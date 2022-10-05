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滿地黃金雨！新北河濱披黃衫 邂逅臺灣欒樹黃金花海美景

欣傳媒／ 欣傳媒

時序進入初秋，新北河濱自行車道的臺灣欒樹紛紛披上金黃色衣裝，在土城城林橋下、媽祖田及樹林河濱公園，濃綠的樹葉枝頭點綴著金黃色花朵，是新北河濱秋季的限定美景，伴隨著徐徐微風騎乘，迎面而來是隨風搖曳而下的「黃金雨」景致，歡迎大家來欣賞、感受臺灣欒樹四季更迭變化，把握花朵盛開之際來捕捉繁花纍纍景致。

臺灣欒樹又稱四季樹、四色樹等，一年四季都有現不同樣貌，春天吐出嫩嫩的鮮紅色新芽，漸漸地轉綠，盛夏時滿樹青翠欲滴，至9～10月間開黃花，黃色小花燦爛佈滿樹冠，並隨著季節推移，冬季臺灣欒樹花謝後，滿樹的淡紅色果實於11～12月成熟，漸轉為紅褐色，又是另一番景緻。

▲臺灣欒樹的美增添了初秋浪漫的氣息；圖片提供／新北市政府高灘地工程管理處

另新北市政府高灘地工程管理處代理處長張修銘表示，新北河濱最佳賞花地點位於大漢溪右岸城林橋下河濱公園綠地、媽祖田河濱公園沿線步道及大漢溪左岸樹林河濱公園露營區周邊自行車道沿線等處，民眾不妨趁休假期間至新北河濱遊玩，臺灣欒樹現正於新北河濱大放異彩，賞美景、拍照、打卡都適合，大家別錯過，快來體驗秋季限定的豔黃美景。

▲大漢溪右岸城林橋下河濱公園綠地臺灣欒樹盛開；圖片提供／新北市政府高灘地工程管理處

▲大漢溪左岸自行車道（柑園至鶯歌段）沿途臺灣欒樹盛開中；圖片提供／新北市政府高灘地工程管理處

交通資訊

1. 城林橋下河濱公園：由浮洲橫移門進入河濱公園往三峽方向至城林橋下沿線路段。

2. 媽祖田河濱公園：土城區成功水門進入河濱公園後往三峽方向，遇籃球場後沿線路段。

3. 樹林河濱公園露營區周邊自行車道：樹林區八德街及館前路口1k+500至3k處沿線路段。

欣傳媒 https://www.xinmedia.com/article/207275

公園 美景 露營

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