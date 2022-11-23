歡樂耶誕城FUN心玩！新北秘境5大旅遊路線全公開

＃推薦熱點一：林本源園邸

臺灣三大名園之一的「林本源園邸（板橋林家花園）」，美不勝收的庭園樓閣、綠水假山，以及精雕細琢的迴廊樓宇，是臺灣碩果僅存的園林建築，更是全臺知名的國定二級古蹟，漫步其間細細品味其風采與傳統藝術之美。除了欣賞其文化歷史之美，從111年11月5日(六)起至112年1月2日(一)，每晚7點至9點，在林家花園外西門街的門口廣場將上演「繽紛光廊」的光環境展演，帶來繽紛絢爛的街道光廊點燈秀，搭配夜晚的新北歡樂耶誕城燈飾，將呈現截然不同的唯美風情。此外，林家花園定靜堂廣場也將於11月11日(五)、11月12日(六)進行快閃演出，在表演中結合傳統戲曲與現代音樂劇的表演風格，讓民眾充分體驗富有文化內涵的聲光藝術。

「435藝文特區」廣闊活動草坪、白砂區、彩繪牆，打造絕佳休憩空間；圖片提供／新北觀光局

＃推薦熱點二：435藝文特區

在夜晚新北歡樂耶誕城點亮之前，可以先到「435藝文特區」度過悠閒時光，匯集了宛如希臘建築的展覽廳，多元的藝術展覽廳、臺灣玩具博物館、新北市濕地故事館，以及廣闊活動草坪、白砂區、彩繪牆，打造屬於市民、遊客的絕佳休憩空間。展覽廳中各項展覽定期更新，不管何時前往都可為參觀者帶來美感與創意的腦力激盪；臺灣玩具博物館收藏數千件古董童玩、復古玩具展品，父母不妨帶著孩子一同分享回味童年的興奮時光；還可以走一趟寓教於樂的溼地故事館，讓孩子邊玩邊學習濕地生態系的奧妙之處。

在優美的「新月橋」可欣賞沿途自然河岸景緻與新北城市景觀，彷彿置身在浪漫偶像劇裡；圖片提供／新北觀光局

＃推薦熱點三：新月橋

離「435藝文特區」不遠，擁有雙圓弧造型的「新月橋」提供往來行人與自行車橫跨大漢溪、串聯板橋與新莊兩地的聯繫任務。你可以選擇騎乘YouBike，沿著河畔來一趟水岸自行車輕旅行，騎經這座造型優美、坡度平緩的新月橋，欣賞沿途自然河岸景緻與新北城市景觀，映著夕日與璀璨燈飾，彷彿置身在浪漫偶像劇裡。

鄰近府中燈區的「府中15」，是一處以台灣原創動畫及影音作品打造的親子據點；圖片提供／新北觀光局

＃推薦熱點四：府中15

新北歡樂耶誕城有孩子們最愛的迪士尼角色登場，還有孩子們最愛的免費遊樂設施，父母絕對不要放過這個溜小孩的機會，而位於府中燈區附近的「府中15」新北市動畫故事館，也能為孩子帶來滿滿驚喜的互動樂趣。「府中15」是一處以臺灣原創動畫及影音作品打造的親子據點，在這裡，孩子可以動手操作可愛生動的裝置藝術作品，從遊戲的過程中了解動畫製作的原理，並發揮想像力與創造力編排出專屬的童趣故事；家長能在和孩子互動中，感受滿滿幸福的親子時光。

林家花園「繽紛光廊」光環境展演，將呈現與新北歡樂耶誕城燈區截然不同的唯美風情；圖片提供／新北觀光局

＃推薦熱點五：湳雅夜市與裕民夜市

走訪夜晚的歡樂耶誕城後，也別錯過專屬夜晚的美味時刻。從「府中燈區」徒步5分鐘，隨即抵達板橋在地最知名的「湳雅夜市」，滿滿庶民小吃美食，走一趟絕對能找到愛吃的好料。口感厚實的魷魚羹，鮮甜滋味吸引遊客大快朵頤；現炸旗魚黑輪口感扎實，銅板價就能吃到酥脆鮮甜；充滿在地特色的燒麻糬冰、獨特的清蒸黑肉圓等，琳瑯滿目的小吃選擇，挑戰民眾的選擇障礙。

距離捷運新埔站步行10分鐘的「裕民夜市」是板橋在地居民外出用餐高CP值的首選之一，夜市裡熱門的蔥花湯包與燒賣，絡繹不絕的人潮，都在等候出爐的鮮甜滋味與現蒸現吃的新鮮魅力；只有當地人才知道的現炒炒飯，入口就能嘗到廚藝不凡，夜市中的魯肉飯、海南雞以及各種小吃，走一趟保證讓你滿腹而歸。

「2022新北歡樂耶誕城」將於11月11日(五)熱鬧開城，展至明(112)年1月2日(一)止，持續點亮新北國旅熱潮。民眾可採用多元化交通方式抵達，非常便利，如果想直接到「新板燈區」的市民廣場欣賞主燈秀，除了利用臺鐵、高鐵於板橋站下車外，民眾也可以搭乘市區公車於新府路、中山路下車，步行造訪「雪白之城」；想前往位於板橋車站北側的站前廣場「銀白之森」，燈區緊鄰「板橋公車站」，計有超過30班公車路線在此停靠，朝新府路方向走3分鐘，就能抵達萬坪公園「皮克斯經典重現」。

如果想去府中「國家地理極地」，則可以搭乘捷運在府中站下車，1號、2號出口外直達燈區。在11月11日開城前，快把握時間約親朋好友，搭配大眾運輸規劃屬於自己的新北歡樂耶誕城旅遊攻略吧！更多「2022新北歡樂耶誕城」相關訊息，請上新北市觀光旅遊網、活動官網或新北旅客粉絲團查詢。

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