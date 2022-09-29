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IG洗版！復古俏皮系咖啡廳「造糕的人」，多口味蛋糕與童趣裝潢，假日探店必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／IG@qnimisworld、@lin__sheep授權
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IG洗版之台北超人氣咖啡廳！「造糕的人」就如同店名「製造蛋糕的人」，甜點選擇多樣，滿當當的蛋糕櫃讓人選擇困難，童趣的裝潢與色彩繽紛的玩具裝飾成為打卡熱點，連營業時間都很有個性。

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這家位於台北長安東路的咖啡廳「造糕的人」為近期IG熱門探店之一，提供多種蛋糕、飲料、可頌等餐點，部落客黑心米分享「提拉CAKE」以蛋糕為基底，中間加入兩層慕斯，滑順不膩；擁有可愛名字的「燕麥司康獸」，搭配奶油入口，濕潤度剛好，還多了燕麥脆的酥脆口感，整體不錯。

圖／IG@qnimisworld授權
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圖／IG@lin__sheep授權
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飲料部分有多種口味「快樂水」、咖啡及鮮奶系列、果香飲品，甜度剛好的「抹茶鮮奶」與酸甜消暑的「百香紅茶」都很推薦。吃完午茶還能逛逛店內可愛怪奇的收藏品，找找每個角落的細節巧思。

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造糕的人

地址：台北市中山區長安東路一段45之2號2樓
營業時間：12:02-19:01（週一公休）

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咖啡廳 蛋糕 IG 探店 抹茶 大台北美食

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