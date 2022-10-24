快訊

「Gino勁宥」兩度性侵女直播主判4年10月定讞 將入獄還辯「人醜性騷擾」

最新民調／北市黃珊珊支持度最高 卻「叫好不叫座」

三峽氣爆案追凶！重傷住戶是討債集團成員 家中儲放大量鞭炮如同彈藥庫

向父拜師衝浪兄弟返鄉傳承家業　自創品牌出國獲獎點燃新茶世代

聯合新聞網／ 行遍天下

【文：行遍天下，攝影：亞瑟王】

白青長茶作坊第四、五代茶職人：白青長、白俊育、白順楊

坪林漁光里第四代茶農白青長， 從小就傳授白俊育、白順楊兩兄弟製茶的家傳技藝，但小時候幫忙茶園的農活太辛苦，兩兄弟非常抗拒繼承家業，直到意識到阿公、父親逐漸年邁，熱愛衝浪的兄弟檔告別繁華都市，回到終年雲霧繚繞的茶園，帶著新世代思維傳承茶香韻味，在山林間兀自發光。

▲左起為白順楊、白青長、白俊育。
▲左起為白順楊、白青長、白俊育。

從車水馬龍的高速公路下坪林交流道，轉進狹窄曲繞的坪雙路，像是搖滾樂突然被關了靜音，人車罕至，沿著北勢溪而上，山間茶園鋪陳開來，在晨霧彌漫間彷若仙境，很難想像離開台北市區不過幾十分鐘車程，就闖進桃花源般的秘境，這裡是北部包種茶生產重鎮漁光里，潮人兄弟白俊育和白順楊成為新一代製茶師的伸展舞台。

▲向父拜師，成長為新一代製茶師。
▲向父拜師，成長為新一代製茶師。

白家兄弟都梳著Unercut的俐落潮男髮型，罩著白衫，像大學生般儒雅，很難想信他們是茶農，不過說起茶來，就像包種茶底蘊綿長，真材實料。30出頭的白俊育說，為了分擔父母親的辛勞，和弟弟決定返家幫忙，傳承百年製茶技藝之外，自創品牌「白青長」走出逐漸凋萎的傳統銷售通路，白青長正是父親的名字，取其稀有姓氏「白」，栽種「青」心烏龍茶樹，製作「長」條鎖狀文山包種茶，寓意深長。

▲發酵程度不同的茶葉，茶湯色澤也大不相同。
▲發酵程度不同的茶葉，茶湯色澤也大不相同。

在兄弟倆接手前，父親已經得過台灣製茶界比賽最高殊榮「特等獎」，5年前他們更上層樓「出國比賽」，將自家包種茶送到比利時國際風味暨品質評鑑所（ITQI）參加評鑑，獲得三星獎章肯定，「白青長」不只是坪林茶業指標性代表，也站上了國際舞台。

▲自家商品加入點文青風十分有質感。
▲自家商品加入點文青風十分有質感。

▲品茶體驗讓遊客認識不同發酵程度的茶葉。
▲品茶體驗讓遊客認識不同發酵程度的茶葉。

　

店家資訊

白青長茶作坊

地址：新北市坪林區漁光里坪雙路二段18號

電話：02-2665-7279

網址：www.by-teamaster.com

時間：週一至週五10:00-17:00，週六週日08:00-18:00

　

行遍天下 走訪台灣美景

追蹤更多旅遊新訊《行遍天下旅遊網》

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

秘境 美景 公路

延伸閱讀

啤酒罐不裝酒？ 坪林青年推台茶新潮流10/21起松菸展售

快艇衝浪世錦賽恢復實體辦理 陳美彤母女摘1金、1銅

佳樂水衝浪嘉年華熱力登場 打造南台灣衝浪代表性品牌

泰格豪雅抓緊年輕市場！24歲流量明星、14歲衝浪天才少女皆成品牌大使

相關新聞

向父拜師衝浪兄弟返鄉傳承家業　自創品牌出國獲獎點燃新茶世代

坪林漁光里第四代茶農白青長， 從小就傳授白俊育、白順楊兩兄弟製茶的家傳技藝，但小時候幫忙茶園的農活太辛苦，兩兄弟非常抗拒繼承家業，直到意識到阿公、父親逐漸年邁，熱愛衝浪的兄弟檔告別繁華都市，回到終年雲霧繚繞的茶園，帶著新世代思維傳承茶香韻味，在山林間兀自發光。

火車迷朝聖夯點！快到全台唯一無公路可到「三貂嶺秘境車站」近距離與火車相遇

火車是前往三貂嶺最方便的交通工具，而三貂嶺車站更有全台唯一無公路可到的秘境車站之稱，也是近距離觀賞火車絕佳景點，由於台鐵宜蘭線及平溪線經過，多處步道緊鄰著鐵道而行，亦有跨越基隆河火車與人共行的橋樑，是

傳承美好的老靈魂！ 茶山體驗好時節　二輪兜風小旅 品創意茶食

時序入秋，天氣微涼，茶農忙著採收製作冬茶前的整備工作，正是走進茶山體驗的好時節。坪林有許多茶農傳承5、6代，超過百年歷史，但傳統茶行發展岌岌可危，而曾是遊客在北宜公路重要驛站的市集，也因雪隧開通後帶走人潮。近年來坪林吹起的青農返鄉風潮，重新譜寫老茶鄉的新篇章，「新茶世代」承載著美好傳統的老靈魂，要引領旅人打開五感放慢腳步品味依山傍水的所在。

寶可夢迷動起來！ 「飛翔皮卡丘」首次現身大安森林公園，夜晚變身「爆炸頭皮卡丘」high翻全場

寶可夢迷們全員動起來！ 一系列「飛翔皮卡丘計畫」將於10月展開，除了今日(10/21)與桃捷合作首發「飛翔皮卡丘彩繪列車」外，即日起至10/23止，一連三天在大安森林公園登場「Pokémon GO S

打造五星主廚快餐車！堅持傳統果木柴燒窯烤，獨創甜鹹多口味披薩

一片能讓小朋友都念念不忘的披薩，「KK手工窯烤pizza 台北」美味的秘訣在於：堅持每日現桿餅皮和新鮮食材，選用龍眼木或荔枝木，現場窯烤一個個香味撲鼻的美味窯烤pizza。

北部最強麻辣鍋是哪家？內行人曝：連夏天都很難訂位

天氣漸冷，吃火鍋的話題當然也成為網友討論的熱門焦點！PTT網友以「北部麻辣鍋吃哪家好」發文說明：吃過的麻辣鍋餐廳比較少，求網友口袋名單推薦，下次想去嘗試看看！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。