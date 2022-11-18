新北必吃宵夜美食！ 浮誇系「啊母啊姆鍋燒麵」超狂爆蛋紅蟳意麵+爆量蚵仔肉燥飯

新北最浮誇用料的鍋燒意麵『啊母啊姆鍋燒麵』搬新家囉！不只環境升級現在餐點也是狂上再狂啊，這碗浮誇爆量的蚵仔肉燥飯，加20多顆蚵仔多道看不到飯，還有爆蛋紅蟳意麵，三大隻紅蟳吃的好過癮啊，來這裡早午晚餐跟宵夜一次全包，營業時間超長！！

『啊母啊姆鍋燒麵』新家位於三重區重新路一段113號（台北橋捷運站正對面）新店面變的超美走一波文青風，質感大大升級。

菜單也有所升級！品項多了清蒸、炸物、小菜、飲品，部分餐點還有圖片參考。

店家用餐需知在這邊。

蚵仔肉燥飯 $150

超級浮誇的蚵仔肉燥飯，給超過20顆新鮮肥美蚵仔，顆顆都飽滿大顆，吃完這碗我看晚上不用睡了。很推薦男生吃爆它，補一下，哈哈哈。

爆蛋紅蟳鍋燒麵 $550

愛吃紅蟳的朋友絕對要點這碗，2隻爆蛋紅蟳，每隻都有爆量蟹膏蟹肉，光看這切面也太爽啊，還有五隻鮮蝦，榮登今天最狂的鍋燒意麵。

店內所有海鮮都是老闆娘每天親自去市場挑選，讓每位客人都吃到最新鮮的美味。

你看看蟹黃量超多，吃得好過癮。

海鮮肉燥飯 $250

肉燥飯的天花板‼️ 跟蚵仔飯一樣走浮誇路線，有剝好的鮮蝦、肥美大顆蚵仔、蝦卵、鮭魚卵，給的量很多，豐富到看不到飯了，蝦卵+鮭魚卵逼逼啵啵的口感很酷欸～～充滿濃濃海味的肉燥飯啊。

酥炸炸三鮮 $250

土魠魚塊、蚵仔、鮮蝦沾薄薄的粉下油鍋炸，外皮酥酥的很好吃，不需沾醬單吃原味就很讚，搭配九層塔更是一絕。

蛤蠣湯 $60

我還以為老闆娘送錯桌，這碗蛤蜊湯足足有20幾顆蛤蜊才賣60元！我沒看錯吧😂 湯頭都是蛤蜊精華超鮮甜。

啊母啊姆鍋燒麵

新北市三重區重新路一段113號

09:00~14:00 / 16:00~凌晨02:00

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文章來源：痴吃的玩 FB：痴吃的玩

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