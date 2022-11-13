今年冬季貓空很不一樣！「三貓平安四季」里山川系列活動 絕對精彩

「里山川」系列活動將於111年 11月至112年2月熱情展開，邀請民眾搭貓空纜車盡情體驗在地茶產業、文化藝術、宗教人文及自然風貌！

透過整合行銷推動三貓地區發展，北市府今年起推出「三貓平安四季」為主題活動，串聯貓空纜車、動物園及指南宮、貓空商圈、木柵區農會等在地團體，藉由不同季節主題，辦理系列特色活動，推廣行銷三貓品牌。

自11月至112年2月「冬季里山川系列活動」分別有里山川活動、特等茶王賞茶季、貓纜15周年活動、動物園2022食農教育體驗與翻轉未來特展、樟樹步道魯冰花季、「2023台灣燈會在台北」彩繪文山特色燈區，還有指南宮及木柵忠順廟的歲末感恩與新春祈福等宗教活動，十分多元豐富。

里山川活動，自11月4日(五)至11月6日(日)陸續登場：11月4日結合指南宮歷史悠久的「山川祭典」與優人神鼓「祭天」神舞，以里山精神誠懇心念感謝天地；11月5日由貓空小旅行、指南宮生態大踏查與廟宇藝術巡禮及茶手作等活動接力；11月6日由優人神鼓及永安藝文館表演36房於指南宮帶來千階雲腳、藝術遶境、儀式劇場及山川彙演等多項優質活動，值得民眾前往共襄盛舉。

特等茶王賞茶季，11月5日、12日邀請民眾報名體驗貓空輕旅行及山城導覽，以「木柵鐵觀音特等茶」為號召，帶領民眾走訪貓空特有的親山步道和特色景點，認識貓空生態及歷史。

貓纜15周年系列活動，推出11月19、20日「戶外雙人瑜珈 」、12月17、18日「拉丁搖曳貓空趴 」及12月31日「跨年煙火車廂」等活動，各項活動開放限額報名，歡迎民眾搭貓纜暢遊貓空。

動物園「2022食農教育體驗」、「不要向生命說再見-翻轉未來特展」，臺北市立動物園特別於11月5日及11月20日加開2場農村生態體驗報名活動；動物園教育中心也將於112年1月1日至10月29日，以國際自然保育聯盟 (IUCN) 所推動之翻轉物種瀕危趨勢行動 (Reverse the red)為主題策展，民眾入園後可自由參加。 樟樹步道魯冰花季，112年1月中旬工務局大地工程處將於樟樹步道彩雲亭遍植魯冰花，歡迎民眾上貓空欣賞魯冰花海綻放的盛況。

「2023台灣燈會在台北」彩繪文山特色燈區-指南宮祈福燈籠牆，文山區公所邀請在地居民、新移民、外國朋友參加「彩繪文山」花燈共創，參與者繪製的花燈燈籠都將成為「2023台灣燈在台北」文山特色燈區指南宮通天大道製作燈籠牆。

更多好玩活動與資訊，歡迎鎖定「走靜貓空」網站或北市產業局Facebook粉絲專頁「臺北市產業局-台北饗樂趣」。

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