高CP值森林系景點！ 基隆超親民「暖東峽谷環狀步道」 享受森林浴同時欣賞峭壁峽谷雙瀑溪水

擁有兩百年歷史的暖東峽谷是連繫暖暖和平溪之間的重要通道，為昔日淡蘭古道的暖暖支線。這條被遺忘的國家級綠道淡蘭古道，重新整修後暖東峽谷環狀步道更親民完善了，不僅指標清楚，還有滑瀑溜滑梯、入口迎賓座位區，還重整暖心廣場、翠峽廣場、平靜橋、小環步道等，讓我們可以同時欣賞壯闊峽谷和滑瀑奇景，沿途還有小橋流水，綠意盎然，充滿芬多精負離子森林浴，適合全家大小來一趟暖暖小旅行，體驗全新的暖東峽谷。

暖東峽谷又名暖東舊道（十分古道），是基隆市第一個實施分級的步道，實際走訪因大環狀線高低落差極大，建議走小環狀線單程約20分鐘，來回加休憩拍照約1小時，就可以看到暖東峽谷最精華路段。

沿途步道完善，輕鬆好走，綠蔭遮蔽，還可以看到難得一見峭壁峽谷，大自然的鬼斧神工，真是讓人嘆為觀止。

暖東峽谷最新入口地標，採用淡蘭古道標誌"雙扇蕨"重新詮釋古道之美。

入口迎賓增置許多休息座位區，還有情侶座位區可以對望談心，超浪漫的～

最新設置：滑瀑意象地景設施

滑瀑溜滑梯，讓我們可以體驗一湧而下的快感～

入口處旁拉波波村豪華露營區，拉波波源於南法聖希荷拉波皮耶的美麗村莊，為法式高級的露營區。

穿過平靜橋就會到達暖心廣場、翠峽廣場。

這裡的溪水清澈見底，還可以看到魚兒在水中游來游去。

遊走在青山綠水間，好不快活。

到處都充滿芬多精和負離子，影片分享

最新手作步道：有536階以就地取材的方式重塑古道風貌。

大約15分鐘我們就可以來到滑瀑。

近距離感受滑瀑氣勢磅礴的震撼，這裡水流湍急，建議不要下去玩水，畢竟安全第一。

接著前往百年土地公，沿途會經過峭壁峽谷和百年古橋，很值得一遊。

這裡的溪水在陽光照射下閃閃發亮，藍天倒映在溪水上美不勝收。

可以媲美五星級步道，小橋流水， 大自然美的不可言喻，留待您親自體會。

最佳觀賞峭壁的涼亭。

壯闊的峽谷讓人驚艷。

意外發現小滑瀑也很美。

放假就想去大自然走走，感受森林系沐浴的美好， 洗滌身心重新出發。

暖東峽谷環狀步道也可以通往大菁農場

暖東峽谷

基隆市暖暖區東勢街221號

文章來源：大海愛上藍天旅遊日記分享 FB：大海愛上藍天

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