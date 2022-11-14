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雪白之城來囉！新北歡樂耶誕城 Disney+光雕璀璨開秀

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新北市長侯友宜與德國經濟辦事處首席代表Axel Limberg以及市府團隊參與2022新北歡樂耶誕城啟動儀式。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
新北市長侯友宜與德國經濟辦事處首席代表Axel Limberg以及市府團隊參與2022新北歡樂耶誕城啟動儀式。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全臺萬眾矚目的冬季最大節慶盛事「2022新北歡樂耶誕城」，今年盛大迎來第12周年，加入更多角色與品牌，活動主題集結Disney+六大超人氣品牌陣容，包含迪士尼、皮克斯、漫威、星際大戰、國家地理與STAR，盛大打造讓所有民眾難忘的耶誕派對。

今年新北歡樂耶誕城更規劃三大亮點：耶誕城首度化身銀色雪白之城，降下如幻似真的初雪，從燈飾、裝置到市集，讓耶誕城充滿雪國的白色浪漫；自11月11日（五）到2023年1月2日止，持續點亮新北；讓民眾在這座宛若巨大冰雪城堡的城市，看到Disney+六大品牌角色為主題的裝置。

今年還規劃了受小朋友歡迎的「童趣嘉年華」、府中商圈超唯美的白色盛宴「白色派對」、每年歌迷引頸期盼的「巨星耶誕演唱會」以及充滿異國氛圍的「德國耶誕市集」等一系列豐富活動，「2022新北歡樂耶誕城」勢必再次成為全球矚目的焦點！

▲2022新北歡樂耶誕城11/11～2023/01/02盛大登場。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲2022新北歡樂耶誕城11/11～2023/01/02盛大登場。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

Disney+3D雷射光雕投影秀！新北歡樂耶誕城首見極光

新北歡樂耶誕城每年都帶給民眾驚奇感受的「全臺面積最大光雕投影秀」，一直都是全臺3D光雕秀的領航者，更是國際級水準的光雕藝術演出，位於市民廣場，以新北市政府北面牆面為載體，主燈秀時間：每日17:30-22:00每整點、半點一次（11/11開城時間為18:00）；周邊燈飾亮燈時間：17:30-24:00。

今年年光雕投影主題結合Disney+六大品牌主題，由來自新加坡的光雕技術團隊打造Disney+主題3D雷射光雕投影秀。此外，今年也首次將「北極光」搬進新北耶誕城，以雷射、煙霧機營造極光雲海特效，結合市府北面牆面妝點的冰晶雪花，每場光雕秀播映後更有夢幻的雪花紛飛，彷彿踏入冬季的奇幻之境，帶給國內外民眾全新的體驗和視覺震撼！

新板、府中雙主燈區雙倍閃耀  Disney+六大品牌限定主題登場

每年話題性十足的新北歡樂耶誕城燈區裝置，今年燈區範圍再度延伸至府中，其中新板燈區範圍包含市民廣場、站前廣場、萬坪公園，府中燈區則位於府中商圈，雙主燈區點亮新北。

市民廣場上除了有讓人耳目一新的光雕投影，迪士尼動畫《冰雪奇緣》中萌翻天的雪寶將登上最受歡迎的地標耶誕樹，雪寶是深受大小朋友喜愛的角色，讓廣場充滿愛與快樂！廣場以北歐雪國為主題的市集裝飾著各種耶誕元素及燈飾，營造浪漫溫馨的冬季氛圍，搭配周邊繽紛多彩的燈飾，點綴新北最燦爛浪漫的夜晚，市民廣場搖身一變成為浪漫感滿點的「雪白之城」！

此外，今年首度推出可以體驗戲雪樂趣的「冰屋戲雪池」，以及超受孩子們喜愛的「冰宮旋轉木馬」，歡迎民眾帶上相機、穿好雪衣，揪親朋好友來歡樂耶誕城追光、追雪趣！走到市民廣場旁中山路及新府路口還可見到《I am Groot》裝置，與格魯特裝置合照時或許能聽到它的經典台詞喔！

位於板橋車站站前廣場的燈區，今年也加入銀白色主題元素，包含「銀色派對」、「水晶球屋」、「北極雪」、「浮冰小屋」及「極地之光」等大型美拍亮點，可見披覆光芒的白色小屋，還有如同北極星光點點的璀璨燈飾，以及讓小朋友為之瘋狂的「冒險鋼鐵車」與「驚奇小火車」兩座免費遊樂設施，如同置身充滿歡笑與幸福的北歐雪國小鎮！

萬坪公園燈區則推出《腦筋急轉彎》、《玩具總動員》、《怪獸電力公司》等期間限定的皮克斯經典場景及角色裝置，絕對是大小朋友最愛的打卡點，包含「腦筋樂悠悠」、「玩具與你賀耶誕」、「青春璀璨能量」、「怪獸嗨發電」、「揚起耶誕奇蹟」及「皮克斯玩聚工作室」，引領民眾進入皮克斯創意世界，感受一連串驚喜與感動，如果你是皮克斯的粉絲，絕對不能錯過，快來一探有哪些經典角色登場吧！

來到府中商圈，今年歡樂耶誕城將環境議題結合府中美學內涵，並融入新北AI數據轉換出獨一無二的聲光影像，帶大家跟著國家地理的腳步探索極地風景，在「北極熊」、「冰山」、「雪國耶誕」及「北極海」等極地場景的環繞下，身在冰晶閃耀的迷人裝置中，不僅能感受急凍快感，更讓民眾親身體會極地生態並從中認識保護地球自然環境的重要性。

八座主題燈飾天橋超好拍 化身IG最熱門耶誕打卡聖地

除了獨具風格的燈區，每年最受民眾歡迎同時也是各大社群媒體最關注的熱門打卡點，8座燈飾天橋以綺麗多彩姿態同時登場，絕對讓你眼花撩亂，流連忘返！其中以《星際大戰》為設計概念，位於板橋車站與公車站旁麗寶天橋上的「原力光廊」以及縣民大道上麗寶天橋的「銀河星廊」，融入讓民眾熟悉的經典電影元素，絕對是底片殺手等級的燈飾天橋！

此外還有百揚大樓天橋「白雪光廊」、板橋車站天橋「極地光廊」、新站路天橋「夢幻光廊」、新府路天橋「綺麗光廊」、小遠百天橋「寶石光廊」，以及府中遊龍天橋「星願光廊」等充滿耶誕冬夜氣氛的超美廊道，今年冬天勢必再度掀起IG熱門話題，成為耶誕打卡聖地！

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