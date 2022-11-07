米其林推薦！華西街亮點「小王煮瓜」，壯觀黑滷汁誘人食慾

我在五年前分享過這家小王煮瓜，當時他們還叫做小王清湯瓜仔肉，可能是自從獲得米其林推薦後，決定將店名定調成小王煮瓜，並且重新裝潢了一下，看起來更為精緻，也就成為華西街這一條夜市上的亮點。

五年前小王煮瓜是這樣的：

成立於1975年的小王煮瓜，絕對稱得上是老店了。

搭捷運的話要從龍山寺過來，不算是超級近，但走個幾分鐘就好。如果從台鐵萬華站過來的話會更遠一點，不過也都是走得到的距離啦！

菜單中英雙語，看得出來小王煮瓜應該有不少慕名而來的外國客人。

點菜時看到這一排壯觀的黑滷汁，會強烈引起食慾啊！

會想要再次分享小王煮瓜，是因為我想要整理北北基的滷肉飯名店，更新一下文章，重點還是滷肉飯，其他配菜就隨意點點。

滷肉飯(小) NT$30

朋友覺得小王煮瓜的滷肉飯偏鹹且胡椒味道很重，不是很欣賞，我自己則是覺得滷肉與滷汁這部分是不錯的，重口味我喜歡，而且黑黑的算是有特色。但一如我在五年前的分享文中說的，米飯不好吃這部分就比較遺憾，白飯反而在扣分，很可惜呀！

滷鴨蛋沒問題，滷豆腐問題比較大，整塊油豆腐吃起來的口感不是我們喜歡的，豆腐表面那層皮有一種偏老的口感。

油豆腐裡面的口感也是老老的略硬，我不是很愛這種的。

滷白菜蠻不錯的，這個推薦可以與滷肉飯一起吃。

招牌的清湯瓜仔肉，現在我是覺得不太懂得欣賞，不是不好喝，也許是時代造就英雄，但英雄被時代拋棄，或許在很久以前這樣的清湯口味是有其市場的，但現在覺得好像就是普通的醬油湯。

不過有鑑於清湯瓜仔肉是小王煮瓜的起家菜，我還是建議第一次來的人可以點一碗喝喝看，至少風味並不常見，說不定你是喜歡的呀！

整體來說小王煮瓜的用餐環境算是華西街夜市這一區相當好的，我想米其林的加持多少幫裝潢推了一把；滷肉飯對我來說不算是特別喜歡，但還是要承認小王煮瓜的滷肉飯有其擁護者，沒吃過的人還是可以來吃看看的，畢竟有米其林推薦啊！

美味程度：4/10 ★★★★☆☆☆☆☆☆

用餐環境：8/10 ★★★★★★★★☆☆

小王煮瓜 | FB粉絲團

Google 景點資訊：台北市華西街17之4號攤位153號

文章來源：隨裕而安 FB：隨裕而安

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」