火車迷朝聖夯點！快到全台唯一無公路可到「三貂嶺秘境車站」近距離與火車相遇
火車是前往三貂嶺最方便的交通工具，而三貂嶺車站更有全台唯一無公路可到的秘境車站之稱，也是近距離觀賞火車絕佳景點，由於台鐵宜蘭線及平溪線經過，多處步道緊鄰著鐵道而行，亦有跨越基隆河火車與人共行的橋樑，是不少火車迷朝聖的景點，隨時準備好與火車相遇，拿起手機、相機用鏡頭留住美好瞬間。
位於三貂嶺河岸左右兩旁可看到層層堆疊的石籠護岸，是在納莉風災後將原有崩塌於河道中土石，就地取材以接近自然生態工法穩固邊坡建造而成，並達到河道清理及疏濬目的；約1公里長的石籠護岸最高堆疊11層，成了三貂嶺河岸特有的景色。沿著河岸步道前行，即可看到岸邊兩側不少活化石植物-筆筒樹，水利局除了確保基隆河護岸結構安全，避免護岸掏空，讓居民生活更安全外，同時不遺餘力保護筆筒樹的棲息地及護岸植被，讓筆筒樹與三貂嶺護岸共生共榮，創造優質親水空間並兼顧市民休憩及生態環境的教育功能。
此外，位於碩仁國小舊址旁的三貂嶺瀑布群步道，總長2.71公里，走訪一趟可以見到三座瀑布，分別為合谷瀑布、摩天瀑布及枇杷洞瀑布，沿途除欣賞仙氣逼人的瀑布群，還有峭壁、壺穴與岩窟景觀等，另近期重新開通「三貂嶺生態隧道」，隧道總長3.19公里，串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，尤其位於三貂嶺三爪子隧道出口處水池倒映著翠綠山色的美景，更是許多人驚豔及著名打卡景點。
三貂嶺石籠護岸是當地一大特色，最高堆疊有11層，為維護護岸景觀，在夏季時每月進行2次的環境割草整理；其餘季節每月1次，工作人員揹著除草機分別站在這層層堆疊的石籠護岸，進行環境維護可說是小心翼翼，深怕一不小心傷及筆筒樹或破壞了它原有的棲地，因為生長環境一旦被破壞了就很難復原；好天氣走訪時，不妨駐足認識一下活化石植物-筆筒樹，同時也感受一下維護人員的用心與辛勞。
【交通資訊】
1. 鐵路：搭乘台鐵到三貂嶺站；或在瑞芳、猴硐火車站換搭平溪線觀光列車，在「三貂嶺車站」下車。
2. 自行開車：至瑞芳後往明燈路二段(102縣道) →往九份方向→右轉瑞侯公路(北37鄉道)至猴硐→過新介壽橋靠右接九芎橋路→過金字橋靠右接魚寮路→抵達碩仁里停車場
3. 青春山海線三貂嶺生態隧道 https://www.sdltbikepath.com.tw/tw/apply/index.aspx
【更多照片】
欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207464
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