光棍節來微醺吧！「Extension 1 by橘色」海陸爽吃沙朗牛，還有「溫蒂姐生命靈數」解析

「Extension 1 by 橘色」今年連續第三年囉！特別因應光棍節的到來推出限定海陸獨饗餐，不僅如此，今年直接加碼還有生命靈數占卜和調酒，邀請到靈數專家溫蒂姐和與2022亞洲50大酒吧聯名調酒。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

圖 / Extension 1 by 橘色

「Extension 1 by 橘色」的「光棍限定海陸獨饗餐」這回主打超豪華海陸料理，包含限定飽滿的花蟹及經典熱銷的Prime沙朗牛，不僅如此，給予光棍賓客享用9色雞尾酒一起微醺，特別邀請亞洲50大酒吧的「Indulge Bistro」與「Liquid Art飲識液術」聯名推出瓶裝雞尾調酒。

圖 / Extension 1 by 橘色

上述的9色其實是生命靈數的1到9號人，會由網路名人也是生命靈數專家溫蒂姐來解析，讓賓客一次了解2023運輸與感情分析，現在活動期間點購光棍獨饗餐，就能免費獲得個人幸運色調酒一瓶與運勢籤詩，快揪團身邊的單身光棍人一起來享受吧。活動即日起至11月13日。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

Extension 1 by 橘色

電話：02-2657-1237

地址：台北市內湖區瑞光路631號1樓

營業時間：

週一至週五：11:30~15:00，17:00~22:00；週六至週日：11:30~22:00

圖 / Extension 1 by 橘色

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