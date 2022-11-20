2022臺北街角遇見設計 11月信義區揭幕－繞進信義三角街區 發掘各種可能

2022臺北街角遇見設計_臺北繞個路_主視覺；圖片提供／左腦創意

文化局主辦的「臺北街角遇見設計」計畫，今年已邁入第10年，從觀察城市的紋理出發，由「設計」角度切入街頭，創造更多的溫度與視角。今年臺北街角遇見設計以「臺北繞個路」為策展核心，繼首波作品10月現身士林區後，信義區作品將於11月12日至12月11日接力登場，邀請5組橫跨劇場、音樂、視覺、花卉等領域的創作者，在信義街區中帶來7件微改造作品。展期間更與音樂平臺「街聲」合作規劃不插電展演，另有文史導覽、街拍、絹印體驗及劇場遊戲工作坊，邀請民眾持續發現臺北充滿溫度的城市風景。

你、我和街角的三角戀愛

信義展區的策劃選擇國父紀念館以南、光復南路以東、基隆路以西，緊鄰繁華信義計畫區的三角區域，有四四兵工廠眷屬安居的四四西村（今忠駝國宅）、因四四兵工廠而生的光復市場，與光復南路後段的住商混合區內新興的特色餐廳酒吧，是充滿生機與趣味的日常場域，充滿你、我熟悉的街道風景。策展單位左腦創意說明，走在這樣日常的場景中，更可以感受到生活在此的情意，因此信義展區以「你、我和街角的三角戀愛」為主軸，從中興公園出發，邀請創作者拆解「愛」的元素，創作出不同類型的微改造作品，讓民眾在街角發現各種愛的可能，也進一步認識並喜歡這洋溢人情溫暖的所在。

美麗花卉看見在地故事 限量扭蛋邀你種下友情種子

為照顧隨國民政府來臺的四四兵工廠員工，聯勤總部早年於營區周邊場域建四四東村、西村、南村。民國72年，四四西村因應政策就地改建為忠駝國宅。花卉及植栽創作團隊「溫度物所」特別在國宅社區通往中興公園的過道打造作品〈友好發生〉，透過親切、易理解的花卉素材，呈現在地的歷史與關懷。24小時的花卉展示裝置搭配4款限量扭蛋，裝載採集自社區的植物種子，與刊載在地小故事的花籤，傳遞從微小種子散發的愛與關懷，都能在民眾細心照顧下開出友好花朵的意涵。

友好發生-溫度物所；圖片提供／左腦創意

名人重磅登場，跟著孫中山一探巷弄間的美食據點

開展期間，恰逢國父紀念館建館50週年，令人不禁想像這位孫中山先生，是否也會趁此良機遛出門走走，一探附近有什麼好吃好玩的所在？曾獲文化部文協獎章的荷裔畫家羅斌，以繽紛的用色，活潑、樂觀的繪畫風格重新詮釋這位偉人，並加入古早玩具「尪仔標」的圖案，與計畫街區內3家店面串連，創作出共8幅〈國父遊臺北〉系列作品，看孫中山如何從嚴肅的肖像中走出來，和民眾一同享受美食與生活。

國父遊臺北 作品4-羅斌；圖片提供／左腦創意

國父遊臺北 ；圖片提供／左腦創意

公園涼亭變身愛情車站，最潮音樂社群街聲，邀你對號入座

在這座城市的街道裡，一個轉角，就有機會碰上一首情歌！取鐵道三張犁支線曾途經信義區的過往，策展單位在鄰里日常休憩場所的中興公園，協同最潮音樂社群平台「StreetVoice街聲」將公園涼亭化身〈愛情車站〉，打造「初戀、熱戀、失戀」三座不同感情狀態的月臺、透過三座叩問心扉的歌詞跑馬燈，歡迎每位行人對號入座，找到那首打動人心的曲子。還有一個隱藏彩蛋，特別與東南亞移工教育組織 One-Forty合作，挑選來自印尼的 Mandala所創作的〈Taipei Main Station〉，讓時常在社區照顧長輩的外籍朋友，在這也能找到熟悉的歌曲。

愛情車站；圖片提供／左腦創意

愛情車站；圖片提供／左腦創意

動物齊聚看煙火？繽紛壁畫暗藏欣賞101的秘密點位

筆觸清新的插畫家李瑋恩，採集信義區的動、植物作為創作素材，在光復南路靜巷轉角牆面創作壁畫〈動物歡樂會〉，不僅有住在公園的赤腹松鼠和他的好朋友紅尾伯勞、巷子口的毛小孩，連住在松山文創園區的貴客鴨子都趕來齊聚一堂。畫面右方還有邀請民眾拍照互動的座位，讓這個能眺望臺北101的秘密景點，增添了來自動物的純純情感。

動物歡樂會；圖片提供／左腦創意

一起跳舞吧！點亮單行道的繽紛燈箱，打破日常規則動起來！

於城市街道通行時，會遇到許多交通標誌提醒通行者該注意什麼、什麼可以做？這些標誌保障了人們的安全、維持了城市的秩序，但有時候也需要打破某些規則與枯燥的規定。1998年成立的河床劇團，持續以「意象劇場」的創作理念，探索跨越視覺藝術與表演藝術之間的界線。本次與插畫家kowei跨界合作，透過巷弄中一座座發亮的燈箱，盼為都市景觀增加歡快的色彩，同時也鼓勵人們停下匆忙的腳步，在生活的單行道中笑一下！

跳舞！愛！跳舞！；圖片提供／左腦創意

2022臺北街角遇見設計除了在信義區街頭設置藝術作品，讓民眾來場三角戀愛外，也推出文史導覽、街拍、絹印體驗及劇場肢體互動等4場工作坊活動，同時也與街聲攜手，11月13日下午在信義區中興公園舉辦不插電音樂演出，由趙廣絜 KJ、張仁與、打倒三明治和沒有才能等四組音樂團隊輪番上場，帶來民謠、饒舌、流行等多元精采表演，讓觀眾從午後嗨到傍晚！更多臺北市藝文活動可上本局臉書專頁：https://www.facebook.com/taipeidesign查詢。

信義區作品點位：

【延伸資訊】

＞臺北街角遇見設計「臺北繞個路」 12件驚喜創作藏身士林巷弄

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