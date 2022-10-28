彷彿出國度假！GOOGLE千則好評4.8星 陽明山「快樂鳥」蔬食餐廳 好吃好拍好放鬆

陽明山新開了一家蔬食料理~Happy Bird快樂鳥蔬食餐廳，完全顛覆既定蔬食料理的印象，餐點多元從開胃菜、沙拉、早午餐、漢堡披薩義大利麵、甜點蛋糕、茶飲…統統有，美軍舊宿舍改裝不論室內室外都美到不行，環境舒適還有獨立包廂，聚餐約會很適合。附免費停車場、全天供餐，不論葷食素食的朋友吃過都說讚，Google超過千則好評4.8星我們吃過也喜歡。

Happy Bird快樂鳥餐廳地點

快樂鳥餐廳位在陽明山美軍舊宿舍基地，國泰街與光華街口，附近幾間美軍舊宿舍中只有快樂鳥是紅磚屋很好辨識，對面就是想陽明山也是相關集團美食餐廳。

餐廳旁邊就有專屬停車場，如果停滿可以進去詢問店員，後面還有一個大停車場，開車的朋友不必擔心停車問題。

陽明山快樂鳥蔬食餐廳環境

陽明山快樂鳥餐廳共有兩館，大門口進去一館的庭園景觀就很迷人，坐在這裡用餐享受眼前一片綠意讓人很放鬆。

走進一館迎面而來就是巨大的藍色圓球畫作，彷彿地球般吸睛。店內所有藝術品都是知名畫家吳冠德大師的作品，來這裡用餐還可以近距離欣賞畫作，美食結合藝廊大加分。

一館有多間獨立包廂，精緻典雅非常漂亮，在這裡用餐很享受。

二館的空間可以容納多人聚餐，適合包場辦活動。跟一館的裝潢又不太一樣，有私人招待所的感覺。這一區的畫作一樣出自吳冠德大師，但跟一館圓形畫作不同的是，這一區作品都是方形。

一館及二館中間有庭院，種植了好多落羽松，再過一段時間來訪，就能看到整個庭院被落羽松包圍的美景，在戶外用餐氣氛更棒。快樂鳥景色及餐點都好迷人，聽說這邊經常有人預約求婚、辦戶外婚宴，來用餐時有可能看到美麗新娘子喔。

在快樂鳥用餐真的很舒服，尤其是戶外座位區景觀美極了，有種度假的氣氛，美景加上美食真的是好吃好拍又好放鬆！

陽明山Happy Bird快樂鳥菜單

Happy Bird快樂鳥餐點非常多元，愛地球的理念設計出一系列無肉的蔬食料理，使用原型食材主打地中海義式料理，每一道都讓人驚喜。

全天供餐不論早午餐、下午茶、或者是正餐都有供應，每人低消300元，用餐加10%服務費。

除了單點之外，也有推出多人分享餐，把菜單中人氣餐點精選出來，讓客人自由搭配，吃到的都是招牌菜色。多人聚餐直接選這張菜單就對了～

Happy Bird快樂鳥蔬食餐廳推薦餐點

伊甸園交響曲 五辛素、奶素

這一道上桌時讓我們驚呼連連~份量也太多了好澎湃啊！內容物超多，包含了帕達諾起司花椰菜、椒鹽野菇、栗子南瓜、櫛瓜、玉米、鳳梨、百香果、奇異果、香吉士、番茄、baby嫩葉…等12種蔬果，光是擺盤就好漂亮，大家手機相機拍不停。

一共有義大利油醋醬、茴香胡蘿蔔醬、芒果辣醬、芝麻薑油等4種沾醬，都是主廚自己研發特製的獨家沾醬，每一款都好特別。

每一種蔬菜水果的風味都不錯，搭配4種獨門沾醬各有不同的美味。我個人好喜歡栗子南瓜以吃皇宮菜，還有口感軟嫩像極了煙燻鮭魚的醃漬紅蘿蔔片，沒想到蔬食料理也能做到這麼極致，一大盤大家一起分享好滿足，推薦必點!

飲料 紫綴金迷、蘋果鳳梨2比1

這一杯紫綴金迷很特別，用的是店家自己栽種的紫蘇葉、迷迭香、以及金萱茶，再加入紫蘇葉熬煮的糖漿味道更香，整杯粉嫩的色澤很迷人，風味也很讚。

快樂鳥的果汁都是新鮮現打，完全不加水100%水果的天然風味，這杯蘋果鳳梨2比1，酸酸甜甜的滋味，上頭還有滿滿天然水果酵素有夠讚。

朝鮮式酥炸花椰菜 五辛素

這道炸花椰菜外型乍看以為是韓式炸雞，原本以為是植物肉，竟然是炸白花椰好特別。咬開酥脆的外皮，裡頭白花椰菜口感有脆度不會軟爛，外皮店家自製的韓國辣醬，鹹香甜又帶有辣度真的會越吃越涮嘴，這道好好吃推薦必點。

