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禁忌之戀！她嫁年長12歲舅舅 8年生3孩現況曝光

台北5大飯店「聖誕節」優惠搶先看！甜點、火雞大餐與調酒統統都有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖左與圖右上／寒居酒店提供 圖右下／台北喜來登大飯店提供
圖左與圖右上／寒居酒店提供 圖右下／台北喜來登大飯店提供

馬上就要來到一年一度的12月，也是引頸期盼的聖誕節，不少餐飲或飯店業者紛紛推出聖誕節相關專案或優惠吸引賓客消費。UDN小編特地整理台北5大餐飲優惠懶人包，從蛋糕甜點、火雞分享餐再到調酒等統統都有。

台北喜來登大飯店

台北喜來登12月1日起至12月31日歲末一整個月陪伴大家歡慶聖誕節，除了在一樓大廳佈置華麗聖誕造景外，旗下The Deli更推出7大甜點，價格自300元至1,290元等統統都有，包含冰雪星空6吋(需三天前預訂，不含提貨當日，1,290元）、聖誕伯爵巧克力塔（1,190元）、杏仁國王派（880元）、檸檬香橙磅蛋糕（520元）、焦糖蘋果磅蛋糕（520元）、巧克力咕咕霍夫（320元）與聖誕史多倫（300元）等。

圖／台北喜來登大飯店提供
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圖／台北喜來登大飯店提供
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圖／台北喜來登大飯店提供
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寒居酒店

寒居酒店「BeGood」活動於12月1日起至12月22日特別推出「魯道夫雪夜」樹幹蛋糕1,500元，只要12月10日前預訂並完成付款再享9折優惠。不僅如此，12月23日及12月24日晚間還推出限定的地中海風格聖誕饗宴，每位2,980元起。最後寒居今年再次與「台灣導盲犬協會」合作聖誕月募捐活動，12月1日至12月31日於寒居酒店一樓大廳增設捐款箱，邀請賓客及員工為視障者與導盲犬教育共盡心力。

圖／寒居酒店提供
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圖／寒居酒店提供
圖／寒居酒店提供

圖／寒居酒店提供
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台北六福萬怡酒店

台北六福萬怡酒店THE LOUNGE大廳酒吧，有別於一般聖誕節慶，直接打造冬季雪景，並於即日起至1月31日更推出「韓系特調暢飲K-style Happy Hour」，每周五、六的晚間17：30至23：00，每位只要799元+10%，即可在90分鐘內，暢飲融合韓國經典飲品、酒品，包含6款別具風味韓系調酒，還有4款韓國燒酎、1款韓國啤酒，以及韓國布帳馬車必喝的燒啤，共多達12款酒供無限暢飲。更狂還有120分鐘「過癮版」，每位1,099元+10%。

圖／台北六福萬怡酒店提供
圖／台北六福萬怡酒店提供

圖／台北六福萬怡酒店提供
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台北圓山大飯店

台北圓山大飯店這回針對聖誕歡慶餐飲活動推出了圓山牛排館「MERRY CHRISTMAS 甜慶聖誕」專案，限定2022年12月24日起至2022年12月25日止，爽吃共計十道料理，從魚子醬蟹肉派、法式精緻龍蝦湯再到小羊排與美國老饕牛排等統統都有，保證吃超飽，單人套餐2980元（1成服務費另計），值得注意的是套餐需事先三天前預訂。

圖／台北圓山大飯店提供
圖／台北圓山大飯店提供

台北國泰萬怡酒店

台北國泰萬怡酒店旗下THE Lounge 餐廳為了歡慶感恩節與聖誕節，特別推出「黃金感恩蒜香雞分享組(3kg以上)」及「爐烤蒜香火雞分享組(6kg)」等兩款超奢華分享餐，套餐內容除了有主角火雞外，還有煙燻鮭魚凱薩沙拉、松露南瓜馬鈴薯泥、起司軟法長棍與經典不敗肉桂捲，現在最低還可享預購75折、只要2988元。現在加購享利達民 Cawarra 紅酒(750ml) 1 瓶只要享優惠價 399 元。

圖／台北國泰萬怡酒店提供
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