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北部最強麻辣鍋是哪家？內行人曝：連夏天都很難訂位

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圖／翻攝自 PTT WomenTalk
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天氣漸冷，吃火鍋的話題當然也成為網友討論的熱門焦點！PTT網友以「北部麻辣鍋吃哪家好」發文說明：吃過的麻辣鍋餐廳比較少，求網友口袋名單推薦，下次想去嘗試看看！

圖／網友發文詢問「北部麻辣鍋哪家好吃？」引發熱議 翻攝自 PTT WomenTalk
圖／網友發文詢問「北部麻辣鍋哪家好吃？」引發熱議 翻攝自 PTT WomenTalk

貼文曝光後，網友各自推薦必吃名單「這一鍋」、「青花驕」、「碼頭老火鍋」、「老四川」，也有內行網友推薦「八條老宅」：「八條老宅！！！鴨血超好吃，連夏天都很難訂位」

圖／網友推薦最愛的麻辣鍋餐廳 翻攝自 PTT WomenTalk
圖／網友推薦最愛的麻辣鍋餐廳 翻攝自 PTT WomenTalk

當中呼聲最高的就是「詹記」：「北台灣麻辣火鍋的霸主絕對是新莊詹記」、「詹記真的超推!!!鴨血真的讚」但也有網友表示「我覺得詹記湯頭還好，但他的鴨血真的是我吃過那麼多鴨血以來的第一名！」

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