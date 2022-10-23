快訊

評／吳宗憲「拿納稅人的錢拍戲」有理？談官方補助的《斯卡羅》

三芝公車總站傳出火燒車 青春山海線電動公車充電起火

確診10天亡 4個月大男嬰染疫 二度送急診救不回

火車迷朝聖夯點！快到全台唯一無公路可到「三貂嶺秘境車站」近距離與火車相遇

欣傳媒／ 欣傳媒
圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科

火車是前往三貂嶺最方便的交通工具，而三貂嶺車站更有全台唯一無公路可到的秘境車站之稱，也是近距離觀賞火車絕佳景點，由於台鐵宜蘭線及平溪線經過，多處步道緊鄰著鐵道而行，亦有跨越基隆河火車與人共行的橋樑，是不少火車迷朝聖的景點，隨時準備好與火車相遇，拿起手機、相機用鏡頭留住美好瞬間。

▲自行車道隧道出口處水池倒映青鬱山景的美照，讓許多人驚豔；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
▲自行車道隧道出口處水池倒映青鬱山景的美照，讓許多人驚豔；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
位於三貂嶺河岸左右兩旁可看到層層堆疊的石籠護岸，是在納莉風災後將原有崩塌於河道中土石，就地取材以接近自然生態工法穩固邊坡建造而成，並達到河道清理及疏濬目的；約1公里長的石籠護岸最高堆疊11層，成了三貂嶺河岸特有的景色。沿著河岸步道前行，即可看到岸邊兩側不少活化石植物-筆筒樹，水利局除了確保基隆河護岸結構安全，避免護岸掏空，讓居民生活更安全外，同時不遺餘力保護筆筒樹的棲息地及護岸植被，讓筆筒樹與三貂嶺護岸共生共榮，創造優質親水空間並兼顧市民休憩及生態環境的教育功能。

▲在三貂嶺隨時準備好與火車相遇，拿起手機、相機用鏡頭留住美好的瞬間；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
▲在三貂嶺隨時準備好與火車相遇，拿起手機、相機用鏡頭留住美好的瞬間；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
此外，位於碩仁國小舊址旁的三貂嶺瀑布群步道，總長2.71公里，走訪一趟可以見到三座瀑布，分別為合谷瀑布、摩天瀑布及枇杷洞瀑布，沿途除欣賞仙氣逼人的瀑布群，還有峭壁、壺穴與岩窟景觀等，另近期重新開通「三貂嶺生態隧道」，隧道總長3.19公里，串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，尤其位於三貂嶺三爪子隧道出口處水池倒映著翠綠山色的美景，更是許多人驚豔及著名打卡景點。

三貂嶺石籠護岸是當地一大特色，最高堆疊有11層，為維護護岸景觀，在夏季時每月進行2次的環境割草整理；其餘季節每月1次，工作人員揹著除草機分別站在這層層堆疊的石籠護岸，進行環境維護可說是小心翼翼，深怕一不小心傷及筆筒樹或破壞了它原有的棲地，因為生長環境一旦被破壞了就很難復原；好天氣走訪時，不妨駐足認識一下活化石植物-筆筒樹，同時也感受一下維護人員的用心與辛勞。

【交通資訊】

1. 鐵路：搭乘台鐵到三貂嶺站；或在瑞芳、猴硐火車站換搭平溪線觀光列車，在「三貂嶺車站」下車。

2. 自行開車：至瑞芳後往明燈路二段(102縣道) →往九份方向→右轉瑞侯公路(北37鄉道)至猴硐→過新介壽橋靠右接九芎橋路→過金字橋靠右接魚寮路→抵達碩仁里停車場

3. 青春山海線三貂嶺生態隧道 https://www.sdltbikepath.com.tw/tw/apply/index.aspx

【更多照片】

▲活化石植物-筆筒樹；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
▲活化石植物-筆筒樹；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科

▲工作人員揹著除草機站在層層堆疊的石籠護岸執行除草工作；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
▲工作人員揹著除草機站在層層堆疊的石籠護岸執行除草工作；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科

▲趁好天氣把三貂嶺美景追起來；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
▲趁好天氣把三貂嶺美景追起來；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科

▲三貂嶺瀑布群登山步道為新北市熱門登山路線之一；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科
▲三貂嶺瀑布群登山步道為新北市熱門登山路線之一；圖片提供／新北市政府水利局水利工程養護科

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207464

瀑布 步道 台鐵

延伸閱讀

綠營批行政不中立 侯友宜力挺局處首長「有曲解就講清楚」

新北金好住幸運兒出爐 這2人喜抱回iPhone 14 Pro

三貂嶺一覽石籠護岸獨特美景 生態隧道體驗熱門打卡點

愛心手鍊加指紋建檔 新北警籲協尋失智長輩多一道保險

相關新聞

火車迷朝聖夯點！快到全台唯一無公路可到「三貂嶺秘境車站」近距離與火車相遇

火車是前往三貂嶺最方便的交通工具，而三貂嶺車站更有全台唯一無公路可到的秘境車站之稱，也是近距離觀賞火車絕佳景點，由於台鐵宜蘭線及平溪線經過，多處步道緊鄰著鐵道而行，亦有跨越基隆河火車與人共行的橋樑，是

傳承美好的老靈魂！ 茶山體驗好時節　二輪兜風小旅 品創意茶食

時序入秋，天氣微涼，茶農忙著採收製作冬茶前的整備工作，正是走進茶山體驗的好時節。坪林有許多茶農傳承5、6代，超過百年歷史，但傳統茶行發展岌岌可危，而曾是遊客在北宜公路重要驛站的市集，也因雪隧開通後帶走人潮。近年來坪林吹起的青農返鄉風潮，重新譜寫老茶鄉的新篇章，「新茶世代」承載著美好傳統的老靈魂，要引領旅人打開五感放慢腳步品味依山傍水的所在。

寶可夢迷動起來！ 「飛翔皮卡丘」首次現身大安森林公園，夜晚變身「爆炸頭皮卡丘」high翻全場

寶可夢迷們全員動起來！ 一系列「飛翔皮卡丘計畫」將於10月展開，除了今日(10/21)與桃捷合作首發「飛翔皮卡丘彩繪列車」外，即日起至10/23止，一連三天在大安森林公園登場「Pokémon GO S

打造五星主廚快餐車！堅持傳統果木柴燒窯烤，獨創甜鹹多口味披薩

一片能讓小朋友都念念不忘的披薩，「KK手工窯烤pizza 台北」美味的秘訣在於：堅持每日現桿餅皮和新鮮食材，選用龍眼木或荔枝木，現場窯烤一個個香味撲鼻的美味窯烤pizza。

北部最強麻辣鍋是哪家？內行人曝：連夏天都很難訂位

天氣漸冷，吃火鍋的話題當然也成為網友討論的熱門焦點！PTT網友以「北部麻辣鍋吃哪家好」發文說明：吃過的麻辣鍋餐廳比較少，求網友口袋名單推薦，下次想去嘗試看看！

北海道干貝松露燉飯買1送1！大安東尼義大利餐廳推限時優惠

「外帶外送限時買一送一優惠」，包含北海道干貝奶油松露燉飯、橄欖油蒜味辣椒海鮮義大利麵、櫻桃燻鴨胸佐摩德納黑醋等熱銷菜色

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。