來趟九份山城小旅行吧！不厭亭、報時山步道、基隆山步道 翻飛芒草花穗超驚艷

走進瑞芳區九份山城，入秋後山坡上芒草花穗盛開後轉變為串串銀白，滿山遍谷芒花迎風翻飛的景色，搭配東北角海景盡收眼底，仙氣十足也令人醉心不已。秋高氣爽的日子，推薦九份山城周邊賞芒好去處，安排一趟九份山城小旅行，欣賞漫山遍野的芒花，享受新北市瑞芳區的療癒山色海景。走吧，從這裡開始！

登上不厭亭瞭望山路兩側搖曳芒花，怎麼拍都美；圖片提供／新北市政府

來到九份山城輕鬆賞芒花的首選一定不能錯過「報時山步道」。報時山是日治時期時日本在金瓜石經營礦業於山上裝設報時器定時鳴放因而得名。報時山海拔260公尺，步道入口位在勸濟堂停車場旁，步道僅166公尺，單程約10分鐘，沿途能賞滿山芒花如波浪般隨風搖曳，美不勝收，而步道尾端的景觀台可將360度零死角美景映入眼簾，輕鬆眺望水湳洞、陰陽海、基隆山、無耳茶壺山及十三層選礦煉製場遺址與廢煙道等知名景點，令人驚豔，尤其入秋之際，芒草花開蔓延整片報時山，芒草花隨秋風搖擺的迷茫感十分適合拍照，是一條CP值極高的賞芒步道。

報時山步道是九份山城輕鬆賞芒花首選步道；圖片提供／新北市政府

而鄰近九份老街旁的基隆山步道，能領會九份山海交錯獨特風光外，也是欣賞翻飛芒花美景好去處。踏上基隆山步道，沿途景致豐富多變，周邊山巒起伏、山道蜿蜒及海岸視野均盡收眼底。芒草花開之際，基隆山山腳至山頂滿布五節芒，蒼茫氣象令人讚嘆。約40至50分鐘即可從步道口步行至山頂，山頂的壯闊視野讓人心曠神怡，還可細賞東北角海岸景致，搭配沐浴在陽光裡的芒花，盡收搖曳芒花照映忽隱忽現陽光的屏息美景。

基隆山步道沿線滿布五節芒，蒼茫氣象令人讚嘆；圖片提供／新北市政府

如果只想拍攝芒草美照不想走路的話，那絕對很適合來「不厭亭」。「不厭亭」位於瑞芳區九份連接雙溪區的102縣道，而「不厭亭」名字取自詩仙李白的名句「相看兩不厭」，是充滿文學氣息的命名。每逢秋芒季節，原本綠意盎然的「不厭亭」周邊山頭會大變身，彷彿被造物者的彩筆抹過，披上了無邊無際的粉白。騎車或開車在開滿芒花的102縣道上，隨著蜿蜒的山路，每個轉彎都帶來驚喜，免下車就美景看不完。而登上「不厭亭」，瞭望102縣道公路及瑞雙地區綿延山脈，隨著山路盡收搖曳芒花照映忽隱忽現陽光的屏息美景，怎麼拍都美，也吸引超多攝影好手前來取景！

九份山城翻飛芒草花穗搭配層層疊疊山巒海岸令人驚艷；圖片提供／新北市政府

九份山城入秋後盛開的芒花，已從10月底開始便陸續可見，直到11月底漫山遍野都開滿銀白色的芒花，搭配海景仙氣十足，是豔紅燈籠、蜿蜒石階、喧囂老街以外，季節限定的浪漫場景。在秋季安排一趟九份山城小旅行，欣賞山頭上翻飛的芒花美景，鄰近的金瓜石及水湳洞等景點，都能安排順遊行程，感受鬧中取靜、舒淡自然的慢活趣味，享受美好生活，更多旅遊資訊請持續關注新北市觀光旅遊網及新北旅客臉書粉絲專頁，獲取最新消息。

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