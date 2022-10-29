極點慢旅／「玩」騎北海岸16條路線 海天美景一路相伴
【旅奇傳媒/編輯部報導】北海岸濱海景致讓人著迷，除了自行開車前往，搭乘公車到訪或採單車騎遊別有一番滋味！「Light up Taiwan極點慢旅」活動，以臺灣周邊美麗的海洋串連具特色的燈塔，搭配自行車慢旅騎乘方式，吸引民眾前往探訪，體驗臺灣美麗的景色與濃厚的人情。
為持續推廣燈塔及自行車旅遊，北觀處日前辦理極北點富貴角燈塔騎遊活動，吸引多位騎客報名參加，還有來自美國、澳洲及哥倫比亞的國際友人及皇冠海岸觀光圈業者與近400位民眾風雨無阻一起共襄盛舉。
活動邀請到運動主播林柏妤、金鐘小提琴手康妮媚、單車國民女友曾晴、單車女神Penny擔任領騎嘉賓，沿著台二線前往中角灣國際衝浪基地補給，享用皇冠海岸觀光圈特色美食冰烤地瓜，體驗萬金自行車道的北段至金山老街，前進極北點－富貴角燈塔，再由灣塔自行車道回到白沙灣遊客中心，完整路線美景一路相隨。
北觀處陳美秀處長表示，近年來北觀處積極打造優質自行車旅遊環境，優化16條多元路線－北海岸路線，推動低碳旅遊，今年更串連皇冠海岸觀光圈業者與在地社區推出自行車深度體驗小旅行，讓領騎人員帶領遊客透過自行車深入北海岸，細細領略北海岸的美景、美食與地方人情味，歡迎遊客們來到北海岸一起踩動踏板探訪極北點與皇冠海岸觀光圈。
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