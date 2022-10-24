向父拜師衝浪兄弟返鄉傳承家業　自創品牌出國獲獎點燃新茶世代

【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

白青長茶作坊第四、五代茶職人：白青長、白俊育、白順楊

坪林漁光里第四代茶農白青長， 從小就傳授白俊育、白順楊兩兄弟製茶的家傳技藝，但小時候幫忙茶園的農活太辛苦，兩兄弟非常抗拒繼承家業，直到意識到阿公、父親逐漸年邁，熱愛衝浪的兄弟檔告別繁華都市，回到終年雲霧繚繞的茶園，帶著新世代思維傳承茶香韻味，在山林間兀自發光。

▲左起為白順楊、白青長、白俊育。

從車水馬龍的高速公路下坪林交流道，轉進狹窄曲繞的坪雙路，像是搖滾樂突然被關了靜音，人車罕至，沿著北勢溪而上，山間茶園鋪陳開來，在晨霧彌漫間彷若仙境，很難想像離開台北市區不過幾十分鐘車程，就闖進桃花源般的秘境，這裡是北部包種茶生產重鎮漁光里，潮人兄弟白俊育和白順楊成為新一代製茶師的伸展舞台。

▲向父拜師，成長為新一代製茶師。

白家兄弟都梳著Unercut的俐落潮男髮型，罩著白衫，像大學生般儒雅，很難想信他們是茶農，不過說起茶來，就像包種茶底蘊綿長，真材實料。30出頭的白俊育說，為了分擔父母親的辛勞，和弟弟決定返家幫忙，傳承百年製茶技藝之外，自創品牌「白青長」走出逐漸凋萎的傳統銷售通路，白青長正是父親的名字，取其稀有姓氏「白」，栽種「青」心烏龍茶樹，製作「長」條鎖狀文山包種茶，寓意深長。

▲發酵程度不同的茶葉，茶湯色澤也大不相同。

在兄弟倆接手前，父親已經得過台灣製茶界比賽最高殊榮「特等獎」，5年前他們更上層樓「出國比賽」，將自家包種茶送到比利時國際風味暨品質評鑑所（ITQI）參加評鑑，獲得三星獎章肯定，「白青長」不只是坪林茶業指標性代表，也站上了國際舞台。

▲自家商品加入點文青風十分有質感。

▲品茶體驗讓遊客認識不同發酵程度的茶葉。





店家資訊

白青長茶作坊

地址：新北市坪林區漁光里坪雙路二段18號

電話：02-2665-7279

網址：www.by-teamaster.com

時間：週一至週五10:00-17:00，週六週日08:00-18:00





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