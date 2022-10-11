臺北街角遇見設計「臺北繞個路」　12件驚喜創作藏身士林巷弄

2022臺北街角遇見設計_臺北繞個路_主視覺；圖片提供／左腦創意

今年已邁入第10年的「臺北街角遇見設計」計劃，，從觀察城市的紋理出發，由「設計」角度切入街頭，創造更多的溫度與視角。今年計畫以「臺北繞個路」為策展核心，首波作品10月現身士林區巷弄，邀請6組創作團隊帶來12件街區創意作品，透過燈光裝置、創意街牌、插畫、馬賽克磚為街頭帶來驚喜創作，更邀請知名DJ林貓王在慈諴宮戲台辦理２場音樂派對，以及導覽、速寫、街拍等３場體驗活動，邀請民眾「繞」進士林街角體驗在地故事。計畫後續11月將走入信義區街道巷弄，讓臺北街頭到處都可遇見獨特的設計驚喜！

文宣以大富翁為概念，設計東南西北繞路地圖；圖片提供／左腦創意

十字路口的創意路牌，看見東南西北路的在地特色以慈諴宮為核心，向外擴散的方正街區，是士林街道的特色。擅長用設計與生活對話的貳步柒仔，透過士林東西南北路的特色店家及標誌建築，將百年老店士林名刀及許聚茂中藥房、百年古蹟慈諴宮、西服一條街，以極簡精練的手繪方式，在四個十字路口處創作出創意路牌〈This Is A Sign〉，也引領民眾憶起街區的往日風華。

「在士林遇見東南西北」創意招牌－北路磨名刀；圖片提供／蘇琨峰

即日起至10月30日，在士林的主題策劃以「在士林遇見東南西北」為題，選擇士林慈諴宮周邊重要的四大路及四小街作為策展地點。此街區鄰近基隆河舊河道，以慈諴宮為核心，方正的防衛格局向外擴散，形塑出「井」字型的街道輪廓。此處不僅有北臺灣重要的信仰中心，日夜皆有熱鬧的市場聚落。本計畫以街區故事為底蘊，透過設計帶領大家深入充滿生活感的場域，一起在士林享受繞個路的樂趣。

士林夜市內臺北街角遇見設計主視覺海報；圖片提供／蘇琨峰

有百年歷史的許聚茂中藥房，昔日曾為街區最高的樓房，見證了街區的發展。由藝術家周學涵創作的〈履寶磚：士林系列〉，透過路上觀察、物件採集及轉化，取樣在地的舊磚飾輪廓，以許聚茂中藥房為載體，將採集的士林圖像、物質與故事轉換為一片一片的馬賽克磚，為藥房換上新裝，讓大家重新看見百年中藥房，也透過不同的磚飾圖像，得以閱讀巷弄生活堆疊的痕跡。

許聚茂中藥房；圖片提供／蘇琨峰

許聚茂中藥房；圖片提供／蘇琨峰

南！還記得基隆河道？大南路士林福德宮波光嶙峋如今車水馬龍的基河路，過去曾是基隆廢河道，上頭還有如今已變成劍潭捷運站造型的士林吊橋。由藝術家劉致宏創作的〈浮現 RELOAD〉，以座落於大南路與基河路交叉口的士林街福德宮為載體，以「水」的元素意象重新繪製水紋圖樣的燈箱、佈告欄與階梯立面，劃分為「多格視窗」，並印刷三款限定版水籤詩，淺顯易懂地傳遞過往的故事。

大南路士林福德宮；圖片提供／左腦創意

大南路士林福德宮；圖片提供／蘇琨峰

西！大西路上的店家串聯，看見西服一條街的發展軌跡在大西路上，有多家傳統西服店林立，是過去士林人嫁娶、升遷、面試等重要場合訂製西服的場所，就連當時的學生制服也都會來這裡訂製，可以看出過往人聲鼎沸的街區生活。藝術家賈茜茹以〈回家前的小時光〉為題，以士林夜市燈火通明的景象，在玻璃櫥窗上重現身著西服的人影，並使用臺灣傳統花布跟格紋布料的圖樣回應過往熙熙攘攘的人群，變形、拉長的人物形象，如同夕陽餘暉下從大西路返家的各式身影。

西服一條街；圖片提供／蘇琨峰

西服一條街；圖片提供／蘇琨峰

西服一條街店家；圖片提供／蘇琨峰

北！走進神秘穿屋巷，在小北街22巷尋找幸運桃花隱藏在小北街洋樓後側的22巷，有著傳統的穿屋巷結構，乍看狹小的窄巷，繞進去原來別有洞天。設計師Misc走訪時，覺得穿進小巷的感覺很像走進桃花源，因此打造作品〈探探桃花巷〉，以桃花的意象，透過霓虹燈管和壓克力等具青春感的材質，為巷內注入光與色彩，也透過趣味點綴傳統紅磚牆，而小花展開的微笑，也揚起溫暖的善意，邀請大家走進這條安靜小巷，尋覓自己的幸運桃花。

探探桃花巷；圖片提供／蘇琨峰

探探桃花巷；圖片提供／蘇琨峰

來探索吧！昔日交通轉運站，士林圓環成為出發的起點士林圓環是昔日重要的交通轉運空間，南來北往的人們在此聚集，出發前往不同的方向。在過去是庄役所（如區公所）的士林公民會館廣場，藝術家張騰遠以此為概念，創作〈鸚鵡人-人類研究報告（士林篇）〉，設計與士林圓環有關、不同職業、不同年紀的角色，從這個圓環出發前往各自目的地，暗示此場域曾經具有轉運功能，而除了物理距離的轉運，也是許多在地民眾人生的轉運站。

士林公民會館；圖片提供／蘇琨峰

從2013年開始，「臺北街角遇見設計」計畫，十年來不斷透過「設計」切入，深入臺北街頭創造更多的溫度與視角，提供獨特城市生活的觀點。邀請大家跟著藝術創作者的腳步，打破既定的日常路線，「繞」進巷弄之中，導覽及工作坊活動請至：https://reurl.cc/0XlWE9報名，更多臺北市藝文活動可上本局臉書專頁：https://www.facebook.com/taipeidesign查詢。

台北繞個路開幕記者會貴賓與藝術家合影；圖片提供／蘇琨峰

【展覽資訊】＞士林區：10/01（六）－10/30（日）＞信義區：11/12（六）－12/11（日）

士林展區微改造創作團隊／作品介紹

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