饕客激推！秋蟹季駕到，精選8家北海岸海鮮餐廳，大口吃蟹美味過癮

阿嬌萬里蟹

沒有門牌號碼，但總是一位難求的「阿嬌萬里蟹」，店址就位在北海岸基金公路上，而門口有整排的活海鮮任君挑選。店家大部分的菜單為固定價格，萬里蟹則是以斤計價，並加上一百元的料理費用，至於老饕最推薦點他們家的清蒸花蟹和三點蟹，能將萬里蟹肉質飽滿且鮮甜的口感忠實呈現，另外若是想要換個口味，也可以在醬料區裝些薑醋沾來吃喔。

圖／IG@yuyuliu0727

【阿嬌萬里蟹】店家資訊

地址：Google導航請搜尋【阿嬌萬里蟹】

電話：0910 953 662

營業時間：10:00-18:30

巧晏漁坊

每到用餐時段，龜吼漁港的「巧晏漁坊」時常是大排長龍，在菜單方面除了熱炒類之外，也提供壽司、手捲等日式料理，而萬里蟹可以做清蒸，也可以炒洋蔥蛋，一吃就讓人驚艷！值得一提的是，巧晏漁坊的店員會在秤重後告知客人價錢，如果你覺得海鮮的大小不滿意，或是價格不理想也都能換，不僅好吃又公道，不會有被當盤子的感受！

圖／IG@foodie.lingling

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【巧晏漁坊】店家資訊

地址：新北市萬里區漁澳路62-1號

電話：02 2492 6999

營業時間：10:30-20:30

三協香萬里蟹

好吃的店是不是都沒有門牌？同樣也是近北海岸基金公路的「三協香萬里蟹」，就位在阿嬌萬里蟹的旁邊，熱炒類雖然不比其他店多，但該有的絕對不會少！至於店家的萬里蟹跟鮮魚，全都是來自當日現捕的新鮮貨，要吃記得要在水箱前點菜和秤重，而蒸好的萬里蟹，就算是小隻的也足夠鮮甜，若不太會處理的話也可以請教店家，馬上現學現賣喔～

圖／IG@foodie__cow

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【三協香萬里蟹】店家資訊

地址：新北市萬里區三協香萬里蟹

電話：0939 309 766

營業時間：10:00-18:00（週三公休）

阿杰萬里蟹

「阿杰萬里蟹」鄰近野柳地質公園，內用空間有冷氣又很乾淨，二樓的位置還能遠眺基隆嶼，且店家的海鮮皆為自家漁船所捕撈，可說是新鮮有保證！來自一早送達的螃蟹、貝類、龍蝦和魚類等海鮮應有盡有，而老闆更保證每隻萬里蟹都有先挑過，所以不會有咬下去肉很少的可能，且除了清蒸的作法外，店家還提供辣炒、鹽烤和蒜味粄條的料理方式，完全是餐館等級的美味。

圖／IG@mimima14

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【阿杰萬里蟹】店家資訊

地址：新北市萬里區港東路162號

電話：0987 844 838

營業時間：11:00-21:00

望海亭海鮮餐廳

從賣海鮮麵的小攤子，到現在成為一家名聞遐邇的餐廳，「望海亭海鮮餐廳」開業至今逾五十年，早已累積一群死忠的饕客。望海亭海鮮餐廳也是有自家漁船，現釣的漁貨無論是要做成一吃還是兩吃都可以，店家也會提供料理方式的建議，而他們會把料理好的萬里蟹切好，吃起來比較方便，另外店家的招牌菜色為蟹黃咖哩麵包，抹醬是以花蟹蟹黃和調配組合而成，蟹黃味道濃郁十足，有機會一定要吃吃看。

圖／IG@shiny.lu

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【望海亭海鮮餐廳】店家資訊

地址：新北市萬里區港東路162之15號

電話：02 2492 1605

營業時間：11:00-20:00

錦園漁夫料理

傳承三代的「錦園漁夫料理」，主打新鮮與平價的海鮮，更打破以往熱炒餐廳髒亂的印象，店內精心營造出明亮而舒適的氛圍。至於菜色的部分，他們家的萬里蟹可以選擇清蒸、熱炒或搭配蒜泥粄條，飽滿的蟹肉嘗起來是細緻鮮甜，而店家招牌料理還有泰式檸檬魚、川燙現流章魚、黑胡椒風螺、金沙豆腐等等，每一道都是超級下飯的白飯殺手啊！

圖／IG@miruu1010

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【錦園漁夫料理】店家資訊

地址：新北市萬里區159號

電話：02 2492 4950

營業時間：10:00-22:00

金山大碗螃蟹

金山美食可不只有鴨肉，位在金山老街的「金山大碗螃蟹」也是不容錯過的美味！許多人來到金山大碗螃蟹，都是為了他們的海鮮粥慕名而來，其中尤其以紅蟳粥跟萬里蟹粥最有人氣。由雞骨、洋蔥與黃金蜆熬煮而成的海鮮粥，裡頭不僅有螃蟹，還有蛤蜊、小卷和蝦子等食材，感覺得出店家用料大方，呈現出來的鮮味十足。

圖／IG@chelseafoodlife

【金山大碗螃蟹】店家資訊

地址：新北市金山區金包里街44號

電話：0920 989 201

營業時間：12:00-18:30

野柳 珠海活海鮮餐廳

望海亭隔壁的「野柳 珠海活海鮮餐廳」，提供單點和合菜的服務，而萬里蟹可選擇用避風塘炒蟹的料理方式，廚師將翻炒與火候掌握得剛剛好，新鮮的蟹肉配上鹹香滋味，真的是欲罷不能的味道！除此之外，編輯覺得最特別的是，店家的菜色除了經典台式熱炒之外，竟然還有韓國人蔘糯米雞湯及辣牛肉湯，秋天吃蟹配熱湯，聽起來還不錯，對吧？

圖／IG@janellechou

【野柳 珠海活海鮮餐廳】店家資訊

地址：新北市萬里區野柳里港東路162-13號

電話：02 2492 2540

營業時間：09:00-22:00

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