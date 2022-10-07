國慶連假去哪好？新北「4大輕旅路線」推薦 嚐萬里蟹、喝八卦茶、找美人腿

▲來趟自然人文探索之旅，造訪最新開幕的猴硐瑞三整煤廠、體驗農家生活、品嚐季節時鮮，度過愜意又別具意義的好時光；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局、欣傳媒編輯

主題路線一、最新打卡點就在猴硐！一次感受歷史遺跡與自然景觀

推薦路線：基隆河壺穴（猴硐地質生態館）→瑞三鑛業整煤廠（猴硐煤礦博物園區）→猴硐貓村

▲到猴硐欣賞鬼斧神工的壺穴地形外，還可以安排礦業文化小旅行；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局

▲步出猴硐車站後沿著貓橋走就可抵達CNN推薦全球六大賞貓景點的猴硐貓村；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局

連假不想跑太遠、人擠人，可以安排一趟猴硐礦業文化及壺穴景觀生態之旅。位於新北市瑞芳區猴硐的基隆河是全臺灣最容易欣賞到大自然鬼斧神工的壺穴景觀的地點之一，溪谷石礫嶙峋錯落，還可聽見蟲鳴鳥叫及潺流不息的流水聲，讓人瞬間忘卻喧囂。

步出猴硐火車站後沿著柴寮路旁上步道往基隆河上游漫步，可觀察到基隆河河床有許多大大小小圓滑的坑洞遍佈在河床上，在地形學上稱為壺穴，瑞芳在地人更稱壺穴為「石頭的酒窩」，壺穴一般是在河流上游較常出現的地質特色，而壺穴生成原因是由夾帶砂石的強烈渦流在河床上進行鑽蝕作用而成，當石塊遇上河床上的岩石凹處無法前進時，因被水流打轉研磨，時間久了就會形成圓型孔洞。漫步在步道上即可飽覽大自然的鬼斧神工且獨特的壺穴地景外，還可以前往猴硐地質生態館(烘砂室)，裏頭除了展示壺穴生成原因，還有猴硐地區煤層、砂岩石塊觀察、基隆河谷特殊地質等地景空間的主題展示。

「瑞三鑛業整煤廠」在修復後已於上(9)月18日重新開放，來到整煤廠可完整認識北台灣礦業文化，還有過去礦工生活的足跡！此外，猴硐煤礦博物園區開闊且景觀優美，附近還有願景館、礦工浴室、礦工宿舍等礦業文化介紹主題館舍外，另外還有曾獲CNN推薦全球六大賞貓景點的猴硐貓村等，都能安排順遊行程，相當適合全家大小一同前來進行小旅行，享受美好生活。

主題路線二、品嚐鮮美萬里秋冬蟹 體會甘苦討海人生活

推薦路線：野柳地質公園（野柳海洋世界）→野柳漁港（龜吼漁港、金山）螃蟹饗宴→萬金自行車道→金包里老街（燭臺雙嶼、獅頭山、水尾漁港、朱銘美術館、汪汪地瓜園）→金山、萬里溫泉

▲俯瞰野柳地質公園；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局

▲萬里蟹正當季；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局

進入秋季之後，新北市最聞名遐邇的農業盛會莫過於金山、萬里區的萬里蟹！隨著東北季風開始盛行，北海岸逐漸下降的水溫讓螃蟹群聚，肉質也越來越肥美，除了傳統清蒸的烹調方式，青春山海線沿線的漁港聚落，多年來也發展出各地獨特螃蟹料理口味，例如：用中藥及花雕酒入味的金山花雕蟹；將蒜頭、洋蔥、辣椒爆香，再用沙茶醬提味的野柳沙茶蟹；用麻油烹調，冷天吃了暖身又暖心的淡水、石門麻油蟹，都是鮮美令人食指大動的特色饗宴。

