北部最強麻辣鍋是哪家？內行人曝：連夏天都很難訂位
天氣漸冷，吃火鍋的話題當然也成為網友討論的熱門焦點！PTT網友以「北部麻辣鍋吃哪家好」發文說明：吃過的麻辣鍋餐廳比較少，求網友口袋名單推薦，下次想去嘗試看看！
貼文曝光後，網友各自推薦必吃名單「這一鍋」、「青花驕」、「碼頭老火鍋」、「老四川」，也有內行網友推薦「八條老宅」：「八條老宅！！！鴨血超好吃，連夏天都很難訂位」
當中呼聲最高的就是「詹記」：「北台灣麻辣火鍋的霸主絕對是新莊詹記」、「詹記真的超推!!!鴨血真的讚」但也有網友表示「我覺得詹記湯頭還好，但他的鴨血真的是我吃過那麼多鴨血以來的第一名！」
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