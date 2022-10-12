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把握最後花期！ 新北秋日「美人」美景追蹤 新北美人樹拍攝點推薦

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節氣邁入秋分，天氣漸漸轉涼，正值美人樹開花，新北市政府綠美化環境景觀處推薦秋季必賞「美人」私房景點。美人樹又稱美人櫻、絲棉樹或酩酊樹，屬於木棉科的落葉喬木。美人樹的花期在秋至初冬或夏至秋季，在台灣越往北部越早開花，開花時成片桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠，引人注目，更為秋日街景增添甜美氣息。

淡水的奎柔山路（北8鄉道），從北8鄉道宏龍宮往北新莊方向，沿途2公里種植了約300多株美人樹；圖片提供／新北市政府

美人樹與木棉同科，由於樹幹造形奇特有如日式陶瓷酒瓶因而有「酒瓶木棉」的稱號。開花時粉紅大型花掛滿樹冠，映襯著秋天的青空白雲，就像矗立在大地的美人一般。美人樹是優良的景觀道路樹種，既可賞花又可遮蔭，新北市多行政區多有栽種，如新莊、板橋、三峽及淡水等區。最為知名的美人樹景點，莫過於淡水的奎柔山路（北8鄉道），從北8鄉道宏龍宮往北新莊方向，沿途2公里種植了約300多株美人樹。目前美人樹花盛開，落花滿地，行經此處就像漫步在浪漫花毯上，民眾可以趁著秋高氣爽的好天氣來此散步賞花，還可順遊新北最甜心水池─三芝田心，玩拍夢幻水田倒影，欣賞耀眼的金針花。除了奎柔山路，三峽河右岸「安溪翠堤」也是另一處美人樹私房景點，350公尺的堤防種了約數十棵美人樹，桃紅、粉色花朵綻放中，還有一棵少見的白色花種，就位於三峽祖師廟對面，大家快把握最後花期拍一波！想獲知新北花況景點的朋友，請在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，掌握最新消息。

推薦地點：

一、淡水奎柔山路（北8鄉道）自行開車：請定位淡水美人樹大道捷運：淡水站➡公車871、F105➡相公山站➡步行約2分鐘

二、三峽河右岸「安溪翠堤」自行開車：請定位 三峽清水街河堤步道公車：702、778、779、910、889➡三峽站➡步行約5分鐘

▲美人樹又稱美人櫻、絲棉樹或酩酊樹，開花時成片桃粉紅色大型花朵掛滿樹冠；圖片提供／新北市政府

▲淡水圭柔山路美人樹花盛開，落花滿地，行經此處就像漫步在浪漫花毯上；圖片提供／新北市政府

▲新北最甜心水池-三芝田心；圖片提供／新北市政府

▲三峽河右岸「安溪翠堤」350公尺的堤防種了約數十棵美人樹，桃紅、粉色花朵綻放中；圖片提供／新北市政府

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淡水 賞花 私房景點

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