快樂鳥川味豆腐炸春捲 五辛素、奶素

咬開炸春捲內餡飽滿，辣味板豆腐口感軟綿，搭配起司還有毛豆，整個鹹香帶點微辣有多層次的美味。這道開胃菜很涮嘴，還可以搭配旁邊酸酸甜甜的醃製蘿蔔絲，既爽口又有解辣的作用。

波隆那焗烤起司香料櫛瓜捲襯玉米糕 五辛素、奶素

這道櫛瓜捲味道很香，茄汁風味搭配香濃的起司吃起來很濃郁。尤其是櫛瓜包卷植物蛋白，口感軟嫩好好吃喔~連旁邊玉米糕也很入味。

蒜片辣椒風乾番茄義大利麵

這一道風乾番茄、辣椒都是主廚自己製作做工繁複，外面餐廳很少吃到，內行的老饕來到這裡，都會點這道義大利麵。

細扁麵口感Q彈，吸收醬汁非常入味。風乾番茄香氣與蒜香好迷人，帶點辣度好好吃。我喜歡這道義大利麵，用初榨橄欖油清炒，整個很爽口滋味好讚，難怪網路上很多人留言推薦這一道。

酪梨與番茄莎莎漢堡 五辛素、奶素

快樂鳥的維根漢堡系列共有3種口味，每一種都有附上炸薯條。

布里歐漢堡麵包本身口感鬆鬆綿綿的，不會乾乾硬硬很好吃。店家自製植物漢堡排上頭好多新鮮酪梨片，再加上自製的番茄莎莎醬、生菜，整個份量十足，光是看就覺得好吃。

新鮮酪梨加上莎莎醬好吃之外，最讓人驚豔的就是植物漢堡排！口感QQ嫩嫩的非常多汁，我的天啊好好吃喔~~漢堡排搭配番茄莎莎醬以及酪梨一起吃，整個非常爽口讓人喜歡，這一道比義大利麵還要受歡迎，我個人超愛。

松露野菇芝麻葉披薩 蛋奶素

店家自製麵糰手擀現烤的披薩，外酥內Q越咬越香。上頭滿滿的鮮菇、芝麻葉、與起司，視覺上很加分。再加上濃郁的黑松露蘑菇醬、白松露油，整個香氣迷人，每一口都好滿足。

陽明山快樂鳥不僅蔬食料理讓人驚艷，甜點茶飲也很受歡迎。尤其是在戶外座位區用餐，品味甜點下午茶，享受一片庭園美景，真的很愜意。

金黃檸檬柚香鬆餅 蛋奶素

層層堆疊的鬆餅塔淋上金黃檸檬醬，旁邊還有新鮮水果，整個好吸睛。我們吃完飯，點這道大家一起分享剛剛好。

麻糬鬆餅外酥內Q，切開來還吃得到麻糬QQ的口感。上頭點綴好多藍莓，金黃檸檬醬酸酸甜甜的滋味，搭配QQ的黃金麻糬鬆餅真是好吃。

法式金黃檸檬塔 蛋奶素

這道金黃檸檬塔是他們家人氣甜點，一定要先預訂不然很快就賣完吃不到。

切開來看，濃郁的檸檬內餡底下還有一層白巧克力，酸酸甜甜的滋味超好吃！

快樂烏龍島

這杯是快樂鳥特調飲品，造型相當吸睛，有點叢林風的感覺。選用烏龍茶為基底，加上店家自己種的萬壽菊，整個視覺味覺都不錯。尤其是萬壽菊加了檸檬後喝起來很像百香果的風味，好特別喔～

總統茶席 職人金萱茶

快樂鳥的茶席一整套很有質感，不僅茶葉等級不錯，還有附上寬口、窄口兩種茶杯，一套可以喝到兩種風味。

金萱茶泡開後可以看到完整茶葉，不是細碎的茶枝。金萱茶天然的甜味入口回甘很耐喝，這樣一份總統茶席可以回沖喝好幾次風味都不錯，點一套大家一起分享，搭配茶點剛剛好。

精品手沖咖啡藝妓

這裡的手沖咖啡用的是中國風茶具，很有韻味。淺焙的藝妓咖啡豆，手沖後有花果香氣，熱帶水果的果酸隨著溫度變化不同，呈現出來的酸度也不同。用寬口、窄口杯品味兩種不同風味，愛喝手沖咖啡的人應該會很愛。

Happy Bird快樂鳥蔬食餐廳整體心得

陽明山美軍舊宿舍的餐廳很多，這一家快樂鳥不僅環境非常漂亮舒適，蔬食餐點也讓人驚喜連連，完全顛覆對蔬食料理的印象。到陽明山要找好吃的蔬食餐廳，這一家快樂鳥餐點好吃、景色優美真的很享受，Google超過千則好評4.8星我們吃過也喜歡，推薦給大家。

Happy Bird快樂鳥

粉絲團：Happy Bird快樂鳥FB

地址：台北市士林區國泰街10號

電話：02-2862-2007

營業時間：平日11:00~20:30、例假日10:30~20:30

文章來源：商妮吃喝遊樂 FB：Sunny吃喝遊樂

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