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登老鷹岩眺海天一色　全新開幕沉浸式海洋館探祕

聯合新聞網／ 行遍天下

【圖／文：行遍天下】

基隆的情人湖很多人一定都不陌生，但由此再往上走一小段路，還藏有一處能俯瞰大武崙沙灘、北海岸海景的小祕境老鷹岩，這條緩坡森林步道，沿途還會經過歐風古堡造型的瞭望台，能360度遠眺山海美景。除了這處小祕境，到新登場的潮境智能海洋館，看看海底生物，或是來大武崙沙灘踏浪戲水、喝杯海景相伴的下午茶，這趟基隆輕旅行，十足療癒人心。

▲情人湖設有多座木製觀景平台，讓人佇足賞湖光。
▲情人湖設有多座木製觀景平台，讓人佇足賞湖光。

　

輕鬆登頂眺望北海岸美景

視野絕佳的老鷹岩位於基隆知名景點情人吊橋一旁的緩升步道最上方，步行約330公尺就可輕鬆抵達。這塊獨立於山頭的大巨岩，最吸引人的地方在於懸崖處設有一座階梯式觀景台，駐足於此，北海岸、大武崙沙灘、基隆嶼絕美的海天一色，完全盡收眼底。距離老鷹岩約10幾公尺的距離，另有一處沒有圍欄的巨岩，這裡的展望也非常好，重點是老鷹岩無法攀爬，但這處「有驚無險」的巨岩可以，遠眺山海美景之外同框的畫面還可看到老鷹岩，以及遠方的基隆嶼。至於老鷹岩，一旁有立牌寫：請勿跨越。切記，拍照就好，不要拿生命開玩笑喔！

▲距離老鷹岩約10幾公尺的巨岩，可遠眺山海美景以及圖右側的老鷹岩。
▲距離老鷹岩約10幾公尺的巨岩，可遠眺山海美景以及圖右側的老鷹岩。

與老鷹岩相距約173公尺的地方，還藏有一座歐式古堡風的眺望塔，名為情人塔，整座塔樓由石塊所打造、樓高約4層樓，走過塔內的旋轉樓梯，上到屋頂處的觀景台，除了可360度遠眺四周群山、以及基隆嶼一帶的海景，連情人湖的「一角」也盡收眼底，非常值得順道一訪。

▲走過一段約4層樓高的旋轉樓梯，便可登上古堡風眺望台。
▲走過一段約4層樓高的旋轉樓梯，便可登上古堡風眺望台。

▲歐式古堡風的眺望塔，展望非常好，可360度擁抱綠海、藍海。
▲歐式古堡風的眺望塔，展望非常好，可360度擁抱綠海、藍海。

　

海洋館親近療癒海中生物

接著來到位於2022年6月甫開幕便引起話題的潮境智能海洋館，以酷炫的懸浮式天橋串連各棟建築及3大展區，是一處結合科技感、沉浸式體驗，以及以不同形態展示約320種海洋生物，由於所處的地理位置極佳，館內也打造了室內外觀海平台、海景咖啡館等，讓人悠閒賞看北海岸絕美的海天美景。館內的亮點除了一進入展區，四周牆面便投影出附近的海底實況畫面，再往裡走還有7公尺高、且連通天花板的巨型魚缸，以及可將自己所繪的海洋生物，投射至互動式大銀幕上新奇有趣的體驗，足以令人玩上大半天。

▲7公尺高、連通天花板的巨型魚缸，是潮境智能海洋館最大亮點。
▲7公尺高、連通天花板的巨型魚缸，是潮境智能海洋館最大亮點。

▲一進入潮境智能海洋館，可見牆面投影出附近的海底實況畫面。
▲一進入潮境智能海洋館，可見牆面投影出附近的海底實況畫面。

▲潮境智能海洋館的懸浮式天橋，規劃了3間海景咖啡館。
▲潮境智能海洋館的懸浮式天橋，規劃了3間海景咖啡館。

　

柔細沙灘戲水享清涼

基隆的大武崙沙灘，是一彎有著青山環抱、綿延約300公尺長的金黃沙灘，沙質細緻、海水平緩清透，非常適合戲水踏浪。這處沙灘是一處半天然、半人工，同時也是基隆市唯一的沙灘，早期因為潮流影響造成沙子流失，後期市府補上大量的海沙才有今天的樣貌。圍繞著大武崙的湖海路，林立著很多燒烤、玩水設施租借、沖洗等店家，在沙灘上漫步時，眼尖的業者就會過來詢問要不要租陽傘，是便民還是擾民，就看自己的需求了。

▲沙質細緻、海水清透的大武崙沙灘，非常適合夏日戲水。
▲沙質細緻、海水清透的大武崙沙灘，非常適合夏日戲水。

日光浴與玩水活動後不妨找處海景咖啡放空發呆一下，啾啾咖啡位在大武崙澳底沙灘一旁的內寮澳底產業道路，這處以老房子改建的咖啡館，面擁海景、背倚青山（就是剛才爬過的老鷹岩），外觀為一身雪白、加上Tiffany藍，非常引人目光。這裡雖然有冷氣的室內座，讓人透過玻璃窗看海景，但若是傍晚陽光沒那麼烈時，戶外吧台式座位更是迷人，吹著自然風，喝杯急凍的冰砂飲料，這時，如果店家有賣冰涼的泰式奶茶還是椰子，就更讓人有種置身國外類似普吉島的感覺了。

▲老房子改建的啾啾咖啡，面擁大武崙沙灘海景。
▲老房子改建的啾啾咖啡，面擁大武崙沙灘海景。

　

景點資訊

情人湖、老鷹岩

交通：定位情人湖停車場，走平坡步道單程約850公尺，約30分鐘可到達老鷹岩。情人湖的入口處設有上、下兩層免費停車場，約可停40台車。

　

潮境智能海洋館

地址：基隆市中正區北寧路369巷61號

電話：02-2469-6000

網址：iocean.nmmst.gov.tw

時間：09:00-17:00（週一休）

消費：全票300元、6歲以上學生250元

　

大武崙沙灘

地址：基隆市安樂區湖海路二段142號

消費：沙灘單次沖洗約30-50元，租陽傘1天約250元

　

啾啾咖啡

地址：基隆市安樂區湖海路二段101號

電話：02-2433-3433

FB：Cafe.chuchu

時間：12:00-01:00

　

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