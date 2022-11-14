歷史建築「草山行館」重新開幕　打造茶屋、親子書屋、小農基地形塑一座「草山微型聚落」

近年臺北市政府大力推行「老房子文化運動」，許多原本荒廢的老宅重新活化，賦予新生，也更增添地方的文青氣息，如青田街、陽明山美軍宿舍以及近期很夯的榕錦時光生活園區都屬於「老房子」的一員。11/7，歷史建築「草山行館」也宣告加入臺北老房子夥伴行列，成為老房子文化運動計畫第22處開幕的文化資產。文化局與草山行館營運單位攜手合作，修復主行館及周邊5棟建物並擴大開放範圍，以「主題園區」概念，打造養心茶屋、親子書屋、小農基地、樂活教室、草山歇腳處與飲食文化體驗等6大主題空間，形塑一座以生活藝術為核心的「草山微型聚落」，展示草山行館的歷史風華。

草山行館外觀（圖提供／臺北市文化局）

草山行館原為日治時期臺灣糖業株式會社之招待所，民國38年前總統蔣中正來臺後以此為臨時官邸，也是臺灣第一座總統官邸，周邊5小棟建築則做為官員或隨扈居所，後因官邸移往士林官邸，而將此改為「夏季避暑行館」。過往前總統蔣中正曾於此接待許多國內外貴賓，無形中見證臺灣戰後發展歷史，歷經不同時代，從洋溢著文化氣息的名流雅士匯聚之處，轉變為肩負歷史使命的總統官邸，並在完成階段性任務後，卸任為悠閒雅適的避暑之所，每個階段都訴說著不同的故事、蘊藏著時代的記憶。

草山行館「飲和堂」環境（圖提供／臺北市文化局）

「草山」一詞，指的是大屯山、七星山、紗帽山所圍的山谷地區，行館坐落在草山戰略高點，基隆河與淡水河在眼前交會，遠望可及關渡平原、社子島、觀音山，自然美景盡收眼底。不過自先總統蔣中正過世後，草山行館便處於長期荒置無人管理狀態，直至2002年底，草山行館經決議列為歷史建築，賦予草山行館新時代意義。

心字池（圖提供／臺北市文化局）

未來草山行館將以「主題園區」的概念出發，透過歷史場域的延續、藝文展覽的辦理、文化創意的延伸以及在地資源的串聯，將草山行館形塑為一座以生活藝術為核心的微型聚落，期待能以歷史記憶的傳續作為導引線，藉由場域中的建築語彙、記憶語彙、歷史語彙、地景語彙，和到訪的旅客與居民們相互串聯、產生互動，並計畫推出園區文化體驗遊程，將依6棟建物場域的主題屬性為核心，推出茶席體驗、親子共讀、藝術課程、農夫市集等多元文化遊程，未來民眾造訪陽明山，又多了一處富含人文美學的新據點，也為首都近郊山野形塑出別樣的文化風情！

草山行館迎賓接待區，陳列古董以及建築空間介紹（圖提供／臺北市文化局）

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

編輯／林郅 Jimmy Lin

欣傳媒