除了享受美味的螃蟹料理，還可以藉由走訪漁港，認識本地蟹種與漁撈工具，就近體會討海人與海搏鬥的生活。另外，順著萬金自行車道等交通動線或搭乘台灣好行等方式，造訪金包里老街體會歷史悠久的人氣美食，並逛逛超人氣店家，採購當地特產；並可順遊燭臺雙嶼、野柳地質公園、萬里漁村生活館、朱銘美術館等金山、萬里多處景點，為連假增添美好記憶。

主題路線三、職人精神新北好茶 生態復育慢活美景

推薦路線：坪林茶葉博物館→坪林老街→金瓜寮溪自行車道（北勢溪觀魚步道）→千島湖（八卦茶園）

▲坪林有翠綠的山巒與溪中魚群相伴；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局

▲坪林茶葉博物館；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局新北市坪林區

以夏初及秋季盛產文山包種茶聞名，百年前的行商，即透過淡蘭古道南路將茶葉運往台北販賣。新北市主要茶葉種類為文山包種茶、碧螺春、蜜香紅茶、東方美人茶、龍壽茶、鐵觀音，產區主要分布於坪林、石碇、三峽、林口、石門、深坑、汐止、新店、平溪等地，茶葉產期每年自3月起至11月不等。如同許多傳統產業，新北市產茶製茶一度面臨人才凋敝，無以為繼的困境，但在導入新穎技術、方法及經營、行銷觀念後，部分製茶職人復興了新北市的製茶產業，並打響新北茶葉名號。

而今旅人們造訪坪林，除了可以登上八卦茶園，俯瞰碧山綠水之間，有如畫家潑墨大作般的千島湖美景，並可以順著金瓜寮溪自行車道，由溪中首尾相接的魚群見證生態復育的成功經驗。漫步在坪林老街，體會茶鄉人文聚落的慢活步調，並在品嚐各式以茶葉入菜的特色茶餐之際，讓舌尖味蕾悠遊在傳統與創新之間，也是非常適合初秋旅行的好選擇。

主題路線四、體驗秋收農家樂 品嚐鮮甜美人腿

推薦路線：三芝三生步道（農場農事體驗，需預約）→白沙灣→雙灣自行車道→芝蘭公園海上觀景平台→淺水灣

▲漫步三芝三生步道，體會小橋流水農家；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局

▲芝蘭公園海上平台的美麗海景令人流連忘返；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局

新北市三芝區依山傍水，梯田遍佈區內丘陵地，景致優美。優良水質與土壤培育出鮮美甜脆的茭白筍，因白淨光滑而被稱為「三芝美人腿」。茭白筍在剝開一層層筍殼後，茭白筍看起來又細又白，就好像古代裹腳婦女的腳一樣，所以台語又稱之為「腳白筍」。每年秋深之際，隨著茭白筍開始盛產，三芝區就會舉辦「茭白筍節」，推廣這項農產品。民眾除了可以造訪三芝購買當季的農產，也可預約當地農場的農事體驗與DIY活動，好吃又好玩。

在農事體驗之餘，沿著安山岩所鋪設的三芝三生步道欣賞小橋流水的農村風光，初秋的楓紅，帶著涼意卻不蕭瑟，是最適合漫步的季節；沿著海岸的雙灣自行車道騎遊賞海景，在芝蘭公園海上觀景平台拍出踏海遊蹤的美照，欣賞360度絕美海景與晚霞餘暉，也是相當推薦國慶連假可以攜家帶眷前往的一條遊程。如欲查詢更多新北市旅遊資訊，可上新北市觀光旅遊網或新北旅客臉書粉絲專頁查詢。

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更多美景

▲基隆河床岩石上有許多大大小小圓滑的坑洞就是世界級地理景觀「壺穴」；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局 ▲來到瑞三鑛業整煤廠可完整認識北台灣礦業文化以及過去礦工生活的足跡；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局 ▲騎遊雙灣自行車道，享受海風；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局 ▲燭臺雙嶼；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局 ▲山與湖交錯的千島湖美景；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局 ▲特色茶餐引人食指大動；圖片提供／新北市政府觀光旅遊局

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