆蚵仔多道看不到飯，還有爆蛋紅蟳意麵，三大隻紅

台北5大飯店「聖誕節」優惠搶先看！甜點、火雞大餐與調酒統統都有

馬上就要來到一年一度的12月，也是引頸期盼的聖誕節，不少餐飲或飯店業者紛紛推出聖誕節相關專案或優惠吸引賓客消費。UDN小編特地整理台北5大餐飲優惠懶人包，從蛋糕甜點、火雞分享餐再到調酒等統統都有。

炸雞控終於等到了！台中CP值最頂「法大炸雞」插旗板橋，11／22試營運先領9折券

台中CP值最頂的熱門炸雞品牌北上！台中超人氣炸雞品牌「法大炸雞」進駐新北板橋，將於11/22起試營運，現在到店家FB粉專參與活動留言，即可取得「9折優惠券」，搶先開嗑多汁炸雞及多種炸物。 台中C

登老鷹岩眺海天一色　全新開幕沉浸式海洋館探祕

基隆的情人湖很多人一定都不陌生，但由此再往上走一小段路，還藏有一處能俯瞰大武崙沙灘、北海岸海景的小祕境老鷹岩，這條緩坡森林步道，沿途還會經過歐風古堡造型的瞭望台，能360度遠眺山海美景。除了這處小祕境，到新登場的潮境智能海洋館，看看海底生物，或是來大武崙沙灘踏浪戲水、喝杯海景相伴的下午茶，這趟基隆輕旅行，十足療癒人心。

四四南村「光雕牆」免費拍！手榴彈與軍事標語等統統都有

光雕免費拍！位於四四南村的「LIGHT UP 南村有光」冬日最新「DATAPOEM 」光雕秀，採用3D數據編寫滿滿科技感十足的「軍事」相關作品，從軍事標語再到手榴彈模型老牆等都有，限定即日起每天晚上7點開始，快把握機會拍一波！

歷史建築「草山行館」重新開幕　打造茶屋、親子書屋、小農基地形塑一座「草山微型聚落」

近年臺北市政府大力推行「老房子文化運動」，許多原本荒廢的老宅重新活化，賦予新生，也更增添地方的文青氣息，如青田街、陽明山美軍宿舍以及近期很夯的榕錦時光生活園區都屬於「老房子」的一員。11/7，歷史建築

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。