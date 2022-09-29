IG洗版！復古俏皮系咖啡廳「造糕的人」，多口味蛋糕與童趣裝潢，假日探店必收藏

近年來，有越來越多老宅翻新的成功案例出現，也掀起了一股復古懷舊、老屋新生的風潮。替過去的建築改頭換面，賦予他們新的面貌以及意義，在華麗轉身之後還能夠繼續將故事延續下去。本文將介紹 6 間大台北地區的老宅民宿，如果想要近距離、長時間在充滿故事的房屋內體驗、欣賞，不妨到這幾間充滿特色民宿住一晚吧！

2022-09-29 11:00